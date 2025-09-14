Feyenoord treft drastische maatregel na duel met Heerenveen

Feyenoord gaat seizoenkaarthouders op korte termijn fysieke kaarten verstrekken, zo maakt de club bekend op de eigen website. De Rotterdammers stapten dit seizoen over op een volledig digitaal ticketsysteem, maar door een grote storing kwamen zaterdag tegen sc Heerenveen (1-0 zege) veel supporters pas erg laat binnen. Het lukt Feyenoord niet om de kaarten voor de volgende thuiswedstrijd, woensdag tegen Fortuna Sittard, te verstrekken.

Feyenoord werkt sinds dit seizoen niet langer met fysieke seizoenkaarten. In plaats daarvan moeten supporters een QR-code laten scannen in de Feyenoord-app. Voorafgaand aan het thuisduel met Heerenveen ontstond er echter een grote storing, waardoor veel fans het stadion niet op tijd binnen kwamen. Dit kwam Feyenoord op de nodige kritiek te staan. Tijdens de wedstrijd bood de club hier excuses voor aan.

De Rotterdammers namen dit seizoen afscheid van de fysieke seizoenkaart in verband met misbruik in de afgelopen jaren. “Mensen konden gebruik maken van hun fysieke kaart of een QR-code. Er circuleerden soms wel meerdere screenshots van een code. Met één digitaal systeem weten we ook beter wie er precies het stadion bezoekt”, zo klonk de uitleg van commercieel directeur Ruud van der Knaap eerder dit jaar uit. Naast kritiek van de supporters, klonken er onlangs ook al klachten vanuit de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF). De vereniging heeft de directie gesommeerd om opnieuw fysieke seizoenkaarten beschikbaar te stellen en dreigt met juridische stappen.

Inmiddels heeft Feyenoord besloten om deze eis in te willigen. Niet alleen de VASF, maar alle seizoenkaarthouders zullen op korte termijn een fysieke kaart ontvangen, zo kondigt Feyenoord zondag aan. Op die manier willen de Rotterdammers ‘de afhankelijkheid van het digitale toegangssysteem minimaliseren’. Het is echter niet haalbaar om deze kaarten voor het thuisduel met Fortuna Sittard van woensdagavond te verstrekken. Feyenoord zal maandag meer duidelijkheid geven hoe bij dit duel zal worden voorkomen dat een storing de toegang tot De Kuip bemoeilijkt.