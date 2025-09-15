Van Hanegem gaat op alle vlakken fel tegen Van Persie in

De rode kaart voor tegen sc Heerenveen (1-0 zege) was terecht, zo oordeelt Willem van Hanegem. De columnist begrijpt niet dat de analisten op tv hieraan twijfelen, omdat Robin van Persie het geen rood vond. Ook het feit dat de trainer Feyenoord goed vond spelen, klopt volgens Van Hanegem niet.

Feyenoord wist zaterdagavond in eigen huis met 1-0 te winnen van sc Heerenveen, maar na afloop ging het vooral over de arbitrale beslissingen. Zo werd Hadj Moussa, de enige doelpuntenmaker, na 57 minuten van het veld gestuurd na een VAR-ingreep en kwamen ook de bezoekers een kwartier later met tien te staan toen Hristiyan Petrov op curieuze wijze zijn tweede gele kaart kreeg. “Je kunt je niet voorstellen dat die echt is gegeven”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad over de rode prent voor Heerenveen. “De scheidsrechters van de KNVB, die moeten toch haast voor afgelopen weekeinde bij elkaar hebben gezeten en dronken zijn geworden? Als dit is wat wij krijgen de komende maanden, dan wordt het afzien hoor.”

Artikel gaat verder onder video

De rode kaart van Hadj Moussa was daarentegen wel terecht, zo stelt het Feyenoord-icoon. Daarmee gaat hij tegen Van Persie in; de trainer van Feyenoord stelde namelijk dat er geen intentie was en dat het er erger uitzag dan het in werkelijkheid was. “Wat dan grappig is dat zogenaamde kenners op televisie gaan twijfelen, omdat Robin van Persie het een kwestie vond van een voet neerzetten waar toevallig een kuit onder zat”, lacht Van Hanegem.

“Als Melvin Boel van Go Ahead of Ruben den Uil van Excelsior dat hadden gezegd, waren die trainers hardop uitgelachen”, gaat hij verder. “Maar bij Van Persie gaan ze toch twijfelen, schuiven ze graag een beetje zijn kant op.” Niet alleen wat betreft de rode kaart is Van Hanegem het niet eens met de trainer van Feyenoord. Van Persie was namelijk van mening dat zijn ploeg goed speelde. “Maar ook dat zag ik niet. En nee, Hadj Moussa was ook niet opeens goed omdat hij een mooi doelpunt maakte. De hele eerste helft deed hij tot die treffer niets goed.”