Van Hooijdonk pleit voor wekenlange schorsing van scheidsrechter: ‘Dit is gênant’

Alex Bos moet een schorsing van enkele weken krijgen na zijn optreden bij FC Twente - NAC Breda (2-2), zo stelt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. De leidsman gaf een belachelijke strafschop aan de thuisploeg en liet zich vervolgens niet corrigeren door de VAR.

Bos maakte zaterdag geen goede indruk bij de wedstrijd tussen FC Twente en NAC Breda. De arbiter gaf vlak voor tijd een strafschop aan de Tukkers bij een stand van 1-1 voor een vermeende overtreding van Juho Talvitie op Daouda Weidmann. Op de beelden valt echter te zien dat de Fin zijn tegenstander helemaal niet lijkt te raken, dus besloot de VAR Bos naar het scherm te roepen. Toch bleef de scheidsrechter bij zijn beslissing, waarna Ricky van Wolfswinkel het cadeautje uitpakte.

“Vanaf de positie waar Bos staat, kan ik me voorstellen dat je denkt dat dit een penalty is”, begint Van Hooijdonk zijn relaas. “Hij loopt naar dat scherm en dan hebben ze contact, hij en de VAR. Die vindt het een honderd procent fout, anders mag hij niet op de lijn komen.” De oud-spits verbaast zich erover dat Bos na het zien van de beelden alsnog heeft gekozen een strafschop te geven. Sjoerd van Ramshorst legt uit dat er bij Bos sprake was van tunnelvisie omdat Talvitie zou hebben gezegd zijn tegenstander alleen licht geraakt te hebben. “Dan zag hij hier toch contact, uiteindelijk”, stelt de presentator.

“Maar de speler is niet zijn assistent. Zijn assistent is de VAR”, stelt Van Hooijdonk vervolgens fel. “Die zegt toch dat hij honderd procent fout zit? Ik vind dit echt gênant.” Van Ramshorst haalt aan dat Bos zijn fout heeft toegegeven. “Oh, het maakt niet uit dan”, reageert Van Hooijdonk cynisch. “Het feit dat de VAR je overrulet en jij de VAR dan zelf weer overrulet… Dan mag je best even een paar weken op het bankje zitten”, pleit de ex-prof voor een schorsing van Bos.