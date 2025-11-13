Pierre van Hooijdonk krijgt donderdagavond stevige kritiek in Vandaag Inside, waar zijn NOS-collega Rafael van der Vaart juist voor het eerst aanschuift. René van der Gijp snapt niet dat Van Hooijdonk, die in zijn woorden 'zeven agenda's' zou hebben, een van de vaste gezichten van Studio Voetbal blijft. Johan Derksen noemt Pi-Air onder meer 'een vervelende jongen'.

Nadat het gesprek aan tafel even is gegaan over de tegenvallende kijkcijfers van Beau van Erven Dorens maakt presentator Wilfred Genee een vilein bruggetje naar Studio Voetbal. "Wordt er bij jullie een beetje gelachen, bij de NOS?", vraagt hij aan Van der Vaart, subtiel verwijzend naar het feit dat ook naar de voetbaltalkshow die de NPO elke zondagavond brengt steeds minder goed wordt gekeken. Volgens Tina Nijkamp moet het programma mogelijk zelfs vrezen voor 'degradatie' van NPO1 naar NPO3 of zelfs NPO Start.

"Wat slecht ben jij", lacht Van der Vaart na de opmerking van Genee. Johan Derksen stelt dat je 'met Jan van Halst goed kunt lachen', maar Van der Vaart corrigeert: "Dat is bij Ziggo, daar werk ik ook. Maar ik vind het wel leuk dat we Wim Kieft erbij hebben (bij Studio Voetbal, red.). Ik heb nog niet met hem gezeten, maar dat lijkt me echt superleuk. Ja, we doen ons best. Maar we hebben niet zulke kijkcijfers als jullie."

René van der Gijp neemt vervolgens het woord: "Wat ik niet begrijp... En het maakt niet uit, ik wil hem niet beledigen, maar dat het allemaal zomaar aan die Van Hooijdonk vast blijft houden. Dat is de grote man daar aan tafel, terwijl wij allemaal weten: hij heeft nóg zeven agenda's en wat hij zegt, dat vindt hij nooit. Je moet altijd gaan zoeken, als hij iets zegt, wat hij er nou mee zou bedoelen." Derksen valt bij: "Er zit altijd een dubbele bodem in. Het is een vervelende jongen."

Van der Vaart geeft eerlijk toe dat hij aan Van Hooijdonk 'heeft moeten wennen'. "Maar het gaat nu leuk, samen", bezweert de oud-international. Derksen blijft echter bij zijn kritiek: "Er zitten daar weinig mensen waarvoor je tv aanzet, die wat te melden hebben. Kijk: Van Hooijdonk die zit daar geweldig interessant te doen als de grote voetbalkenner, maar wat zegt hij nou eigenlijk?" Van der Vaart grapt: "Ik ben eigenlijk de enige...", waarop Derksen hem gelijk onderbreekt: "Nou, jij springt er positief bovenuit! Want dat kleine Marokkaantje zit ook als de minister van buitenlandse zaken te babbelen", verwijst hij naar Ibrahim Afellay. "Die kleine, die heb een handgranaat in zijn hand als hij daar zit altijd. Die kan ieder moment afgaan", lacht Van der Gijp.

'Van Hooijdonk heeft echt een pleurishekel aan jullie'

In de slotminuten van de uitzending komt Genee nog even terug op het onderwerp. "Wat gaan we morgen doen tegen die Polen? En zit jij weer met Pierre, morgen?", vraagt hij aan Van der Vaart, die dat bevestigt. "Doe je Pierre wel even de groeten van ons?", vraagt Derksen plagerig. "Dat zal hij erg waarderen, denk ik", lacht Van der Vaart. 'Hij heeft écht een pleurishekel aan jullie, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Je weet wat ik gezegd heb, hè? Het is het leukste programma, maar het moet niet over jezelf gaan." Over de tegenstander van Oranje maakt hij zich overigens geen enkele zorgen: "Die kunnen niks", zegt Van der Vaart. "Of ik dat morgen bij de NOS ook ga zeggen? Ik hoop na de wedstrijd wel."

VIDEO - Van der Vaart: 'Hij heeft écht een pleurishekel aan jullie, maar dat kan ik me ook wel voorstellen'