Voormalig Feyenoord-spits duikt plots op bij Vitesse

is momenteel op proef bij Vitesse, zo meldt Marco Timmer van Voetbal International. De 23-jarige clubloze spits, die een verleden heeft bij Feyenoord, traint mee met de Arnhemmers, die naarstig op zoek zijn naar versterkingen.

Bannis doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag, tot hij in 2016 werd overgenomen door Feyenoord. De Marokkaanse spits maakte onder Jaap Stam zijn debuut in de hoofdmacht in seizoen 2019/2020. In Rotterdam kwam de aanvaller uiteindelijk ‘slechts’ tot 22 optredens in de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige spits speelde verder in Nederland bij FC Dordrecht, FC Eindhoven en NAC Breda. In 2023 maakte hij de overstap naar Al-Markhiya, maar inmiddels is Bannis transfervrij. Vitesse, dat aankomende vrijdag aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint met een wedstrijd tegen Jong AZ, kan nog wel wat versterkingen gebruiken.

De Arnhemmers hebben nog zeven spelers met een contract nodig om überhaupt te mogen spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Naast Bannis zijn er op dit moment meer spelers op proef bij Vitesse. Het gaat om Connor van den Berg (ex-Willem II), Maximilian Brüll (ex-Borussia Mönchengladbach), Ilias Splinter (ex-Jong AZ en ex-Roda JC), Elaydjah Nijon (ex-Cambuur), Yuval Ranon, Rida Chahid (ex-Jong Ajax), Sam Bisselink (ex-De Graafschap en ex-Helmond Sport) en Chiel Olde Keizer (ex-Heracles en ex-FC Dordrecht).