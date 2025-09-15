Te Kloese krijgt volop lof voor ‘geweldige zaak’

Dennis te Kloese en Feyenoord hebben geweldig werk verricht door Luciano Valente op te pikken bij FC Groningen, zo stelt enkelvoudig international André Hoekstra in De Telegraaf. De 21-jarige middenvelder liet tegen sc Heerenveen (1-0 zege) weer zien dat Robin van Persie nu al niet meer om hem heen kan.
Na een lange soap wist Feyenoord zich deze zomer te versterken met Valente, die voor 6,75 miljoen euro overkwam van FC Groningen. De verwachting was dat de middenvelder even de tijd nodig zou hebben om aan te haken op het niveau, maar hij ontwikkelt zich razendsnel in Rotterdam. Mede door de absentie van In-beom Hwang en Jakub Moder mag Valente zich laten zien in de basis bij Feyenoord.
Dat deed hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen met verve, zo stelt Hoekstra. De oud-middenvelder neemt Valente dan ook op in zijn elftal van de week. “Binnen een paar weken heeft Valente er al voor gezorgd dat Feyenoord niet meer om hem heen kan. Hij heeft nauwelijks balverlies en slaagt er voortdurend in om spelers weg te steken.”
De aankoop van Valente is dus een goede zet geweest van Te Kloese, zo denkt de voormalig voetballer. “Feyenoord heeft een geweldige zaak gedaan door deze jongen van FC Groningen over te nemen”, besluit hij.
@12deman nou nou moet ik ze allemaal ff opnoemen die er van de zomer zijn verkocht of verhuurd die niet zo top zijn dus ff dimmen graag staan ff boven aan en hebben gelijk weer babbels in 010
Is gewoon weer heel goed gedaan door Feyenoord. De jaloerse zielen roepen dat andere clubs hem niet goed genoeg vonden, maar balen stiekem nu ze het middenveld van hun eigen club zien schutteren. En dan moet je nagaan: hij is gehaald met het oog op de toekomst, en laat nu al dit zien. Kun je nagaan hoe goed hij nog gaat worden. Een pareltje uit de eredivisie, wat blijkbaar alleen de beste scouts hebben gezien. De andere zelfbenoemde topclubs hadden dit niet door. Goed geregeld door te Kloese, hij heeft er even voor gezorgd dat hij naar Rotterdam kwam waar de andere clubs opzichtig faalde.
@12deman nou nou moet ik ze allemaal ff opnoemen die er van de zomer zijn verkocht of verhuurd die niet zo top zijn dus ff dimmen graag staan ff boven aan en hebben gelijk weer babbels in 010
Is gewoon weer heel goed gedaan door Feyenoord. De jaloerse zielen roepen dat andere clubs hem niet goed genoeg vonden, maar balen stiekem nu ze het middenveld van hun eigen club zien schutteren. En dan moet je nagaan: hij is gehaald met het oog op de toekomst, en laat nu al dit zien. Kun je nagaan hoe goed hij nog gaat worden. Een pareltje uit de eredivisie, wat blijkbaar alleen de beste scouts hebben gezien. De andere zelfbenoemde topclubs hadden dit niet door. Goed geregeld door te Kloese, hij heeft er even voor gezorgd dat hij naar Rotterdam kwam waar de andere clubs opzichtig faalde.