Feyenoord komt in actie nadat Van Persie groei ziet bij aanvaller

Feyenoord-speler Jaden Slory
Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 september 2025, 10:13

Feyenoord is van plan het contract van Jaden Slory opnieuw open te breken en hem voor langere tijd aan de club te binden. De twintigjarige buitenspeler ligt al vast tot medio 2027, maar door zijn sterke ontwikkeling wil de clubleiding dat contract verlengen, zo meldt 1908.nl.

Eerder verlengd tot 2027

Slory tekende in februari 2024, toen hij nog achttien jaar oud was, zijn vorige verbintenis. Daardoor ligt hij al tot de zomer van 2027 vast bij Feyenoord. Destijds zei hij: “Het geeft mij een trots gevoel dat ik mijn contract bij deze mooie club heb kunnen verlengen. Ik voel veel vertrouwen vanuit de mensen bij de club en ik ben zeer gedreven om mij hier door te ontwikkelen en uiteindelijk te slagen.”

De aanvaller maakte in 2013 de overstap van BVV Barendrecht naar de Feyenoord Academy en doorliep sindsdien alle jeugdelftallen. Hij groeide de afgelopen jaren uit tot vaste waarde in Feyenoord Onder 21 en in de UEFA Youth League.

Doorbraak in De Kuip

Afgelopen seizoen werd Slory verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij indruk maakte en zelfs werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Deze zomer keerde hij terug in Rotterdam en besloot trainer Robin van Persie hem in de selectie te houden. Daarmee verviel de optie van een nieuwe verhuur.

De jonge buitenspeler liet direct van zich horen: in de stadsderby tegen Excelsior maakte hij zijn Eredivisie-debuut. “De trainer heeft vertrouwen in mij. Dat heeft hij ook uitgesproken. Ik speel hier al zo lang en het is ook altijd mijn droom geweest om door te breken bij Feyenoord,” vertelde Slory na afloop.

In de kleedkamer werd zijn debuut gevierd met applaus en gejuich van de ploeggenoten. Daarna viel hij ook in tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen. De technische staf ziet voldoende aanknopingspunten om hem voor langere tijd vast te leggen. De gesprekken over de contractverlenging zijn gaande.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
avatar

Kijk aan.. de jongens voor de toekomst!

Vriendje Stokvis
1.309 Reacties
359 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
avatar

Weer een pareltje uit de eigen jeugd die een bak geld gaat opleveren.

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

