Van Persie vol lof over Feyenoord-revelatie: ‘Hij heeft meters gemaakt, dat wil je niet weten’

Robin van Persie is te spreken over de fitheid van , zo zegt hij tegenover ESPN. De Japanse spits, die afgelopen seizoen veelvuldig te maken kreeg met kritiek, lijkt helemaal los bij Feyenoord, mede dankzij een uitstekende voorbereiding.

In de eerste maand van het nieuwe seizoen is Van Persie verkozen tot coach van de maand. De oefenmeester kent met Feyenoord de beste seizoenstart sinds 2017/18 en won de eerste drie wedstrijden. Eén van de betere schakels, is Ueda. De spits scoorde in de vier goals in de eerste drie duels.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een topvoorbereiding gedraaid. Ueda heeft een meters gemaakt, dat wil je niet weten. Daardoor is hij zo fit geworden en alles beter gaan doen”, zegt Van Persie tegenover ESPN-journalist Hans Kraay junior.

Ueda is sinds afgelopen zomer niet de enige Japanner in de selectie van Feyenoord. De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met Tsuyoshi Watanabe, die voor zo’n negen miljoen euro overkwam van KAA Gent. “Watanabe kwam voor Ueda als een soort toetje. Het is prachtig om te zien hoe mooi die twee samen optrekken en hoe goed dat het humeur van Ueda doet. Daardoor en door het draaien van een echt goede voorbereiding zie je dat hij nu op zijn top speelt”, aldus Van Persie.