Feyenoord kan fluiten naar miljoenen: 'Hij speelt nul minuten!'

Antoni Milambo bij Jong Oranje
Foto: © Imago
Dominic Mostert
12 september 2025

Feyenoord zal in ieder geval niet het volledige bedrag aan bonussen ontvangen na het vertrek van Antoni Milambo naar Brentford. Door zijn gebrek aan speeltijd in Engeland vreest journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf dat Feyenoord naast miljoenen euro’s gaat grijpen.

Feyenoord verkocht Milambo deze zomer voor twintig miljoen euro aan Brentford, met vijf miljoen aan potentiële bonussen. De precieze bonusvoorwaarden zijn niet bekend, maar volgens Van der Kraan speelt zijn speeltijd in Engeland een rol. Die is voorlopig beperkt. Milambo stond nog 45 minuten op het veld in de seizoensopener tegen Nottingham Forest (3-1 nederlaag), maar bleef in de twee daaropvolgende Premier League-wedstrijden op de bank zitten.

Volgens Van der Kraan is de twintigjarige Jong Oranje-international met te weinig bagage gearriveerd in Engeland. “Marco van Basten heeft het er ook vaak over: als je ergens binnenkomt, moet je een paar prijzen in je tas hebben, dan moet je iets gepresteerd hebben. Dan word je voor vol aangezien. Kijk naar Milambo bij Brentford”, zegt de journalist in de podcast Kick-Off.

“Die heeft bij Feyenoord eigenlijk niets laten zien, is even als talent aangemerkt en speelt nu iedere week nul minuten. Nul minuten! Dat komt voorlopig ook niet goed. Hij is voor twintig miljoen euro gehaald. Feyenoord kan nog een bonus krijgen als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt, maar in dit geval gaan ze die bonus niet halen”, denkt Van der Kraan.

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Een somber bericht mensen over weer een grote financiele tegenvaller voor feijenoord bericht door FCUpdate. De sombere berichten blijven zich maar opstapelen als een donkere donderwolk. Gaat feijenoord hier nog van herstellen en is te kloese hierin geen verwijten te maken dat hij zich heeft laten aftroeven in de onderhandelingen door slechte afspraken?

jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Hops
Goed zo fcupdate weer weg gehaald meneer haatzaaier mag wel alles schrijven 🤡🤡🤡😡😡😡

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
@hops, gewoon inhoudelijk en met respect reageren, dat wordt nooit weggehaald.

Arena
Er zijn ook bepaalde Feyenoorders hier die ook alles mogen schrijven. En dat zijn er méér dan Ajacieden.

ERIMIR
Jammer van Milambo, had inderdaad beter geweest om bij Feyenoord een paar jaar goed te presteren en dan pas de stap te maken naar de PL.

Antoni Milambo

Antoni Milambo
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 20 jaar (3 apr. 2005)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
1
0
2024/2025
Feyenoord
29
3
2023/2024
Feyenoord
8
1
2022/2023
Feyenoord
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

