Live voetbal

Europese 'disrespect' richting Feyenoord-spits Ueda: 'Rot op man'

Feyenoord-spits Ayase Ueda
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
11 september 2025, 18:45

Op EAFC 26 krijgt Ayase Ueda een rating van 74, wat hem een zilveren kaart in het spel oplevert. Dit vindt Qucee belachelijk. De Japanse spits zou de YouTuber en rapper veel meer lof moeten krijgen voor zijn prestaties.

Ueda kwam in de zomer van 2023 over van Cercle Brugge voor een bedrag van acht miljoen euro. Door de aanwezigheid van Santiago Giménez moest de Japanner het in zijn eerste twee seizoenen echter vooral doen met invalbeurten en zeldzame basisplaatsen. In 2023/24 scoorde Ueda vijf keer en gaf hij twee assists in 815 minuten, terwijl hij vorig seizoen tot zeven doelpunten en één beslissende pass in 1204 Eredivisieminuten kwam. Dat zijn redelijke cijfers voor een spits, maar voor de buitenwacht was het vaak niet goed genoeg.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen is Ueda echter vliegend van start gegaan. De 27-jarige spits van Feyenoord heeft al vier doelpunten in drie duels achter zijn naam staan. Die start is waarschijnlijk echter niet meegenomen door de makers van EAFC. Ueda krijgt, net als vorig jaar een beoordeling in het spel van 74 (bereik 1-99). Ter vergelijking: Anis Hadj Moussa heeft een rating van 76, Jordan Lotomba krijgt het cijfer 75 en Anel Ahmehodzic, Bart Nieuwkoop en Thomas Beelen krijgen dezelfde beoordeling als Ueda.

Wanneer Qucee de nieuwe kaart van Ueda te zien krijgt bij ESPN, stapt hij uit verbazing op van de bank. Hij dreigt zelfs weg te lopen. "Rot op man. Kom op man, wat is dit voor disrespect." Later keert hij terug op de bank en licht hij zijn verbijstering toe. "Ik ben het hier niet mee eens. Dat hij nog niet alles heeft laten zien, oké. Maar dit kan niet man. Ik heb veel vertrouwen in het komende seizoen."

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Feyenoord laat aankoop van 2 miljoen plotseling definitief vertrekken

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Grote vraagtekens bij twee Feyenoord-aankopen: 'Te veel betaald'

  • Gisteren, 17:50
  • Gisteren, 17:50
Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

  • Gisteren, 14:45
  • Gisteren, 14:45
9 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
4
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel