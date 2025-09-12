Live voetbal 2

Van Persie: 'Met hem is de kans groter dat Feyenoord kampioen wordt'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
12 september 2025, 17:20   Bijgewerkt: 17:40

Robin van Persie is blij dat Quinten Timber bij Feyenoord is gebleven. De trainer van Feyenoord ontnam de middenvelder weliswaar zijn aanvoerdersband, maar heeft hem graag bij de selectie. “Met hem maken we een betere kans om eerste te eindigen”, zegt Van Persie op de persconferentie van vrijdag.

Nu hij bij Feyenoord is gebleven, is ook de kans op een contractverlenging van Timber toegenomen. Van Persie kan daar zelf geen update over geven. “Volgens mij lopen die gesprekken al geruime tijd.. Hoe dat nu verder gaat zou je aan Quinten en Dennis (te Kloese) moeten vragen.”

Artikel gaat verder onder video

De trainer is tevreden over de breedte van zijn selectie. “Als je kijkt naar alle posities zijn we dubbel bezet en soms hebben we zelfs drie opties. Sommige coaches ervaren dat misschien als moeilijk, maar ik ben er juist heel blij mee. We hebben als club nog nooit zoveel inkomende en uitgaande transfers gehad. Nu moeten we verder aan een team bouwen.”

Feyenoord kan de brede selectie goed gebruiken, weet Van Persie. Hij wijst erop dat Feyenoord ‘8 wedstrijden in 32 dagen’ gaat spelen en dus zal de trainer veel rouleren. “Dat hoort bij zo'n schema. Het is een proces waar je vooraf een grove schets van maakt. We moeten alleen iedere dag kijken hoe spelers zich voelen en hoe ze uit een wedstrijd komen. Soms heeft het ook een relatie met de zwakke plekken van de tegenstander. Daarom ben ik ook blij met zo'n sterke selectie, want dan kun je makkelijker keuzes maken. Wij gaan iedereen nodig hebben.”

Van Persie is ook complimenteus over drie andere spelers, die een forse reis achter de rug hebben na de interlandperiode. Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (Japan) en Jordan Bos (Australië) moesten ver uitvliegen. “Ik vind het bewonderenswaardig hoe ze daarmee omgaan. Dat hakt er wel in hoor, maar ik zie dat ze karakter hebben. Dan denk ik: wow, dat is echt bijzonder.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Europese 'disrespect' richting Feyenoord-spits Ueda: 'Rot op man'

  • Gisteren, 18:45
  • Gisteren, 18:45
Kenneth Taylor van Ajax

EA zet opmerkelijke speler in rijtje met beste negen Eredivisievoetballers

  • Gisteren, 18:12
  • Gisteren, 18:12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel