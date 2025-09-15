Live voetbal

‘Enorme ingreep aanstaande bij Studio Voetbal’

Niels Hassfeld
15 september 2025, 13:33

Het is een kwestie van tijd voordat Studio Voetbal verdwijnt van NPO1, zo stelt mediadeskundige Tina Nijkamp in haar podcast. De kijkcijfers van de wekelijkse voetbaltalkshow vallen flink tegen en volgens Nijkamp zal het programma spoedig op NPO3 of zelfs NPO Start te zien zijn.

Al jaren zendt de NOS bijna iedere zondagavond Studio Voetbal uit. De talkshow, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen Eredivisie-weekend, is steevast te zien op NPO1, de hoofdzender van de publieke omroep. Nijkamp verwacht echter dat daar spoedig verandering in gaat komen, zo stelt ze in haar podcast Tina’s TV Update.

De kijkcijferexpert krijgt in haar podcast de vraag van een luisteraar waarom er bijna nooit vrouwen aan tafel zitten bij de talkshow. “Het is inderdaad opvallend dat er bijna nooit vrouwen aan tafel zitten, maar het scoort sowieso heel slecht”, luidt ze haar antwoord in. Zondag keken er slechts 327.000 mensen naar Studio Voetbal, zo voegt ze eraan toe.

Nijkamp denkt dat de publieke omroep spoedig zal ingrijpen. “De vraag is niet of, maar wanneer het programma verplaatst gaat worden naar NPO3 of alleen op NPO Start te zien zal zijn. Zulke lage scores zijn voor NPO1 niet langer houdbaar”, besluit ze.

