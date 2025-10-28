Johan Derksen is niet onder de indruk van de ontwikkeling van . Volgens de analist is Simons ‘aan het mislukken’ bij Tottenham Hotspur, waar hij in tien officiële optredens nog niet verder is gekomen dan één assist wat betreft doelpuntenbijdrages.

“Simons is aan het mislukken bij Tottenham”, zegt Dekrsen maandagavond bij Vandaag Inside. “De trainer (Thomas Frank, red.) is ontevreden over hem. Het is een leuk zaalvoetballertje, maar je moet daar handelingssnelheid en kracht hebben. Dat mist hij.”

Artikel gaat verder onder video

Tafelgenoot René van der Gijp beaamt: “Hij mist kracht. En dan zijn zijn voetballende kwaliteiten niet voldoende. Iemand als Gianfranco Zola had ook die kracht niet, maar die kon zó goed voetballen. Bij deze jongen is het net iets te weinig.”

In de podcast Groeten uit Grolloo is Derksen ook kritisch op Simons. "Het is een leuke speler die in Nederland vaak de trukendoos opengooide en in Duitsland heeft hij ook goed gefunctioneerd. Maar in Engeland tref je elftallen met de beste spelers ter wereld. Niet alleen voetbaltechnisch, ook fysiek zijn ze veel sterker."

Derksen trekt vergelijking met Reijnders

De analist ziet dat Simons ‘de handelingssnelheid niet kan bijbenen en fysiek ten onder gaat’. “Terwijl Tijjani Reijnders daar geen moeite mee heeft, dat is nu al een van de toonaangevende spelers bij Manchester City", zegt Derksen.

Fysieke kracht is essentieel in het moderne voetbal, voegt hij eraan toe. "Vroeger kon een lichtgewicht met een goede techniek zich gemakkelijk staande houden. Maar nu is techniek niet meer het enige wat je moet inbrengen, je hebt ook fysieke kracht nodig op topniveau. Als je het Engels voetbal ziet en je schakelt over naar een andere competitie, lijkt het nergens meer op."