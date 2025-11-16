Bondscoach Ronald Koeman kan in het beslissende WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Litouwen niet beschikken over . De KNVB maakt bekend dat de 26-jarige middenvelder het trainingskamp van Oranje heeft verlaten met een blessure.

Kluivert deed vrijdag in het duel met Polen (1-1) mee, maar niet ongeschonden uit de strijd. Na 74 minuten spelen werd de speler van AFC Bournemouth vervangen door Tijjani Reijnders. Kluivert ontbrak zondag al op de uitlooptraining van het Nederlands elftal en haakt nu dus definitief af voor het duel met Litouwen.

Voor Koeman is Kluivert alweer de vierde afvaller in de selectie. Eerder al haakten Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries af. Voordat Weghorst afviel riep de bondscoach Emmanuel Emegha al op. Verder is Jan Paul van Hecke geschorst tegen Litouwen, waardoor de Oranje-selectie nu uit 21 spelers bestaat.

Oranje kan zich maandag in de Johan Cruijff ArenA plaatsen voor het WK van komende zomer, wanneer Litouwen op bezoek komt. Bij een gelijkspel is de ploeg van Ronald Koeman zeker van deelname aan de eindronde. Mocht Nederland verliezen, is het afhankelijk van het resultaat bij Malta - Polen. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd heeft Oranje drie punten meer dan de tegenstander van afgelopen vrijdag met een veel beter doelsaldo: +19 om +6. Het duel in Amsterdam begint maandag om 20.45 uur.