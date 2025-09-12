Feyenoord kan fluiten naar miljoenen: 'Hij speelt nul minuten!'

Feyenoord zal in ieder geval niet het volledige bedrag aan bonussen ontvangen na het vertrek van naar Brentford. Door zijn gebrek aan speeltijd in Engeland vreest journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf dat Feyenoord naast miljoenen euro’s gaat grijpen.

Feyenoord verkocht Milambo deze zomer voor twintig miljoen euro aan Brentford, met vijf miljoen aan potentiële bonussen. De precieze bonusvoorwaarden zijn niet bekend, maar volgens Van der Kraan speelt zijn speeltijd in Engeland een rol. Die is voorlopig beperkt. Milambo stond nog 45 minuten op het veld in de seizoensopener tegen Nottingham Forest (3-1 nederlaag), maar bleef in de twee daaropvolgende Premier League-wedstrijden op de bank zitten.

Volgens Van der Kraan is de twintigjarige Jong Oranje-international met te weinig bagage gearriveerd in Engeland. “Marco van Basten heeft het er ook vaak over: als je ergens binnenkomt, moet je een paar prijzen in je tas hebben, dan moet je iets gepresteerd hebben. Dan word je voor vol aangezien. Kijk naar Milambo bij Brentford”, zegt de journalist in de podcast Kick-Off.

“Die heeft bij Feyenoord eigenlijk niets laten zien, is even als talent aangemerkt en speelt nu iedere week nul minuten. Nul minuten! Dat komt voorlopig ook niet goed. Hij is voor twintig miljoen euro gehaald. Feyenoord kan nog een bonus krijgen als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt, maar in dit geval gaan ze die bonus niet halen”, denkt Van der Kraan.