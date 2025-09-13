Hadj Moussa beheerst sociale media compleet: bizarre wedstrijd tegen Heerenveen

heeft een tumultueuze wedstrijd achter de rug tegen sc Heerenveen. De buitenspeler van Feyenoord startte belabberd aan de wedstrijd, maar blonk in de slotfase van de eerste helft uit. In de tweede helft kreeg hij een rode kaart.

Met een geplaatst schot maakte Hadj Moussa in 42ste minuut helft de 1-0. Hadj Moussa maakte ‘praatgebaartjes’ met zijn handen en deed zijn vingers in de oren, mogelijk als reactie op kritiek die hij van de fans kreeg. Die kritiek werd ook tijdens de wedstrijd geuit: het regende kritische tweets over zijn optreden. In de slotfase van de eerste helft kantelde dat sentiment volledig op sociale media.

De rechtsbuiten bleek opnieuw niet balvast en wekt daarmee de irritatie bij sommige supporters, die opriepen om hem uit het elftal te halen. Ze zullen achteraf blij zijn dat dat niet gebeurde, want Hadj Moussa opende de score. “Hij deed een paar gekke dingen in de eerste helft, maar legt de bal feilloos binnen”, zei commentator Vincent Schildkamp dan ook.

In de 45ste minuut deed de Algerijn er nog een schepje bovenop. Hij nam een crosspass van Tsuyoshi Watanabe op prachtige wijze aan met de hak, hield de bal drie keer hoog en verstuurde een messcherpe voorzet richting Leo Sauer, die wist te scoren. Tot verdriet van De Kuip bleek Hadj Moussa echter buitenspel te hebben gestaan, waardoor die goal werd afgekeurd.

Van Persie zei een maand geleden tegen Ziggo Sport dat hij 'dagelijks' bezig is met Hadj Moussa. Dan gaat het bijvoorbeeld over het vinden van de juiste balans tussen individuele acties en voorzetten. "We bekijken elke week beelden om hem daarbij te helpen in zijn keuzes”, zei de trainer onder meer. “Voor Moussa is het belangrijk dat hij gaat herkennen wanneer hij tegen twee of drie man komt te spelen. Wat dan de beste keuze is."

In de tweede helft moest Hadj Moussa voortijdig naar de kant. Hij deelde een trap uit aan Vasilios Zagaritis en kwam op zijn kuitbeen terecht. Scheidsrechter Robin Hensgens deelde eerst een gele kaart uit, maar na interventie van VAR Dennis Higler werd dat rood. Ook daar volgden de nodige reacties op.

