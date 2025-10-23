Politici zijn de afgelopen tijd volop te gast in Vandaag Inside, maar Caroline van der Plas zal niet in het programma verschijnen. Nooit meer, want de lijsstrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) is nog steeds woedend op de makers van het programma.

In een uitgebreid interview met Story loopt Van der Plas leeg over het programma van SBS. Aanleiding is een voorval tijdens een vorig bezoek van haar aan het programma. Özcan Akyol, toen nog te gast bij Vandaag Inside, heeft destijds volgens Van der Plas schandalige leugens verspreid. En Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp deden er niets aan.

Artikel gaat verder onder video

“Özcan Akyol heeft verschrikkelijke dingen over mij gezegd bij Vandaag Inside. Die regelrechte leugens vergeef ik hem nooit", vertelt Van der Plas in aanloop naar de verkiezingen in gesprek met Story. Wat is er gebeurd?

"Akyol heeft live op tv verteld dat mijn ex-man Dennis, de vader van mijn kinderen, door mijn toedoen een zelfmoordpoging zou hebben ondernomen", vertelt een geëmotioneerde Van der Plas. Tijdens het interview met Story barst ze in tranen uit: "Het is niet waar!"

Van der Plas vervolgt: "Hij zegt gewoon dat ik als moeder de vader van mijn zoons tot zelfmoord zou hebben gedreven. Hoe gek ben je dan als je zoiets zegt en het klopt niet? En dan zo’n Johan Derksen die daar dan ook van alles over zegt, zonder dat er een woord van waar is. Die mannen hebben mij en mijn kinderen zo hard gekwetst.."

Het incident doet de 58-jarige politica nog steeds veel: "Ik word daar nu nog emotioneel van. Mensen vragen me ook weleens: ‘Zien we je nog bij Vandaag Inside?’ Ik ga nog liever dood dan dat ik daar weer ga zitten.”