Theo Janssen komt met heel ander geluid over Robin Hensgens

Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
15 september 2025, 10:39

Robin Hensgens had Anis Hadj Moussa nooit een rode kaart mogen geven bij Feyenoord - sc Heerenveen (1-0), zo stelt Theo Janssen in Studio Voetbal. De Algerijn moest inrukken na ingrijpen van de VAR voor een overtreding op Vasilios Zagaritis. Volgens Janssen was er geen sprake van ‘harde impact’, maar was het slechts ‘een tikje’.

Hensgens was zaterdag de meest besproken persoon na het duel tussen Feyenoord en Heerenveen. De arbiter stuurde Hadj Moussa na een uur spelen met rood van het veld voor een overtreding op Zagaritis en gaf een kwartier later een curieuze tweede gele kaart aan Hristiyan Petrov. Ook viel Hensgens op doordat het touwtje van zijn broek kapot ging tijdens de wedstrijd en hij naar de kleedkamer ging om zich snel om te kleden.

Waar Robin van Persie van mening was dat de rode kaart voor Hadj Moussa niet terecht was, sluiten de meeste analisten zich daar absoluut niet bij aan. Janssen vindt echter dat de trainer van Feyenoord een punt heeft. “Dit is lomp, ja, dat klopt”, begint de voormalig voetballer. “Maar dit is toch geen rood? Dit slaat helemaal nergens op.”

Dat Hadj Moussa een rode kaart kreeg voor zijn overtreding, komt volgens Janssen volledig doordat de VAR de beelden steevast stilzet. “Dan lijkt alles heel erg. Dit is gewoon een tikje.” De reacties van de spelers op het veld waren volgens Janssen veelzeggend. “Hadj Moussa kreeg geel, die speler staat op en niemand reageert erop. Als de speler nou ligt te rollen en het is echt een hele harde impact, kun je zeggen dat het rood is. Dit is gewoon een tikje, hou op.” Arno Vermeulen vond de kaart wel terecht, maar sluit zich ook aan bij het punt dat de vertraagd afgespeelde beelden overtredingen vaak erger doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
Neefje Barry
31 Reacties
2 Dagen lid
11 Likes
Neefje Barry
avatar

Dat is het verschil tussen mensen die zelf op niveau gevoetbald hebben, en mensen die hier van alles roepen maar niet verder zijn gekomen dan wisselspeler bij zondag 16 in de krochten van de kelderklasse. De scheidsrechter had het in eerste instantie prima gezien. Dat vastzetten van de beelden geeft een vertekend beeld. Je ziet dan de intensiteit niet meer. Hoe vaker je er naar kijkt, hoe erger het lijkt. Goed gezien van Janssen.

Hahahahahaha en jullie dan
1.080 Reacties
806 Dagen lid
7.223 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@Neefje Barry gewoon rood niet zo dom lullen totaal geen intentie om de bal te raken maar wel de speler net zoals Thomas van Zwolle deed en dat was ook gewoon rood

12deman
306 Reacties
78 Dagen lid
291 Likes
12deman
avatar

Kameraden, nul verliespunten, meningen zijn verdeelt dit wordt het seizoen van Feyenoord Feyenoord en nog eens Feyenoord. Gewoon de dubbel en bij de laatste 8 europaleague. Laat ze maar lullen rood of geen rood, interesseert Feyenoord helemaal niets. Meedogenloos 12 punten woe 15 zo 18

Reacties

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Gespeeld op 13 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
1
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

