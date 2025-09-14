Live voetbal

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 21:59

Luciano Valente speelde zaterdagavond een fantastische wedstrijd in het shirt van Feyenoord, maar gaat zijn basisplaats wel verliezen. Dat is althans de verwachting van ESPN-analist Kenneth Perez.

De analist denkt namelijk dat er voor Valente geen ruimte meer is in het elftal van Robin van Persie als er spelers terugkeren van blessures. Dat zou betekenen dat de van FC Groningen overgekomen middenvelder, die zaterdag de uitblinker was tegen SC Heerenveen, op de bank moet plaatsnemen.

"Ik denk dat hij zeker degene is die eruit gaat als In-beom Hwang terugkeert van zijn blessure. Hwang is echt een geweldige speler bij Feyenoord", stelt Perez in het programma Dit was het Weekend. De analist verwacht ook niet dat Van Persie er dan voor kiest op Valente op een andere plek te positioneren: "Hij heeft ook niet genoeg scorend vermogen om Sem Steijn te vervangen."

De analist is overigens wel razend enthousiast over de jonge Groninger: "Wat ik knap vind aan Valente is dat hij totaal niet gehaast speelt", zegt Perez terwijl hij een aantal goede acties van de middenvelder laat zien. "Daar kijk ik het meeste naar: hoe gehaast speelt iemand? En dat heeft hij totaal niet. Ik vind het knap dat hij de rust in zijn spel weet te bewaren. Hij is hartstikke creatief en heeft goede passes in huis."

Vind jij dat Luciano Valente zijn basisplaats bij Feyenoord moet behouden als In-beom Hwang terugkeert?

berk1951
30 Reacties
234 Dagen lid
32 Likes
berk1951
Die Perez moeten ze opsluiten, hij heeft al vroeg last van aderverkalking. Of roept ie dat om alleen aandacht te krijgen. Laat ie het bij zijn clubs houden waar die vroeger actief was ,want daar loopt ie helemaal op leeg met zijn analyses. Ik vind dat ie steeds meer onzin loopt te kwaken. Of ligt het aan deze site die alleen maar opruiende reacties plaatst zonder ook maar enige waarheid, en alles met een hele grootte duim plaatst.

Ome Barend
379 Reacties
15 Dagen lid
442 Likes
Ome Barend
@berk1951 precies

Neefje Barry
23 Reacties
2 Dagen lid
4 Likes
Neefje Barry
Dat hoort nou eenmaal bij een topclub: meerdere sterke spelers op dezelfde positie. Feyenoord staat niet voor niks in de huidige top 2. Want als je blijft kijken naar de top 2 uit eerdere seizoenen, dan blijf je natuurlijk hangen in het verleden. Het gaat uiteindelijk om het hier en nu. Valente is een sterke wisselspeler, die in de toekomst onbetwiste basisspeler gaat worden. Geweldig voor hem dat hij zich onder zulke goede medevoetballers mag ontwikkelen. Helemaal 'cooking' dat ze hem gehaald hebben, zoals sommige minderontwikkelde het hier noemen.

Voetbalhoofdstad
694 Reacties
48 Dagen lid
2.115 Likes
Voetbalhoofdstad
Het hier en nu zoals dat feijenoord vernederd en uitgeschakeld werd in de CL? Lijkt mij niet zo'n prettige gedachte het hier en nu voor feijenoord. Maar elke strohalm wordt door de feijenoorders hier aangegrepen. Even vergeten dat ze alleen nog maar tegen de kleintjes hebben gespeeld en alle wedstrijden zelfs in Rotterdam.

jurgen😎
1.898 Reacties
1.084 Dagen lid
13.533 Likes
jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Voetbalhoofdstad
694 Reacties
48 Dagen lid
2.115 Likes
Voetbalhoofdstad
Geen idee wie die beste speler van feijenoord zou moeten zijn. Na lang denken dacht ik aan Timber die volgend jaar gratis weg gaat. Maar het blijkt over rookie valente te gaan. Tsja daar zit het probleem bij feijenoord.

jurgen😎
1.898 Reacties
1.084 Dagen lid
13.533 Likes
jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Peter
7 Reacties
1.082 Dagen lid
44 Likes
Peter
Ik vind het moeilijk om een keuze te maken voor het middenveld Valente is goed hoor, hij ziet heel goed naar wie hij een bal moet schieten, en op maat vaak, en hij heeft goed overzicht kijkt de eerste helft maar eens terug volgens mij is hij nog beter als Stein.

