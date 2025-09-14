'Feyenoord - Heerenveen krijgt serieus staartje'

Kees Kwakman verwacht dat de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen nog een staartje krijgt. De analist van ESPN vermoedt dat Feyenoord naar de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB stapt, om de rode kaart van Anis Hadj Moussa aan te vechten.
Hadj Moussa kreeg in de tweede helft, na interventie van videoscheidsrechter Dennis Higler, een rode kaart voor een forse overtreding op Vasilios Zagaritis. Volgens trainer Robin van Persie leken de beelden erger dan het contact daadwerkelijk was. “Ik heb de actie teruggezien en ik vind het geen rode kaart. Als je het beeld stopzet, ziet het er erger uit dan het is”, zegt hij voor de camera van ESPN.
“Hij legt zijn voet als het ware neer, hij legt z’n voet zijwaarts op het been van de tegenstander. Als je gevoetbald hebt, dan weet je dat je onderweg bent richting de grond, dan ben je zijwaarts onderweg”, vervolgt Van Persie. “Op dat moment maakt hij contact met het been van Zagaritis en wil hij naar de grond. Het is niet heel gelukkig, maar ziet er in mijn ogen erger uit dan het is in mijn ogen.”
Volgens Kwakman is de reactie van Van Persie een teken aan de wand. “Ze hebben bij Feyenoord natuurlijk de beste advocaat, Van Benthem. Ik denk echt dat dat meespeelt. Dat Van Persie denkt: ‘Ik ga gewoon zeggen dat het geen rood is. Ik gewoon zeggen: ja, hij raakt hem een beetje half.’ Ik heb het niet eens over het raken. Ik heb het idee dat hij hem gewoon aan de schop geeft van achter, zonder enige intentie om de bal te spelen.”
“Hij legt hem zeker neer, ja”, verwijst Kwakman lachend naar de uitspraken van Van Persie. “Dat klopt. Als je iemand een rotschop wilt geven, dan moet je voet inderdaad ergens neerkomen. Dit was goed gezien door Dennis Higler, de VAR. Dit is gewoon een rode kaart.” De aanklager betaald voetbal van de KNVB maakt normaliter maandag een schikkingsvoorstel bekend voor Feyenoord en Hadj Moussa. Als er geen akkoord volgt, dan legt de aanklager de zaak voor aan de tuchtcommissie van de KNVB.
Overigens laat Van Persie zich ook uit over de rode kaart die Hristiyan Petrov van Heerenveen kreeg. Licht contact met Ayase Ueda leverde hem zijn tweede gele kaart op, waardoor het voor Feyenoord makkelijker werd om de 1-0 voorsprong vast te houden. “Er is contact, maar het is een ongelukkig moment. Petrov heeft niet de intentie om Ayase pijn te doen. Het is makkelijk gegeven, maar een gele kaart is anders dan een gele kaart omzetten in rood.”
Ik kan me vorig seizoen nog herinneren Gaeei die natrapte tegen van Bommel bij AZ-Ajax.. toen vroegen mensen zich af of het ook geen natrappen was en rood.. werd allemaal maar weggewuifd. Feyenoord had trouwens met 10 of 9 man ook gewonnen tegen Heerenveen. Natrappen werd gekeken in hoe hard het trappen was hoor ik overal Maarja Higler he..
@Vriendje Stokvis ik zie elke wedstrijd tig van zulke momenten, Higler he. Je weet het gewoon, maar zelfs zonder hulp van de scheidsrechter houden we de 0. Het had overigens bij rust al 4-0 moeten zijn dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Dat jochie van 19 had met bal en al het doel in geschoten moeten worden.. zoals Sauer dat deed helaas 1 cm buitenspel. Keepte overigens wel een leuke wedstrijd. Van Persie was zijn tijd al ver vooruit om Noppert te passeren.. raar dat je nu geen enkele tegenspraak hoort over de keuze van de huidige trainer van Heerenveen om Noppert te passeren.. waar zijn de Noppert fans? Joehoe?
Laat de tuchtcommissie haar licht erover schijnen en daar een oordeel over vellen. De getroffen partij zal altijd het tegendeel willen bewijzen. Duidelijk was te zien dat er geen enkele intentie was van Moussa van het spelen van de bal.
@ERIMIR net als Gaaei tegen van Bommel.. maar ik denk niet dat veel Feyenoorders zich druk maken om een eventuele schorsing van Hadj Moussa.. wat was het lachen hè al die contractspelers bij Feyenoord. Genoeg keuze voorin hahaha! Ze zullen gebrand zijn om hun kans te grijpen.. en nog een geheimpje volop jeugd staat klaar. Lekker uithuilen Calimero.
@ERIMIR waarom zit je dan te huilen, nu spreek jij jezelf tegen. Je gedraagt je als een kind die zeggen ook vaak A en doen B. Ik ben heerlijk wakker geworden 12 uit 4.. en hoe gaat het met het CL clubje ? Die overigens in de EL niks te zeggen had. Waar wordt de EL uitgezonden trouwens op RTL7? Voor mij alweer een tijd geleden, zal denk ik ook maar voor 1 jaartje zijn.
@ERIMIR ga jij maar lekker huilen in het uithuil hoekje over van Persie. Er zijn zat mensen uit Heerenveen die er anders over denken dan dat jij in je fantasie leventje voor je houd.. maar goed het is ook niet makkelijk Calimero in de grote mensenwereld.
@De kikker hmm ik vond de 2e gele kaart wel terecht, hij kwam onbesuisd in met het risico dat je een gele kaart kon krijgen. Maarja dat is mijn mening.. door het theater van de scheidsrechter en te lang wachten werd het natuurlijk discutabel. Heb het thuis nog eens terug gezien en als je met zo’n intentie op de speler afstormt die ook met een voetblessure op de grond ligt kan je een gele kaart verwachten in Nederland. Maarja ik ben misschien een klein beetje gekleurd. Succes aankomende zondag! Het zal een spannende wedstrijd worden in Eindhoven. Mocht PSV winnen zijn de CL tickets al bijna verdeeld.
Heel goed dat er naar de tuchtcommissie gegaan wordt. Overtreding van Moussa is smerig en van achteren. Die speler zag die noppen van achteren nooit aankomen. Had ook een gebroken been kunnen zijn. Dus tuchtcommissie mag er 6 wedstrijden aan hangen. Zo smerig.
Ik kan me vorig seizoen nog herinneren Gaeei die natrapte tegen van Bommel bij AZ-Ajax.. toen vroegen mensen zich af of het ook geen natrappen was en rood.. werd allemaal maar weggewuifd. Feyenoord had trouwens met 10 of 9 man ook gewonnen tegen Heerenveen. Natrappen werd gekeken in hoe hard het trappen was hoor ik overal Maarja Higler he..
@Vriendje Stokvis ik zie elke wedstrijd tig van zulke momenten, Higler he. Je weet het gewoon, maar zelfs zonder hulp van de scheidsrechter houden we de 0. Het had overigens bij rust al 4-0 moeten zijn dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Dat jochie van 19 had met bal en al het doel in geschoten moeten worden.. zoals Sauer dat deed helaas 1 cm buitenspel. Keepte overigens wel een leuke wedstrijd. Van Persie was zijn tijd al ver vooruit om Noppert te passeren.. raar dat je nu geen enkele tegenspraak hoort over de keuze van de huidige trainer van Heerenveen om Noppert te passeren.. waar zijn de Noppert fans? Joehoe?
Laat de tuchtcommissie haar licht erover schijnen en daar een oordeel over vellen. De getroffen partij zal altijd het tegendeel willen bewijzen. Duidelijk was te zien dat er geen enkele intentie was van Moussa van het spelen van de bal.
@ERIMIR net als Gaaei tegen van Bommel.. maar ik denk niet dat veel Feyenoorders zich druk maken om een eventuele schorsing van Hadj Moussa.. wat was het lachen hè al die contractspelers bij Feyenoord. Genoeg keuze voorin hahaha! Ze zullen gebrand zijn om hun kans te grijpen.. en nog een geheimpje volop jeugd staat klaar. Lekker uithuilen Calimero.
@ERIMIR waarom zit je dan te huilen, nu spreek jij jezelf tegen. Je gedraagt je als een kind die zeggen ook vaak A en doen B. Ik ben heerlijk wakker geworden 12 uit 4.. en hoe gaat het met het CL clubje ? Die overigens in de EL niks te zeggen had. Waar wordt de EL uitgezonden trouwens op RTL7? Voor mij alweer een tijd geleden, zal denk ik ook maar voor 1 jaartje zijn.
@ERIMIR ga jij maar lekker huilen in het uithuil hoekje over van Persie. Er zijn zat mensen uit Heerenveen die er anders over denken dan dat jij in je fantasie leventje voor je houd.. maar goed het is ook niet makkelijk Calimero in de grote mensenwereld.
@De kikker hmm ik vond de 2e gele kaart wel terecht, hij kwam onbesuisd in met het risico dat je een gele kaart kon krijgen. Maarja dat is mijn mening.. door het theater van de scheidsrechter en te lang wachten werd het natuurlijk discutabel. Heb het thuis nog eens terug gezien en als je met zo’n intentie op de speler afstormt die ook met een voetblessure op de grond ligt kan je een gele kaart verwachten in Nederland. Maarja ik ben misschien een klein beetje gekleurd. Succes aankomende zondag! Het zal een spannende wedstrijd worden in Eindhoven. Mocht PSV winnen zijn de CL tickets al bijna verdeeld.
Heel goed dat er naar de tuchtcommissie gegaan wordt. Overtreding van Moussa is smerig en van achteren. Die speler zag die noppen van achteren nooit aankomen. Had ook een gebroken been kunnen zijn. Dus tuchtcommissie mag er 6 wedstrijden aan hangen. Zo smerig.