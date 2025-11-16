Live voetbal

Nieuwe afvaller bij Nederlands elftal: Kluivert mist laatste WK-kwalificatieduel

Justin Kluivert Nederlands elftal
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 november 2025, 10:30

Bondscoach Ronald Koeman kan in het beslissende WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Litouwen niet beschikken over Justin Kluivert. De KNVB maakt bekend dat de 26-jarige middenvelder het trainingskamp van Oranje heeft verlaten met een blessure.

Kluivert deed vrijdag in het duel met Polen (1-1) mee, maar niet ongeschonden uit de strijd. Na 74 minuten spelen werd de speler van AFC Bournemouth vervangen door Tijjani Reijnders. Kluivert ontbrak zondag al op de uitlooptraining van het Nederlands elftal en haakt nu dus definitief af voor het duel met Litouwen.

Artikel gaat verder onder video

Voor Koeman is Kluivert alweer de vierde afvaller in de selectie. Eerder al haakten Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries af. Voordat Weghorst afviel riep de bondscoach Emmanuel Emegha al op. Verder is Jan Paul van Hecke geschorst tegen Litouwen, waardoor de Oranje-selectie nu uit 21 spelers bestaat.

Oranje kan zich maandag in de Johan Cruijff ArenA plaatsen voor het WK van komende zomer, wanneer Litouwen op bezoek komt. Bij een gelijkspel is de ploeg van Ronald Koeman zeker van deelname aan de eindronde. Mocht Nederland verliezen, is het afhankelijk van het resultaat bij Malta - Polen. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd heeft Oranje drie punten meer dan de tegenstander van afgelopen vrijdag met een veel beter doelsaldo: +19 om +6. Het duel in Amsterdam begint maandag om 20.45 uur.

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cristiano Ronaldo

Portugal stapt naar FIFA en probeert schorsing Ronaldo te beperken tot een wedstrijd

  • Gisteren, 19:21
  • Gisteren, 19:21
Hans Kraay junior

Kraay vindt Oranje geen kanshebber voor WK-titel

  • Gisteren, 18:25
  • Gisteren, 18:25
Denzel Dumfries als speler van het Nederlands elftal

Dumfries reist niet met Oranje mee terug naar Nederland

  • Gisteren, 17:29
  • Gisteren, 17:29
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
1.556 Reacties
97 Dagen lid
3.610 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat allemaal voortvarend met Oranje zo te zien. Als er geen gedoe is met spelers onderling, akkefietjes tussen bondscoach en spelers, gedoe, geruzie, spelers die zich raar gedragen...dan zijn er nog altijd de blessures. Waar is de mooie tijd gebleven dat we het nog gezellig hadden over de haarband van Depay?

FC Onkruid
259 Reacties
179 Dagen lid
390 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar missen we niks aan, hij speelde vrijdagavond als een kip zonder kop immers.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.556 Reacties
97 Dagen lid
3.610 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat allemaal voortvarend met Oranje zo te zien. Als er geen gedoe is met spelers onderling, akkefietjes tussen bondscoach en spelers, gedoe, geruzie, spelers die zich raar gedragen...dan zijn er nog altijd de blessures. Waar is de mooie tijd gebleven dat we het nog gezellig hadden over de haarband van Depay?

FC Onkruid
259 Reacties
179 Dagen lid
390 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar missen we niks aan, hij speelde vrijdagavond als een kip zonder kop immers.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Justin Kluivert

Justin Kluivert
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 26 jaar (5 mei 1999)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
10
1
2024/2025
Bournemouth
34
12
2023/2024
Bournemouth
32
7
2022/2023
Valencia
26
6

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel