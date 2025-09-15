Te Kloese krijgt volop lof voor ‘geweldige zaak’

Dennis te Kloese en Feyenoord hebben geweldig werk verricht door op te pikken bij FC Groningen, zo stelt enkelvoudig international André Hoekstra in De Telegraaf. De 21-jarige middenvelder liet tegen sc Heerenveen (1-0 zege) weer zien dat Robin van Persie nu al niet meer om hem heen kan.

Na een lange soap wist Feyenoord zich deze zomer te versterken met Valente, die voor 6,75 miljoen euro overkwam van FC Groningen. De verwachting was dat de middenvelder even de tijd nodig zou hebben om aan te haken op het niveau, maar hij ontwikkelt zich razendsnel in Rotterdam. Mede door de absentie van In-beom Hwang en Jakub Moder mag Valente zich laten zien in de basis bij Feyenoord.

Dat deed hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen met verve, zo stelt Hoekstra. De oud-middenvelder neemt Valente dan ook op in zijn elftal van de week. “Binnen een paar weken heeft Valente er al voor gezorgd dat Feyenoord niet meer om hem heen kan. Hij heeft nauwelijks balverlies en slaagt er voortdurend in om spelers weg te steken.”

De aankoop van Valente is dus een goede zet geweest van Te Kloese, zo denkt de voormalig voetballer. “Feyenoord heeft een geweldige zaak gedaan door deze jongen van FC Groningen over te nemen”, besluit hij.