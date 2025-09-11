Europese 'disrespect' richting Feyenoord-spits Ueda: 'Rot op man'

Op EAFC 26 krijgt een rating van 74, wat hem een zilveren kaart in het spel oplevert. Dit vindt Qucee belachelijk. De Japanse spits zou de YouTuber en rapper veel meer lof moeten krijgen voor zijn prestaties.

Ueda kwam in de zomer van 2023 over van Cercle Brugge voor een bedrag van acht miljoen euro. Door de aanwezigheid van Santiago Giménez moest de Japanner het in zijn eerste twee seizoenen echter vooral doen met invalbeurten en zeldzame basisplaatsen. In 2023/24 scoorde Ueda vijf keer en gaf hij twee assists in 815 minuten, terwijl hij vorig seizoen tot zeven doelpunten en één beslissende pass in 1204 Eredivisieminuten kwam. Dat zijn redelijke cijfers voor een spits, maar voor de buitenwacht was het vaak niet goed genoeg.

Dit seizoen is Ueda echter vliegend van start gegaan. De 27-jarige spits van Feyenoord heeft al vier doelpunten in drie duels achter zijn naam staan. Die start is waarschijnlijk echter niet meegenomen door de makers van EAFC. Ueda krijgt, net als vorig jaar een beoordeling in het spel van 74 (bereik 1-99). Ter vergelijking: Anis Hadj Moussa heeft een rating van 76, Jordan Lotomba krijgt het cijfer 75 en Anel Ahmehodzic, Bart Nieuwkoop en Thomas Beelen krijgen dezelfde beoordeling als Ueda.

Wanneer Qucee de nieuwe kaart van Ueda te zien krijgt bij ESPN, stapt hij uit verbazing op van de bank. Hij dreigt zelfs weg te lopen. "Rot op man. Kom op man, wat is dit voor disrespect." Later keert hij terug op de bank en licht hij zijn verbijstering toe. "Ik ben het hier niet mee eens. Dat hij nog niet alles heeft laten zien, oké. Maar dit kan niet man. Ik heb veel vertrouwen in het komende seizoen."