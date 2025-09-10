Feyenoord laat aankoop van 2 miljoen plotseling definitief vertrekken

vertrekt definitief bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder stond nog tot medio 2027 onder contract in De Kuip, maar maakt een permanente overstap naar Club Tijuana uit Mexico. Dat maakt de Rotterdamse club woensdagavond bekend.

Bullaude kwam in de zomer van 2022 over van het Argentijnse Godoy Cruz. Volgens het Algemeen Dagblad betaalde de huidige koploper van de Eredivisie destijds een transfersom van twee miljoen euro voor de Argentijn. Zijn periode in De Kuip werd echter totaal geen succes. Bullaude werd in zijn periode bij Feyenoord nooit goed genoeg bevonden en werd daarom twee keer verhuurd.

Artikel gaat verder onder video

Nu neemt de Rotterdamse club definitief afscheid van de aanvallende middenvelder. Bullaude zet zijn carrière voort in Liga MX bij Club Tijuana. Deze club staat na zeven speelrondes op de zevende plek in de Mexicaanse competitie.

"Feyenoord blijft voor mij voor altijd de club die me de kans heeft gegeven in Europa en daar ben ik dankbaar voor", reageert Bullaude op zijn transfer. "Ondanks dat mijn verblijf hier niet zo’n groot succes is geworden als ik had gehoopt, heb ik toch prachtige momenten mogen beleven met de club en de supporters. Dit is een bijzondere club om voor te spelen en ik gun iedereen het beste."