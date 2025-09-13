Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

Kees Kwakman kraakt het optreden van scheidsrechter Robin Hensgens bij de wedstrijd Feyenoord - sc Heerenveen (1-0) volledig af. De arbiter marchandeerde al in de eerste helft en zat ook helemaal mis bij beide rode kaarten in de tweede helft, voor en , zo zegt Kwakman in De Eretribune op ESPN.

Kwakman spreekt klare taal over het optreden van Hensgens in Rotterdam. "Hij floot een hele slechte wedstrijd. Debutant in De Kuip, en dat was helaas te zien", aldus de Volendamse oud-voetballer. "Het probleem is: hij gaat marchanderen", betoogt Kwakman, die laat zien hoe Heerenveen-captain Luuk Brouwers in de eerste helft aan geel ontsnapte. Datzelfde overkwam Sem Steijn even later, de Feyenoord-captain kwam eveneens weg met natrappen.

De rode kaart van Hadj Moussa was wel degelijk terecht, vindt Kwakman, maar die werd in eerste instantie dus gemist door Hensgens. "De grensrechter én de scheids staan op vijf meter. Daar is wel de VAR voor bedoeld, die grijpt in en geeft een zeer terechte rode kaart, dit is een schandalige overtreding." Bij de tweede gele kaart voor Petrov zat Hensgens opnieuw mis: "Dit is Comedy Capers. Hij fluit hiervoor. Het is niet eens een overtreding, Ueda gaat nog door en denkt dan: ik raak de bal kwijt dus ik ga maar liggen. Petrov raakt heel lichtjes de voet van Ueda, zoals dat in een duel gebeurt. Dan denkt hij dus één minuut en tien seconden na of hij Petrov geel wil geven", verwijst de analist naar de lange bedenktijd die Hensgens nodig had om tot zijn beslissing te komen.

Kwakman wijst beste scheidsrechter van Nederland aan

"Het probleem is: de spelers die voelen dit ook, in het veld", vervolgt Kwakman. "Die hebben heel snel door: deze scheidsrechter zit er niet echt lekker in. Als we daar een beetje tegen tekeergaan en daar af en toe wat tegen zeggen, dan wordt hij onzeker. Ik heb ook met een schuin oog naar Go Ahead - Volendam zitten kijken, hij is niet voor niets de beste scheidsrechter van Nederland: Serdar Gözübüyük. Die geeft gewoon de aanvoerder, Mats Deijl, na twintig minuten geel voor zijn eerste overtreding. Omdat het gewoon een overtreding is, consequent. Hensgens is nog een jonge scheidsrechter (31, red.), hij moet ook leren. Maar hij heeft er vandaag helaas een potje van gemaakt", aldus Kwakman.