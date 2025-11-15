Valentijn Driessen is totaal niet overtuigd geraakt van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond kleurloos gelijkspeelde tegen Polen (1-1). De journalist van De Telegraaf noemt het spel van Oranje ‘treurig’ en stelt dat er twee dissonanten rondliepen bij de ploeg van Ronald Koeman: en .

Nederland plaatste zich met het gelijke spel tegen Polen officieus voor het WK 2026. Toch vond Driessen Oranje in de hele kwalificatiecyclus niet best: “De armoedige vertoning in de eerste helft en delen van de tweede helft in Polen spande de kroon”, schrijft hij.

“Grootste dissonanten waren Memphis Depay die keer op keer de bal kwijtraakte en geen fatsoenlijke corner en vrije trap nam en de dramatisch spelende Lutsharel Geertruida. De irritatie droop van alle Oranjespelers af en ook Koeman kreeg de boel niet aan de praat toen hij De Jong en Van Dijk bij zich riep langs de lijn”, vervolgt Driessen, die vervolgens verwijst naar 1-0 van Polen, waar Depay volgens hem in de fout ging.

De journalist vindt dat het Nederlands elftal ‘niet hoeft aan te schuiven in de polonaise’, mocht het zich officieel plaatsen voor het WK. “Daarvoor is het veel te onbestendig wat Nederland in de kwalificatiereeks heeft laten zien tegen Polen, Finland en Litouwen, de nummers 33, 72 en 146 van de wereld. Alleen de 8-0 overwinning op Malta sprong eruit. Wel heel mager als je in zo’n simpele reeks alleen trots kan zijn op een vertoning tegen de nummer 166! van de wereld”, sluit hij af.