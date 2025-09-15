Van Hanegem gaat op alle vlakken fel tegen Van Persie in

De rode kaart voor Anis Hadj Moussa tegen sc Heerenveen (1-0 zege) was terecht, zo oordeelt Willem van Hanegem. De columnist begrijpt niet dat de analisten op tv hieraan twijfelen, omdat Robin van Persie het geen rood vond. Ook het feit dat de trainer Feyenoord goed vond spelen, klopt volgens Van Hanegem niet.
Feyenoord wist zaterdagavond in eigen huis met 1-0 te winnen van sc Heerenveen, maar na afloop ging het vooral over de arbitrale beslissingen. Zo werd Hadj Moussa, de enige doelpuntenmaker, na 57 minuten van het veld gestuurd na een VAR-ingreep en kwamen ook de bezoekers een kwartier later met tien te staan toen Hristiyan Petrov op curieuze wijze zijn tweede gele kaart kreeg. “Je kunt je niet voorstellen dat die echt is gegeven”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad over de rode prent voor Heerenveen. “De scheidsrechters van de KNVB, die moeten toch haast voor afgelopen weekeinde bij elkaar hebben gezeten en dronken zijn geworden? Als dit is wat wij krijgen de komende maanden, dan wordt het afzien hoor.”
De rode kaart van Hadj Moussa was daarentegen wel terecht, zo stelt het Feyenoord-icoon. Daarmee gaat hij tegen Van Persie in; de trainer van Feyenoord stelde namelijk dat er geen intentie was en dat het er erger uitzag dan het in werkelijkheid was. “Wat dan grappig is dat zogenaamde kenners op televisie gaan twijfelen, omdat Robin van Persie het een kwestie vond van een voet neerzetten waar toevallig een kuit onder zat”, lacht Van Hanegem.
“Als Melvin Boel van Go Ahead of Ruben den Uil van Excelsior dat hadden gezegd, waren die trainers hardop uitgelachen”, gaat hij verder. “Maar bij Van Persie gaan ze toch twijfelen, schuiven ze graag een beetje zijn kant op.” Niet alleen wat betreft de rode kaart is Van Hanegem het niet eens met de trainer van Feyenoord. Van Persie was namelijk van mening dat zijn ploeg goed speelde. “Maar ook dat zag ik niet. En nee, Hadj Moussa was ook niet opeens goed omdat hij een mooi doelpunt maakte. De hele eerste helft deed hij tot die treffer niets goed.”
De kromme weet als geen ander wat recht en krom is. Hij ontmaskert van persie dat hij kromme dingen recht aan het praten is. Het gaat niet goed bij feijenoord. Gisteren al feijenoord legende Kramer die kritisch was op van persie, nu de kromme. Het rommelt flink op zuid. Binnenkort de eerste tegenslag en dat zijn de rapen gaar.
Op de eerste plaats is het eens fijn dat van Hanegem het eens over zijn eigen clubje heeft, in plaats van over andere. En hij heeft ook nog eens 100% gelijk. Van Persie praat recht wat wel héél erg krom is. Eigenlijk hetzelfde wat te Kloese ook doet. Van Persie is na Heerenveen wat veel in zichzelf gaan geloven. Hij ziet zichzelf al als de grote trainer. Goed dat van Hanegem hem eens op z'n plekje zet.
@Arena iedereen praat hier over andere clubs dus laat Van Hanegem dat ook lekker doen. Verder heeft hij inderdaad helemaal gelijk. Van Persie is niet serieus te nemen als hij stelt dat Feyenoord goed speelde. Ik ben erg benieuwd wat hij als ‘goed’ ziet. Tegelijkertijd beleeft Feyenoord de beste start in jaren. Tegen AZ kan Feyenoord echt laten zien hoe ver ze zijn
De kromme weet als geen ander wat recht en krom is. Hij ontmaskert van persie dat hij kromme dingen recht aan het praten is. Het gaat niet goed bij feijenoord. Gisteren al feijenoord legende Kramer die kritisch was op van persie, nu de kromme. Het rommelt flink op zuid. Binnenkort de eerste tegenslag en dat zijn de rapen gaar.
Op de eerste plaats is het eens fijn dat van Hanegem het eens over zijn eigen clubje heeft, in plaats van over andere. En hij heeft ook nog eens 100% gelijk. Van Persie praat recht wat wel héél erg krom is. Eigenlijk hetzelfde wat te Kloese ook doet. Van Persie is na Heerenveen wat veel in zichzelf gaan geloven. Hij ziet zichzelf al als de grote trainer. Goed dat van Hanegem hem eens op z'n plekje zet.
@Arena iedereen praat hier over andere clubs dus laat Van Hanegem dat ook lekker doen. Verder heeft hij inderdaad helemaal gelijk. Van Persie is niet serieus te nemen als hij stelt dat Feyenoord goed speelde. Ik ben erg benieuwd wat hij als ‘goed’ ziet. Tegelijkertijd beleeft Feyenoord de beste start in jaren. Tegen AZ kan Feyenoord echt laten zien hoe ver ze zijn