19 spelers zijn al zeker van plekje in WK-selectie Oranje, aldus Wijffels

Virgil van Dijk Ronald Koeman
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
15 november 2025, 13:32

Maarten Wijffels heeft namens het Algemeen Dagblad een groot overzichtelijk stuk geschreven over de stand van zaken in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Van de 26 spelers die Ronald Koeman mag oproepen voor het toernooi, lijken negentien namen al zeker.

Met een gelijkspel tegen Polen (1-1) had het Nederlands elftal vrijdagavond genoeg om zich officieus te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op papier kan Polen Oranje nog inhalen, maar daarvoor moet de ploeg van Ronald Koeman wel erg ruim verliezen in de laatste wedstrijd tegen Litouwen, aankomende maandag.

Wijffels analyseert de WK-selectie aan de hand van enkele groepen. Eén van die groep is ‘zekere WK-gangers’. Onder deze groep vallen negentien spelers, die door de journalist als ‘zekerheidjes’ worden bestempeld.

De journalist verwacht dat de drie Oranje-doelmannen op het WK al bekend zijn: Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs. Ook verdedigers Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke en Quilindschy Hartman lijken zeker van een plekje op het WK. Wijffels denkt dat Koeman op het middenveld sowieso een beroep gaat doen op Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert en Jerdy Schouten. Tot slot worden Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo en Wout Weghorst gezien als zekerheidjes in de voorhoede.

