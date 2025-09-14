Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

speelde zaterdagavond een fantastische wedstrijd in het shirt van Feyenoord, maar gaat zijn basisplaats wel verliezen. Dat is althans de verwachting van ESPN-analist Kenneth Perez.

De analist denkt namelijk dat er voor Valente geen ruimte meer is in het elftal van Robin van Persie als er spelers terugkeren van blessures. Dat zou betekenen dat de van FC Groningen overgekomen middenvelder, die zaterdag de uitblinker was tegen SC Heerenveen, op de bank moet plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat hij zeker degene is die eruit gaat als In-beom Hwang terugkeert van zijn blessure. Hwang is echt een geweldige speler bij Feyenoord", stelt Perez in het programma Dit was het Weekend. De analist verwacht ook niet dat Van Persie er dan voor kiest op Valente op een andere plek te positioneren: "Hij heeft ook niet genoeg scorend vermogen om Sem Steijn te vervangen."

De analist is overigens wel razend enthousiast over de jonge Groninger: "Wat ik knap vind aan Valente is dat hij totaal niet gehaast speelt", zegt Perez terwijl hij een aantal goede acties van de middenvelder laat zien. "Daar kijk ik het meeste naar: hoe gehaast speelt iemand? En dat heeft hij totaal niet. Ik vind het knap dat hij de rust in zijn spel weet te bewaren. Hij is hartstikke creatief en heeft goede passes in huis."