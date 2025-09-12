Heisa bij Feyenoord: club wordt mogelijk voor de rechter gesleept

Feyenoord staat recht tegenover de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), meldt het Algemeen Dagblad. De Rotterdamse club is gesommeerd om opnieuw fysieke toegangskaarten aan te bieden in plaats van het huidige systeem: de Feyenoord App.

Deze zomer stapte de club over op een systeem waarbij fans enkel via de app toegang konden krijgen tot De Kuip. Vlekkeloos gingen dat echter niet: er zijn problemen met het downloaden, het delen en het aankopen van extra tickets.

De aandeelhouders willen dat dit systeem zo snel mogelijk goed werkt, maar als dat niet lukt, moet de fysieke kaart terugkeren. Mocht de gestelde deadline niet worden gehaald of er door Feyenoord niet wordt gereageerd, zal een kort geding worden aangespannen.

Deze situatie is slecht nieuws voor Feyenoord: de club werkt al jaren aan eenwording. Dat is namelijk een belangrijke factor voor het in bezit krijgen van De Kuip. Ook is dit een cruciaal punt voor de Rotterdamse politiek.