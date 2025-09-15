Theo Janssen komt met heel ander geluid over Robin Hensgens

Robin Hensgens had nooit een rode kaart mogen geven bij Feyenoord - sc Heerenveen (1-0), zo stelt Theo Janssen in Studio Voetbal. De Algerijn moest inrukken na ingrijpen van de VAR voor een overtreding op Vasilios Zagaritis. Volgens Janssen was er geen sprake van ‘harde impact’, maar was het slechts ‘een tikje’.

Hensgens was zaterdag de meest besproken persoon na het duel tussen Feyenoord en Heerenveen. De arbiter stuurde Hadj Moussa na een uur spelen met rood van het veld voor een overtreding op Zagaritis en gaf een kwartier later een curieuze tweede gele kaart aan Hristiyan Petrov. Ook viel Hensgens op doordat het touwtje van zijn broek kapot ging tijdens de wedstrijd en hij naar de kleedkamer ging om zich snel om te kleden.

Waar Robin van Persie van mening was dat de rode kaart voor Hadj Moussa niet terecht was, sluiten de meeste analisten zich daar absoluut niet bij aan. Janssen vindt echter dat de trainer van Feyenoord een punt heeft. “Dit is lomp, ja, dat klopt”, begint de voormalig voetballer. “Maar dit is toch geen rood? Dit slaat helemaal nergens op.”

Dat Hadj Moussa een rode kaart kreeg voor zijn overtreding, komt volgens Janssen volledig doordat de VAR de beelden steevast stilzet. “Dan lijkt alles heel erg. Dit is gewoon een tikje.” De reacties van de spelers op het veld waren volgens Janssen veelzeggend. “Hadj Moussa kreeg geel, die speler staat op en niemand reageert erop. Als de speler nou ligt te rollen en het is echt een hele harde impact, kun je zeggen dat het rood is. Dit is gewoon een tikje, hou op.” Arno Vermeulen vond de kaart wel terecht, maar sluit zich ook aan bij het punt dat de vertraagd afgespeelde beelden overtredingen vaak erger doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn.