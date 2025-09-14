Live voetbal

'Feyenoord - Heerenveen krijgt serieus staartje'

Luuk Brouwers en Sem Steijn
Foto: © Imago
27 reacties
Dominic Mostert
14 september 2025, 09:17

Kees Kwakman verwacht dat de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen nog een staartje krijgt. De analist van ESPN vermoedt dat Feyenoord naar de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB stapt, om de rode kaart van Anis Hadj Moussa aan te vechten.

Hadj Moussa kreeg in de tweede helft, na interventie van videoscheidsrechter Dennis Higler, een rode kaart voor een forse overtreding op Vasilios Zagaritis. Volgens trainer Robin van Persie leken de beelden erger dan het contact daadwerkelijk was. “Ik heb de actie teruggezien en ik vind het geen rode kaart. Als je het beeld stopzet, ziet het er erger uit dan het is”, zegt hij voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Hij legt zijn voet als het ware neer, hij legt z’n voet zijwaarts op het been van de tegenstander. Als je gevoetbald hebt, dan weet je dat je onderweg bent richting de grond, dan ben je zijwaarts onderweg”, vervolgt Van Persie. “Op dat moment maakt hij contact met het been van Zagaritis en wil hij naar de grond. Het is niet heel gelukkig, maar ziet er in mijn ogen erger uit dan het is in mijn ogen.”

Volgens Kwakman is de reactie van Van Persie een teken aan de wand. “Ze hebben bij Feyenoord natuurlijk de beste advocaat, Van Benthem. Ik denk echt dat dat meespeelt. Dat Van Persie denkt: ‘Ik ga gewoon zeggen dat het geen rood is. Ik gewoon zeggen: ja, hij raakt hem een beetje half.’ Ik heb het niet eens over het raken. Ik heb het idee dat hij hem gewoon aan de schop geeft van achter, zonder enige intentie om de bal te spelen.”

“Hij legt hem zeker neer, ja”, verwijst Kwakman lachend naar de uitspraken van Van Persie. “Dat klopt. Als je iemand een rotschop wilt geven, dan moet je voet inderdaad ergens neerkomen. Dit was goed gezien door Dennis Higler, de VAR. Dit is gewoon een rode kaart.” De aanklager betaald voetbal van de KNVB maakt normaliter maandag een schikkingsvoorstel bekend voor Feyenoord en Hadj Moussa. Als er geen akkoord volgt, dan legt de aanklager de zaak voor aan de tuchtcommissie van de KNVB.  

Overigens laat Van Persie zich ook uit over de rode kaart die Hristiyan Petrov van Heerenveen kreeg. Licht contact met Ayase Ueda leverde hem zijn tweede gele kaart op, waardoor het voor Feyenoord makkelijker werd om de 1-0 voorsprong vast te houden. “Er is contact, maar het is een ongelukkig moment. Petrov heeft niet de intentie om Ayase pijn te doen. Het is makkelijk gegeven, maar een gele kaart is anders dan een gele kaart omzetten in rood.”

Was de rode kaart voor Anis Hadj Moussa terecht?

Laden...
908 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
7 27 reacties
Reageren
27 reacties
Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik kan me vorig seizoen nog herinneren Gaeei die natrapte tegen van Bommel bij AZ-Ajax.. toen vroegen mensen zich af of het ook geen natrappen was en rood.. werd allemaal maar weggewuifd. Feyenoord had trouwens met 10 of 9 man ook gewonnen tegen Heerenveen. Natrappen werd gekeken in hoe hard het trappen was hoor ik overal Maarja Higler he..

Vriendje Stokvis
1.309 Reacties
359 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het was misschien een overtreding maar zeker geen rood. Maar goed Feyenoord en scheidsrechters we weten allemaal hoe dat zit.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ik zie elke wedstrijd tig van zulke momenten, Higler he. Je weet het gewoon, maar zelfs zonder hulp van de scheidsrechter houden we de 0. Het had overigens bij rust al 4-0 moeten zijn dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Dat jochie van 19 had met bal en al het doel in geschoten moeten worden.. zoals Sauer dat deed helaas 1 cm buitenspel. Keepte overigens wel een leuke wedstrijd. Van Persie was zijn tijd al ver vooruit om Noppert te passeren.. raar dat je nu geen enkele tegenspraak hoort over de keuze van de huidige trainer van Heerenveen om Noppert te passeren.. waar zijn de Noppert fans? Joehoe?

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Laat de tuchtcommissie haar licht erover schijnen en daar een oordeel over vellen. De getroffen partij zal altijd het tegendeel willen bewijzen. Duidelijk was te zien dat er geen enkele intentie was van Moussa van het spelen van de bal.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR net als Gaaei tegen van Bommel.. maar ik denk niet dat veel Feyenoorders zich druk maken om een eventuele schorsing van Hadj Moussa.. wat was het lachen hè al die contractspelers bij Feyenoord. Genoeg keuze voorin hahaha! Ze zullen gebrand zijn om hun kans te grijpen.. en nog een geheimpje volop jeugd staat klaar. Lekker uithuilen Calimero.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

We spelen in de CL en voetballen niet in een slooprijp stadion. Geen enkele reden voor Calimero-gedrag.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR waarom zit je dan te huilen, nu spreek jij jezelf tegen. Je gedraagt je als een kind die zeggen ook vaak A en doen B. Ik ben heerlijk wakker geworden 12 uit 4.. en hoe gaat het met het CL clubje ? Die overigens in de EL niks te zeggen had. Waar wordt de EL uitgezonden trouwens op RTL7? Voor mij alweer een tijd geleden, zal denk ik ook maar voor 1 jaartje zijn.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ook geen reden daarvoor, vP moet zich schamen om het oordeel van de tuchtcommissie te willen beïnvloeden door de media op te zoeken.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Hij geeft gewoon zijn mening Calimero.. dat mag Calimero.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

En dat tegen zijn oude club die hem de mogelijkheid gaf om als trainer op het hoogste niveau te kunnen acteren. Wat zullen ze daar behoorlijk spijt van hebben, maar goed ze kennen hem natuurlijk langer dan vandaag.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ga jij maar lekker huilen in het uithuil hoekje over van Persie. Er zijn zat mensen uit Heerenveen die er anders over denken dan dat jij in je fantasie leventje voor je houd.. maar goed het is ook niet makkelijk Calimero in de grote mensenwereld.

FC Onkruid
131 Reacties
116 Dagen lid
237 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@ERIMIR..een verroeste bouwval...🤭

Neefje Barry
4 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR jij laat je ook met de dag meer kennen he? Laat je niet zo op de kast jagen joh 😂

RobindaRobot
75 Reacties
726 Dagen lid
670 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Hey FCUPDATE.NL bij NAC was er ook een grove fout door de arbiter maar lees hierover helemaal niks op deze site. Niet belangrijk (top 3) genoeg zeker...

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat er bij NAC gebeurt is niet zo interessant voor deze site.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@RobindaRobot zeker wel belangrijk om te vermelden.. wie was de scheidsrechter? Kinderachtige reactie van je ERIMIR.. met het verkeerde beentje uit bed gestapt? 😂

Geus
168 Reacties
896 Dagen lid
714 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@RobindaRobot top 3? Top 2 hè!

Hahahahahaha en jullie dan
1.071 Reacties
805 Dagen lid
7.216 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend alias kc ga jij nou tegen iemand beginnen over kinderachtige reacties hier hahahaha moet niet gekker worden

De kikker
115 Reacties
884 Dagen lid
169 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Als een van de clubs de rode kaart moet aanvechten is het heereveen

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Daar hoor je hun trainer er niet over, wie is nou de Calimero.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Omdat die trainer ook wel wist dat Feyenoord zelfs met 9 man had gewonnen. Beetje jaloers? Niet zo huilen Calimero.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker hmm ik vond de 2e gele kaart wel terecht, hij kwam onbesuisd in met het risico dat je een gele kaart kon krijgen. Maarja dat is mijn mening.. door het theater van de scheidsrechter en te lang wachten werd het natuurlijk discutabel. Heb het thuis nog eens terug gezien en als je met zo’n intentie op de speler afstormt die ook met een voetblessure op de grond ligt kan je een gele kaart verwachten in Nederland. Maarja ik ben misschien een klein beetje gekleurd. Succes aankomende zondag! Het zal een spannende wedstrijd worden in Eindhoven. Mocht PSV winnen zijn de CL tickets al bijna verdeeld.

Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@De kikker: helemaal juist. De manier waarop deze wedstrijd is geleidt is een schandaal. En van Persie moet zich kapot schamen met zijn gewauwel. Een schande voor het voetbal die man.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Ome Barend, ik heb het over de trainer van Heerenveen over hun rode kaart die daar niet over zeurt in tegenstelling tot vP. Jij trapt er ook overal in. Wie is hier de Calimero, volgens mij vP samen met jou.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR waar heb je t over?

Hahahahahaha en jullie dan
1.071 Reacties
805 Dagen lid
7.216 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend dat vraag ik me bij jou ook steeds af want verstand van voetbal heb je niet

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel goed dat er naar de tuchtcommissie gegaan wordt. Overtreding van Moussa is smerig en van achteren. Die speler zag die noppen van achteren nooit aankomen. Had ook een gebroken been kunnen zijn. Dus tuchtcommissie mag er 6 wedstrijden aan hangen. Zo smerig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik kan me vorig seizoen nog herinneren Gaeei die natrapte tegen van Bommel bij AZ-Ajax.. toen vroegen mensen zich af of het ook geen natrappen was en rood.. werd allemaal maar weggewuifd. Feyenoord had trouwens met 10 of 9 man ook gewonnen tegen Heerenveen. Natrappen werd gekeken in hoe hard het trappen was hoor ik overal Maarja Higler he..

Vriendje Stokvis
1.309 Reacties
359 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het was misschien een overtreding maar zeker geen rood. Maar goed Feyenoord en scheidsrechters we weten allemaal hoe dat zit.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ik zie elke wedstrijd tig van zulke momenten, Higler he. Je weet het gewoon, maar zelfs zonder hulp van de scheidsrechter houden we de 0. Het had overigens bij rust al 4-0 moeten zijn dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Dat jochie van 19 had met bal en al het doel in geschoten moeten worden.. zoals Sauer dat deed helaas 1 cm buitenspel. Keepte overigens wel een leuke wedstrijd. Van Persie was zijn tijd al ver vooruit om Noppert te passeren.. raar dat je nu geen enkele tegenspraak hoort over de keuze van de huidige trainer van Heerenveen om Noppert te passeren.. waar zijn de Noppert fans? Joehoe?

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Laat de tuchtcommissie haar licht erover schijnen en daar een oordeel over vellen. De getroffen partij zal altijd het tegendeel willen bewijzen. Duidelijk was te zien dat er geen enkele intentie was van Moussa van het spelen van de bal.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR net als Gaaei tegen van Bommel.. maar ik denk niet dat veel Feyenoorders zich druk maken om een eventuele schorsing van Hadj Moussa.. wat was het lachen hè al die contractspelers bij Feyenoord. Genoeg keuze voorin hahaha! Ze zullen gebrand zijn om hun kans te grijpen.. en nog een geheimpje volop jeugd staat klaar. Lekker uithuilen Calimero.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

We spelen in de CL en voetballen niet in een slooprijp stadion. Geen enkele reden voor Calimero-gedrag.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR waarom zit je dan te huilen, nu spreek jij jezelf tegen. Je gedraagt je als een kind die zeggen ook vaak A en doen B. Ik ben heerlijk wakker geworden 12 uit 4.. en hoe gaat het met het CL clubje ? Die overigens in de EL niks te zeggen had. Waar wordt de EL uitgezonden trouwens op RTL7? Voor mij alweer een tijd geleden, zal denk ik ook maar voor 1 jaartje zijn.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ook geen reden daarvoor, vP moet zich schamen om het oordeel van de tuchtcommissie te willen beïnvloeden door de media op te zoeken.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Hij geeft gewoon zijn mening Calimero.. dat mag Calimero.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

En dat tegen zijn oude club die hem de mogelijkheid gaf om als trainer op het hoogste niveau te kunnen acteren. Wat zullen ze daar behoorlijk spijt van hebben, maar goed ze kennen hem natuurlijk langer dan vandaag.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ga jij maar lekker huilen in het uithuil hoekje over van Persie. Er zijn zat mensen uit Heerenveen die er anders over denken dan dat jij in je fantasie leventje voor je houd.. maar goed het is ook niet makkelijk Calimero in de grote mensenwereld.

FC Onkruid
131 Reacties
116 Dagen lid
237 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@ERIMIR..een verroeste bouwval...🤭

Neefje Barry
4 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR jij laat je ook met de dag meer kennen he? Laat je niet zo op de kast jagen joh 😂

RobindaRobot
75 Reacties
726 Dagen lid
670 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Hey FCUPDATE.NL bij NAC was er ook een grove fout door de arbiter maar lees hierover helemaal niks op deze site. Niet belangrijk (top 3) genoeg zeker...

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat er bij NAC gebeurt is niet zo interessant voor deze site.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@RobindaRobot zeker wel belangrijk om te vermelden.. wie was de scheidsrechter? Kinderachtige reactie van je ERIMIR.. met het verkeerde beentje uit bed gestapt? 😂

Geus
168 Reacties
896 Dagen lid
714 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@RobindaRobot top 3? Top 2 hè!

Hahahahahaha en jullie dan
1.071 Reacties
805 Dagen lid
7.216 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend alias kc ga jij nou tegen iemand beginnen over kinderachtige reacties hier hahahaha moet niet gekker worden

De kikker
115 Reacties
884 Dagen lid
169 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Als een van de clubs de rode kaart moet aanvechten is het heereveen

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Daar hoor je hun trainer er niet over, wie is nou de Calimero.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Omdat die trainer ook wel wist dat Feyenoord zelfs met 9 man had gewonnen. Beetje jaloers? Niet zo huilen Calimero.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker hmm ik vond de 2e gele kaart wel terecht, hij kwam onbesuisd in met het risico dat je een gele kaart kon krijgen. Maarja dat is mijn mening.. door het theater van de scheidsrechter en te lang wachten werd het natuurlijk discutabel. Heb het thuis nog eens terug gezien en als je met zo’n intentie op de speler afstormt die ook met een voetblessure op de grond ligt kan je een gele kaart verwachten in Nederland. Maarja ik ben misschien een klein beetje gekleurd. Succes aankomende zondag! Het zal een spannende wedstrijd worden in Eindhoven. Mocht PSV winnen zijn de CL tickets al bijna verdeeld.

Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@De kikker: helemaal juist. De manier waarop deze wedstrijd is geleidt is een schandaal. En van Persie moet zich kapot schamen met zijn gewauwel. Een schande voor het voetbal die man.

ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Ome Barend, ik heb het over de trainer van Heerenveen over hun rode kaart die daar niet over zeurt in tegenstelling tot vP. Jij trapt er ook overal in. Wie is hier de Calimero, volgens mij vP samen met jou.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR waar heb je t over?

Hahahahahaha en jullie dan
1.071 Reacties
805 Dagen lid
7.216 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend dat vraag ik me bij jou ook steeds af want verstand van voetbal heb je niet

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel goed dat er naar de tuchtcommissie gegaan wordt. Overtreding van Moussa is smerig en van achteren. Die speler zag die noppen van achteren nooit aankomen. Had ook een gebroken been kunnen zijn. Dus tuchtcommissie mag er 6 wedstrijden aan hangen. Zo smerig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
1
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel