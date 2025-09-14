'Feyenoord - Heerenveen krijgt serieus staartje'

Kees Kwakman verwacht dat de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen nog een staartje krijgt. De analist van ESPN vermoedt dat Feyenoord naar de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB stapt, om de rode kaart van aan te vechten.

Hadj Moussa kreeg in de tweede helft, na interventie van videoscheidsrechter Dennis Higler, een rode kaart voor een forse overtreding op Vasilios Zagaritis. Volgens trainer Robin van Persie leken de beelden erger dan het contact daadwerkelijk was. “Ik heb de actie teruggezien en ik vind het geen rode kaart. Als je het beeld stopzet, ziet het er erger uit dan het is”, zegt hij voor de camera van ESPN.

“Hij legt zijn voet als het ware neer, hij legt z’n voet zijwaarts op het been van de tegenstander. Als je gevoetbald hebt, dan weet je dat je onderweg bent richting de grond, dan ben je zijwaarts onderweg”, vervolgt Van Persie. “Op dat moment maakt hij contact met het been van Zagaritis en wil hij naar de grond. Het is niet heel gelukkig, maar ziet er in mijn ogen erger uit dan het is in mijn ogen.”

Volgens Kwakman is de reactie van Van Persie een teken aan de wand. “Ze hebben bij Feyenoord natuurlijk de beste advocaat, Van Benthem. Ik denk echt dat dat meespeelt. Dat Van Persie denkt: ‘Ik ga gewoon zeggen dat het geen rood is. Ik gewoon zeggen: ja, hij raakt hem een beetje half.’ Ik heb het niet eens over het raken. Ik heb het idee dat hij hem gewoon aan de schop geeft van achter, zonder enige intentie om de bal te spelen.”

“Hij legt hem zeker neer, ja”, verwijst Kwakman lachend naar de uitspraken van Van Persie. “Dat klopt. Als je iemand een rotschop wilt geven, dan moet je voet inderdaad ergens neerkomen. Dit was goed gezien door Dennis Higler, de VAR. Dit is gewoon een rode kaart.” De aanklager betaald voetbal van de KNVB maakt normaliter maandag een schikkingsvoorstel bekend voor Feyenoord en Hadj Moussa. Als er geen akkoord volgt, dan legt de aanklager de zaak voor aan de tuchtcommissie van de KNVB.

Overigens laat Van Persie zich ook uit over de rode kaart die Hristiyan Petrov van Heerenveen kreeg. Licht contact met Ayase Ueda leverde hem zijn tweede gele kaart op, waardoor het voor Feyenoord makkelijker werd om de 1-0 voorsprong vast te houden. “Er is contact, maar het is een ongelukkig moment. Petrov heeft niet de intentie om Ayase pijn te doen. Het is makkelijk gegeven, maar een gele kaart is anders dan een gele kaart omzetten in rood.”