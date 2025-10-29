Johan Derksen heeft zich dinsdagavond geërgerd aan Wilfred Genee. De presentator van Vandaag Inside maakte een aantal opmerkingen in de richting van het boegbeeld van het programma, waar hij niet van gediend was.

Dat had te maken met de politieke keuzes van Derksen. De Snor staat er om bekend dat hij op de nodige verschillende politieke partijen heeft gestemd. Dit jaar keerde Derksen terug bij de VVD. Genee somde dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside de partijen op waar Derksen op heeft gestemd, en dat kon de analist van Vandaag Inside niet waarderen.

"Je wil leuk doen, maar ik wil uitleggen hoe het zit. Dat heb jij liever niet", reageert Derksen fel op presentator Genee: "Ik had van mijn stem op Forum voor Democratie op dezelfde avond dat hij won al spijt. De BBB, wat heel Nederland deed, dat was een proteststem. Nu (twee jaar geleden) had ik het volste vertrouwen in Pieter Omtzigt (NSC). En dat is een puinhoop geworden."