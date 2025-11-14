Live voetbal

Van der Vaart verlaat NOS-studio tijdens Polen - Nederland wegens ziekte

Rafael van der Vaart
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 november 2025, 23:00

NOS-kijkers moeten het na afloop van de wedstrijd tussen Polen en Nederland (1-1) stellen zonder de analyse van Rafael van der Vaart. De oud-international ontbreekt in de studio plotseling op zijn plek naast Pierre van Hooijdonk, presentator Gert van 't Hof legt uit waarom.

Nadat aanvoerder Virgil van Dijk op het veld is geïnterviewd door verslaggever Jeroen Stekelenburg schakelt de regie naar de analisten, maar Van 't Hof zit nog enkel met Van Hooijdonk aan tafel.

Nadat de twee kort het interview met Van Dijk hebben nabesproken, neemt Van 't Hof het woord. "Rafael van der Vaart heeft het niet langer kunnen aanzien", verklaart de presentator grijnzend. "Hij moest nog naar een boekpresentatie", grapt Van Hooijdonk vervolgens, maar dan vertelt Van 't Hof wat er echt aan de hand is.

"Nee, het eerlijke verhaal is dat Rafael iets heeft gegeten wat niet goed is gevallen, om die reden heeft hij het einde van de wedstrijd hier in ieder geval niet gehaald. Nee, het was geen salade, het gaat verder goed met hem. Maar hij is wel ziek naar huis", aldus Van 't Hof.

0 reacties

