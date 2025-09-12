Heisa bij Feyenoord: club wordt mogelijk voor de rechter gesleept

Feyenoord staat recht tegenover de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), meldt het Algemeen Dagblad. De Rotterdamse club is gesommeerd om opnieuw fysieke toegangskaarten aan te bieden in plaats van het huidige systeem: de Feyenoord App.
Deze zomer stapte de club over op een systeem waarbij fans enkel via de app toegang konden krijgen tot De Kuip. Vlekkeloos gingen dat echter niet: er zijn problemen met het downloaden, het delen en het aankopen van extra tickets.
De aandeelhouders willen dat dit systeem zo snel mogelijk goed werkt, maar als dat niet lukt, moet de fysieke kaart terugkeren. Mocht de gestelde deadline niet worden gehaald of er door Feyenoord niet wordt gereageerd, zal een kort geding worden aangespannen.
Deze situatie is slecht nieuws voor Feyenoord: de club werkt al jaren aan eenwording. Dat is namelijk een belangrijke factor voor het in bezit krijgen van De Kuip. Ook is dit een cruciaal punt voor de Rotterdamse politiek.
feijenoord staat in brand. Het gaat daar niet goed zoals gisteren al gezegd. Toch wel ernstig als het intern zo rommelt en onrustig is. Tussen van persie en de selectie en nu dus ook op bestuurlijk niveau. En dit gaat nog niet eens over de financiele problemen. Eenwording tussen de feijenoorders is heel ver te zoeken blijkt ook uit dit artikel. De supporters spelen mooi weer over de club en laten voorkomen dat alles goed gaat, maar de realiteit is dus heel anders. Het gaat niet goed, ik zie het somber in.
Blij dat jij het somber inziet. Dat betekent dat het angstzweet alweer is uitgebroken bij je. De jaloezie en de angst druipt er weer van af. Dat is de realiteit. Ik mag hopen dat je niet op negen hoog woont. Fijne dag grote vriend.
Ieder artikel dat het AD op Feyenoord los laat heeft iets van stemmingmakerij in zich, en dan komt er een reactie van een of andere trol met nog meer stemmingmakerij. Een trol die ik vaker tegen kom. Ga lekker reacties geven op ajax items in de telegraaf of elders.... dat is je club en hou je daarbij of kom met zinnige inhoudelijke reacties en niet met onzin en bagger verhalen.
@Wimpiefr 🤣🤣
