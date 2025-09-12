Van Persie: 'Met hem is de kans groter dat Feyenoord kampioen wordt'

Robin van Persie is blij dat bij Feyenoord is gebleven. De trainer van Feyenoord ontnam de middenvelder weliswaar zijn aanvoerdersband, maar heeft hem graag bij de selectie. “Met hem maken we een betere kans om eerste te eindigen”, zegt Van Persie op de persconferentie van vrijdag.

Nu hij bij Feyenoord is gebleven, is ook de kans op een contractverlenging van Timber toegenomen. Van Persie kan daar zelf geen update over geven. “Volgens mij lopen die gesprekken al geruime tijd.. Hoe dat nu verder gaat zou je aan Quinten en Dennis (te Kloese) moeten vragen.”

De trainer is tevreden over de breedte van zijn selectie. “Als je kijkt naar alle posities zijn we dubbel bezet en soms hebben we zelfs drie opties. Sommige coaches ervaren dat misschien als moeilijk, maar ik ben er juist heel blij mee. We hebben als club nog nooit zoveel inkomende en uitgaande transfers gehad. Nu moeten we verder aan een team bouwen.”

Feyenoord kan de brede selectie goed gebruiken, weet Van Persie. Hij wijst erop dat Feyenoord ‘8 wedstrijden in 32 dagen’ gaat spelen en dus zal de trainer veel rouleren. “Dat hoort bij zo'n schema. Het is een proces waar je vooraf een grove schets van maakt. We moeten alleen iedere dag kijken hoe spelers zich voelen en hoe ze uit een wedstrijd komen. Soms heeft het ook een relatie met de zwakke plekken van de tegenstander. Daarom ben ik ook blij met zo'n sterke selectie, want dan kun je makkelijker keuzes maken. Wij gaan iedereen nodig hebben.”

Van Persie is ook complimenteus over drie andere spelers, die een forse reis achter de rug hebben na de interlandperiode. Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (Japan) en Jordan Bos (Australië) moesten ver uitvliegen. “Ik vind het bewonderenswaardig hoe ze daarmee omgaan. Dat hakt er wel in hoor, maar ik zie dat ze karakter hebben. Dan denk ik: wow, dat is echt bijzonder.”