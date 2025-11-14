De Poolse sportpers is genadeloos na het vuurwerkincident dat de WK-kwalificatiewedstrijd Polen – Nederland stillegde. Kort na rust belandden meerdere fakkels op het veld, vlak bij het strafschopgebied van doelman Kamil Grabarą. Het duel werd minutenlang onderbroken en de Poolse media spreken van een 'schandaal' en 'de terugkeer van hooliganisme' bij wedstrijden van het nationale team.

Hierom werden fakkels afgestoken

De populaire krant Super Express opent furieus en noemt het incident 'een schandaal'. Volgens de krant was het publiek woedend op de Poolse voetbalbond (PZPN), omdat supporters geen toestemming kregen om een grote choreografie te tonen die speciaal voor deze wedstrijd was voorbereid..

Artikel gaat verder onder video

De krant schrijft dat de spreekkoren weinig ruimte voor twijfel lieten. Supporters scandeerden: “Er had verdomme een show moeten zijn, nu staat het veld in brand.” Daarna werd volgens Super Express massaal een anti-PZPN-lied door het stadion geschreeuwd: “F* de PZPN.”**

De krant concludeert dat het incident een 'bewuste wraakactie' was van georganiseerde hooligans die hun zin niet kregen.

'Dit had fataal kunnen aflopen'

De krant Fakt spreekt van 'beschamend gedrag van een handjevol hooligans'. Men beschrijft hoe de fakkels 'gevaarlijk dicht bij het strafschopgebied van de Poolse ploeg' terechtkwamen. Grabarą moest zelfs een paar passen weg van zijn doel lopen om niet geraakt te worden.

Het incident zorgde voor onrust onder spelers en fans en kan volgens de krant leiden tot forse disciplinaire maatregelen voor Polen.

Het werd grotendeels buiten beeld gehouden, maar er lag veel vuurwerk op het veld #polned pic.twitter.com/iZxEBQYw6n — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) November 14, 2025

PZPN komt met verklaring

De Poolse voetbalbond (PZPN) bracht kort na het duel een stevig statement naar buiten. “Naar aanleiding van de gebeurtenissen op de tribunes tijdens de wedstrijd Polen – Nederland verklaart de Poolse voetbalbond dat wij geen enkel gedrag accepteren dat de wet op het stadion overtreedt. In het bijzonder keuren wij het afsteken en gooien van fakkels af. Deze handelingen zijn onacceptabel en zullen door ons niet worden getolereerd.”

“Veiligheid in het stadion heeft absolute prioriteit. De veiligheidsdiensten, die samenwerken met de politie, nemen de definitieve beslissingen over toegang tot het stadion. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles die moeten voorkomen dat gevaarlijke voorwerpen worden binnengesmokkeld. Al deze zaken zullen na de wedstrijd grondig worden geanalyseerd.”

“Wij danken alle supporters die ons elftal in een positieve sfeer hebben gesteund. Zij hebben door hun houding duidelijk gemaakt dat zij tegen het afsteken van fakkels zijn.”

De kwaliteitskrant Gazeta Wyborcza richt zich meer op het sportieve verhaal — de 1-1 die Polen zekerheid geeft richting de play-offs — maar is scherp over het incident. De krant schrijft: “Het is jammer dat hooliganisme is teruggekeerd bij wedstrijden van de nationale ploeg, waardoor de scheidsrechter het spel moest stilleggen.” Volgens Wyborcza werpt het incident 'een schaduw over wat een voetbalfestival had moeten zijn'.