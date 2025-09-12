Live voetbal 2

Van Persie kan Feyenoord-aanwinst niet inzetten: 'Hij heeft een trainingsachterstand'

12 september 2025

Robin van Persie kan vooralsnog niet beschikken over Cyle Larin. De nieuwe spits van Feyenoord, overgekomen van RCD Mallorca, heeft nog een achterstand opgelopen in zijn voorbereiding. “Hij volgt een ander schema”, aldus Van Persie, die de Canadees dus voorlopig niet inzetbaar acht.

Dat betekent dat Feyenoord de komende wedstrijden vooral rekent op Ayase Ueda. De Japanse spits keert terug van interlandverplichtingen en begint ondanks een druk reisschema zaterdagavond gewoon in de basis tegen sc Heerenveen. Van Persie bevestigt dat vrijdag op de persconferentie, meldt het Algemeen Dagblad.

Concurrent Casper Tengstedt moet opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank, al ziet Van Persie duidelijk progressie bij de Deense aanvaller. “Hij maakte er twee in de oefenwedstrijd tegen RKC, dat hadden er drie moeten zijn”, zei de trainer. “Je ziet dat hij steeds fitter wordt. Hij maakt veel meer doelpunten tijdens de trainingen dan in zijn eerste weken. Hij had zeven weken vakantie gehad, maar hij gaat richting het niveau van de beelden waar wij hem van kennen.”

Voor Feyenoord is het spitsendossier cruciaal in een drukke periode: de Rotterdammers spelen acht wedstrijden in 32 dagen. De terugkeer van Jordan Lotomba en Hwang In-beom helpt daarbij, maar voorin blijft de strijd spannend. Ueda heeft voorlopig de voorkeur, Tengstedt werkt aan zijn comeback en Larin moet nog geduld hebben.

1 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
651 Reacties
45 Dagen lid
2.020 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op het laatste moment door mislintat aan de maas uit de gratis grabbelbak gehaald, maar de speler is dus totaal niet fit. Of zoals ze liever op zuid zeggen, wel trainingsfit, maar niet wedstrijd fit. feijenoord hunkerde naar een echte spits die Ueda op de bank zou zetten. Maar door financiele problemen werd dat geen realiteit en moet men het met Ueda doen. Ueda die een zilveren 74 rated kaartje in fc26 heeft moet het dus doen voor de rotterdammers .

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
637 Reacties
1.082 Dagen lid
4.544 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Met 1 groot verschil : hij maakt WEL winst. Maar ja, begrijpend lezen blijft lastig voor een dyslect die zelfs 5 letters nog fout weet te schrijven.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

