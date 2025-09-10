Live voetbal

Voormalig Feyenoord-spits duikt plots op bij Vitesse

Voormalig Feyenoord-spits duikt plots op bij Vitesse
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 13:33

Naoufal Bannis is momenteel op proef bij Vitesse, zo meldt Marco Timmer van Voetbal International. De 23-jarige clubloze spits, die een verleden heeft bij Feyenoord, traint mee met de Arnhemmers, die naarstig op zoek zijn naar versterkingen.

Bannis doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag, tot hij in 2016 werd overgenomen door Feyenoord. De Marokkaanse spits maakte onder Jaap Stam zijn debuut in de hoofdmacht in seizoen 2019/2020. In Rotterdam kwam de aanvaller uiteindelijk ‘slechts’ tot 22 optredens in de hoofdmacht.

De 23-jarige spits speelde verder in Nederland bij FC Dordrecht, FC Eindhoven en NAC Breda. In 2023 maakte hij de overstap naar Al-Markhiya, maar inmiddels is Bannis transfervrij. Vitesse, dat aankomende vrijdag aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint met een wedstrijd tegen Jong AZ, kan nog wel wat versterkingen gebruiken.

De Arnhemmers hebben nog zeven spelers met een contract nodig om überhaupt te mogen spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Naast Bannis zijn er op dit moment meer spelers op proef bij Vitesse. Het gaat om Connor van den Berg (ex-Willem II), Maximilian Brüll (ex-Borussia Mönchengladbach), Ilias Splinter (ex-Jong AZ en ex-Roda JC), Elaydjah Nijon (ex-Cambuur), Yuval Ranon, Rida Chahid (ex-Jong Ajax), Sam Bisselink (ex-De Graafschap en ex-Helmond Sport) en Chiel Olde Keizer (ex-Heracles en ex-FC Dordrecht).

Naoufal Bannis

Naoufal Bannis
Al Markhiya SC
Team: Markhiya
Leeftijd: 23 jaar (11 mrt. 2002)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Markhiya
19
1
2022/2023
Eindhoven
33
9
2021/2022
Feyenoord
2
1
2021/2022
NAC
13
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

