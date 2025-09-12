Live voetbal

Heisa bij Feyenoord: club wordt mogelijk voor de rechter gesleept

Mingus Niesten
12 september 2025, 06:25

Feyenoord staat recht tegenover de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), meldt het Algemeen Dagblad. De Rotterdamse club is gesommeerd om opnieuw fysieke toegangskaarten aan te bieden in plaats van het huidige systeem: de Feyenoord App.

Deze zomer stapte de club over op een systeem waarbij fans enkel via de app toegang konden krijgen tot De Kuip. Vlekkeloos gingen dat echter niet: er zijn problemen met het downloaden, het delen en het aankopen van extra tickets.

De aandeelhouders willen dat dit systeem zo snel mogelijk goed werkt, maar als dat niet lukt, moet de fysieke kaart terugkeren. Mocht de gestelde deadline niet worden gehaald of er door Feyenoord niet wordt gereageerd, zal een kort geding worden aangespannen.

Deze situatie is slecht nieuws voor Feyenoord: de club werkt al jaren aan eenwording. Dat is namelijk een belangrijke factor voor het in bezit krijgen van De Kuip. Ook is dit een cruciaal punt voor de Rotterdamse politiek.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
638 Reacties
45 Dagen lid
1.998 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

feijenoord staat in brand. Het gaat daar niet goed zoals gisteren al gezegd. Toch wel ernstig als het intern zo rommelt en onrustig is. Tussen van persie en de selectie en nu dus ook op bestuurlijk niveau. En dit gaat nog niet eens over de financiele problemen. Eenwording tussen de feijenoorders is heel ver te zoeken blijkt ook uit dit artikel. De supporters spelen mooi weer over de club en laten voorkomen dat alles goed gaat, maar de realiteit is dus heel anders. Het gaat niet goed, ik zie het somber in.

Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
357 Dagen lid
8.030 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Blij dat jij het somber inziet. Dat betekent dat het angstzweet alweer is uitgebroken bij je. De jaloezie en de angst druipt er weer van af. Dat is de realiteit. Ik mag hopen dat je niet op negen hoog woont. Fijne dag grote vriend.

ERIMIR
3.513 Reacties
431 Dagen lid
37.866 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dit neigt weer naar dreigende taal.

Wimpiefr
57 Reacties
1.081 Dagen lid
330 Likes
Wimpiefr
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ieder artikel dat het AD op Feyenoord los laat heeft iets van stemmingmakerij in zich, en dan komt er een reactie van een of andere trol met nog meer stemmingmakerij. Een trol die ik vaker tegen kom. Ga lekker reacties geven op ajax items in de telegraaf of elders.... dat is je club en hou je daarbij of kom met zinnige inhoudelijke reacties en niet met onzin en bagger verhalen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.403 Reacties
1.081 Dagen lid
18.742 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Wimpiefr 🤣🤣

Arena
617 Reacties
32 Dagen lid
1.770 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Wimpiefr: Vertel je dat ook effe tegen het volk dat hetzelfde doet bij berichten over Ajax? Fijn. Dank voor je objectiviteit en eerlijkheid.

Hops
268 Reacties
1.081 Dagen lid
1.029 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel goed fcupdate weer mij reactie verwijderd trots op jullie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

