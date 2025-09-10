Live voetbal

Feyenoord laat aankoop van 2 miljoen plotseling definitief vertrekken

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
Tijmen Gerritsen
10 september 2025, 20:22

Ezequiel Bullaude vertrekt definitief bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder stond nog tot medio 2027 onder contract in De Kuip, maar maakt een permanente overstap naar Club Tijuana uit Mexico. Dat maakt de Rotterdamse club woensdagavond bekend.

Bullaude kwam in de zomer van 2022 over van het Argentijnse Godoy Cruz. Volgens het Algemeen Dagblad betaalde de huidige koploper van de Eredivisie destijds een transfersom van twee miljoen euro voor de Argentijn. Zijn periode in De Kuip werd echter totaal geen succes. Bullaude werd in zijn periode bij Feyenoord nooit goed genoeg bevonden en werd daarom twee keer verhuurd.

Artikel gaat verder onder video

Nu neemt de Rotterdamse club definitief afscheid van de aanvallende middenvelder. Bullaude zet zijn carrière voort in Liga MX bij Club Tijuana. Deze club staat na zeven speelrondes op de zevende plek in de Mexicaanse competitie.

"Feyenoord blijft voor mij voor altijd de club die me de kans heeft gegeven in Europa en daar ben ik dankbaar voor", reageert Bullaude op zijn transfer. "Ondanks dat mijn verblijf hier niet zo’n groot succes is geworden als ik had gehoopt, heb ik toch prachtige momenten mogen beleven met de club en de supporters. Dit is een bijzondere club om voor te spelen en ik gun iedereen het beste."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
René Hake met op de achtergrond het logo van FC Twente

Feyenoord-assistent Hake terug naar Twente? Freek Jansen onthult mogelijk cruciaal detail

  • Gisteren, 15:23
  • Gisteren, 15:23
Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe

Feyenoord-speler spreekt zich uit en toont Palestijnse vlag op het veld

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
7 5 reacties
Reageren
5 reacties
Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deed het bij Fortuna niet onaardig maar komt te kort voor het middenveld van Feyenoord.

Arena
602 Reacties
30 Dagen lid
1.718 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De zoveelste miskoop van te Kloese de grote "toponderhandelaar". Wat een held is het toch.

Ome Barend
280 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima speler voor Feyenoord toentertijd. Feyenoord is alleen gegroeid en Bullaude kon daar niet in mee, helaas voor hem,

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
615 Reacties
44 Dagen lid
1.946 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Weer 2mln afgeboekt op zuid, het gaat snel bij mislintat aan de maas.

Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad afboeken is in Amsterdam tot kunst verheven onder kroes hahahah

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deed het bij Fortuna niet onaardig maar komt te kort voor het middenveld van Feyenoord.

Arena
602 Reacties
30 Dagen lid
1.718 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De zoveelste miskoop van te Kloese de grote "toponderhandelaar". Wat een held is het toch.

Ome Barend
280 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima speler voor Feyenoord toentertijd. Feyenoord is alleen gegroeid en Bullaude kon daar niet in mee, helaas voor hem,

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
615 Reacties
44 Dagen lid
1.946 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Weer 2mln afgeboekt op zuid, het gaat snel bij mislintat aan de maas.

Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad afboeken is in Amsterdam tot kunst verheven onder kroes hahahah

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ezequiel Bullaude

Ezequiel Bullaude
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (26 okt. 2000)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
0
0
2024
Boca
5
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel