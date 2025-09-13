Van Persie vol lof over Feyenoord-revelatie: ‘Hij heeft meters gemaakt, dat wil je niet weten’

Robin van Persie is te spreken over de fitheid van Ayase Ueda, zo zegt hij tegenover ESPN. De Japanse spits, die afgelopen seizoen veelvuldig te maken kreeg met kritiek, lijkt helemaal los bij Feyenoord, mede dankzij een uitstekende voorbereiding.
In de eerste maand van het nieuwe seizoen is Van Persie verkozen tot coach van de maand. De oefenmeester kent met Feyenoord de beste seizoenstart sinds 2017/18 en won de eerste drie wedstrijden. Eén van de betere schakels, is Ueda. De spits scoorde in de vier goals in de eerste drie duels.
“Hij heeft een topvoorbereiding gedraaid. Ueda heeft een meters gemaakt, dat wil je niet weten. Daardoor is hij zo fit geworden en alles beter gaan doen”, zegt Van Persie tegenover ESPN-journalist Hans Kraay junior.
Ueda is sinds afgelopen zomer niet de enige Japanner in de selectie van Feyenoord. De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met Tsuyoshi Watanabe, die voor zo’n negen miljoen euro overkwam van KAA Gent. “Watanabe kwam voor Ueda als een soort toetje. Het is prachtig om te zien hoe mooi die twee samen optrekken en hoe goed dat het humeur van Ueda doet. Daardoor en door het draaien van een echt goede voorbereiding zie je dat hij nu op zijn top speelt”, aldus Van Persie.
In Ueda kan je toch zien dat hij iets speciaals heeft.. Goed dat dit zijn seizoen wordt. Dat is het voordeel dat zijn huidige trainer de beste spits ter wereld is van de afgelopen 20-25 jaar.. laatst nog eens beelden terug gezien van Robin v Persie tijdens het kampioensjaar van United. Prachtig.
Ueda met zijn zilveren 74 rated kaartje in fc26 mag niet eens aan de bijzittafel plaatsnemen. Hij is niet relevant, maar is wel de eerste spits van feijenoord. Hij moest vervangen worden, maar door de financiele problemen werd mislintat aan de maas veroordeeld naar de gratis grabbel bak. En gratis grabbelen bleek ook een mispeer te zijn want die speler is niet eens fit. Laat staan trainingsfit in de termen van van persie. Over wedstrijdfit hebben we het maar niet want dat duurt een eeuwigheid als we naar bijlow kijken. Ik zie het allemaal somber in. Armoede is weer troef op zuid. Ik zag laatst nog beelden van psv - feijenoord terug waar psv met 10-0 won. Prachtig.
In Ueda kan je toch zien dat hij iets speciaals heeft.. Goed dat dit zijn seizoen wordt. Dat is het voordeel dat zijn huidige trainer de beste spits ter wereld is van de afgelopen 20-25 jaar.. laatst nog eens beelden terug gezien van Robin v Persie tijdens het kampioensjaar van United. Prachtig.
Ueda met zijn zilveren 74 rated kaartje in fc26 mag niet eens aan de bijzittafel plaatsnemen. Hij is niet relevant, maar is wel de eerste spits van feijenoord. Hij moest vervangen worden, maar door de financiele problemen werd mislintat aan de maas veroordeeld naar de gratis grabbel bak. En gratis grabbelen bleek ook een mispeer te zijn want die speler is niet eens fit. Laat staan trainingsfit in de termen van van persie. Over wedstrijdfit hebben we het maar niet want dat duurt een eeuwigheid als we naar bijlow kijken. Ik zie het allemaal somber in. Armoede is weer troef op zuid. Ik zag laatst nog beelden van psv - feijenoord terug waar psv met 10-0 won. Prachtig.