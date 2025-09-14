Live voetbal 4

Feyenoord treft drastische maatregel na duel met Heerenveen

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
14 september 2025, 19:49

Feyenoord gaat seizoenkaarthouders op korte termijn fysieke kaarten verstrekken, zo maakt de club bekend op de eigen website. De Rotterdammers stapten dit seizoen over op een volledig digitaal ticketsysteem, maar door een grote storing kwamen zaterdag tegen sc Heerenveen (1-0 zege) veel supporters pas erg laat binnen. Het lukt Feyenoord niet om de kaarten voor de volgende thuiswedstrijd, woensdag tegen Fortuna Sittard, te verstrekken.

Feyenoord werkt sinds dit seizoen niet langer met fysieke seizoenkaarten. In plaats daarvan moeten supporters een QR-code laten scannen in de Feyenoord-app. Voorafgaand aan het thuisduel met Heerenveen ontstond er echter een grote storing, waardoor veel fans het stadion niet op tijd binnen kwamen. Dit kwam Feyenoord op de nodige kritiek te staan. Tijdens de wedstrijd bood de club hier excuses voor aan.

De Rotterdammers namen dit seizoen afscheid van de fysieke seizoenkaart in verband met misbruik in de afgelopen jaren. “Mensen konden gebruik maken van hun fysieke kaart of een QR-code. Er circuleerden soms wel meerdere screenshots van een code. Met één digitaal systeem weten we ook beter wie er precies het stadion bezoekt”, zo klonk de uitleg van commercieel directeur Ruud van der Knaap eerder dit jaar uit. Naast kritiek van de supporters, klonken er onlangs ook al klachten vanuit de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF). De vereniging heeft de directie gesommeerd om opnieuw fysieke seizoenkaarten beschikbaar te stellen en dreigt met juridische stappen.

Inmiddels heeft Feyenoord besloten om deze eis in te willigen. Niet alleen de VASF, maar alle seizoenkaarthouders zullen op korte termijn een fysieke kaart ontvangen, zo kondigt Feyenoord zondag aan. Op die manier willen de Rotterdammers ‘de afhankelijkheid van het digitale toegangssysteem minimaliseren’. Het is echter niet haalbaar om deze kaarten voor het thuisduel met Fortuna Sittard van woensdagavond te verstrekken. Feyenoord zal maandag meer duidelijkheid geven hoe bij dit duel zal worden voorkomen dat een storing de toegang tot De Kuip bemoeilijkt.

Neefje Barry
19 Reacties
2 Dagen lid
3 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelijk actie ondernemen, goed werk van Feyenoord. Niet alle clubs durven gelijk actie te ondernemen. Leverkusen liet zien dit wel te doen met hun trainer. Ajax doet dit bijvoorbeeld niet door een trainer die nog in de luiers staat voor de groep te houden. Weten wanneer je actie moet ondernemen hoort echf bij grote en ambitieuze clubs.

Arena
689 Reacties
34 Dagen lid
1.901 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Om je dood te schamen. Club van het volk noemen ze zich dan. Man man man.

Ome Barend
370 Reacties
15 Dagen lid
442 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hahaha gaan deze reacties alleen maar erger worden wanneer Feyenoord straks met 4 of 7 punten voorstaat na volgende week?

ERIMIR
3.546 Reacties
434 Dagen lid
37.966 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zelfs de implementatie van een digitaal ticketsysteem lukt de club niet om het vlekkeloos uit te rollen vanwege geldgebrek. Wat een armoe.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
691 Reacties
48 Dagen lid
2.107 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

VASF heeft feijenoord op de knieen gedwongen. Ze hebben feijenoord genade gegeven om snel een oplossing te geven. Zo niet dan zou feijenoord voor het gerecht gesleept worden en moest het publiekelijk verantwoording afleggen over de vele blunders binnen de club. Dat zou een vervelende timing zijn voor de club die al in financiele problemen verkeerd. Ook nog zware kritiek van feijenoorders op Borges, te Kloese en Van Persie zoals we vandaag hebben kunnen lezen. Het is zorgwekkend bij de provincieclub op zuid. Dit gaat vrees ik niet meer goedkomen. En waar is de aangestelde cultuurbewaker?

jurgen😎
1.895 Reacties
1.084 Dagen lid
13.533 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

