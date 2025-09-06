Ajax slaat slag met komst Vitesse-talent: 'Afgelopen jaren intensief gevolgd'

Ajax maakt zaterdagmiddag de komst van Aykan Soykan wereldkundig. De vijftienjarige verdediger wordt overgenomen van Vitesse en tekent een driejarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker van Ajax is in zijn nopjes met de komst van Soykan.

De in Apeldoorn geboren Soykan doorliep de jeugdopleiding van Vitesse, waar hij afgelopen seizoen actief was in de Onder-17. Bij datzelfde elftal sluit hij in eerste instantie aan bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club bekend.

Reactie Beuker

Artikel gaat verder onder video

Beuker reageert in een persbericht op de komst van Soykan naar Amsterdam: "Aykan is een linksbenige en veelzijdige verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan", legt de directeur voetbalzaken uit. "Hij beschikt over een uitstekende techniek en oriëntatie, waarmee hij van achteruit de voetballende oplossing naar voren zoekt. Hij durft in te schuiven en de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander te benutten met crosspasses."

'Situatie bij Vitesse is natuurlijk enorm bijzonder'

Ajax had Soykan al lang op de korrel, zo onthult Beuker. "Wij hebben Aykan de afgelopen jaren intensief gevolgd. De situatie bij zijn vorige club Vitesse is natuurlijk enorm bijzonder, waarna wij hem konden overnemen. Hij heeft zich bij Vitesse uitstekend kunnen ontwikkelen en we zijn blij dat hij nu voor Ajax gaat spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Aykan bij onze club", besluit de directeur.