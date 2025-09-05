Danny Blind wilde opvallende Nederlander als trainer Ajax: 'Geen voorstander van Farioli'

Danny Blind was geen fan van de komst van Francesco Farioli naar Ajax, zo maakt Het Parool bekend in een reconstructie van het vertrek van de voetbalcommissaris. De oud-verdediger wilde voorafgaand aan seizoen 2024/25 graag een andere naam zien bij Ajax, namelijk Frank de Boer.

Danny Blind vertrekt uit de raad van commissarissen bij Ajax, zo maakte de club vrijdag bekend. De 62-jarige oud-verdediger van de Amsterdammers blijft nog aan totdat er een opvolger gevonden en benoemd is. De zoektocht naar een geschikte vervanger wordt binnenkort opgestart.

Volgens Het Parool verliep de samenwerking tussen Blind, technisch directeur Alex Kroes en Directeur Voetbal Marijn Beuker niet zonder slag of stoot. “Zo was Blind vorig jaar geen voorstander van de komst van Francesco Farioli; hij opperde de komst van Frank de Boer”, schrijft de krant.

“Aan het slot van het voorbije seizoen liet Blind zich bij Ziggo kritisch uit over het spel onder de Italiaan, al loofde hij ook diens prestaties en kwaliteiten als trainer en ‘teambuilder’”, constateerde Het Parool desondanks.

In datzelfde stuk komt Daley Blind ter sprake. De verdediger werd afgelopen zomer gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. Het bestuur van de Amsterdammers zette hier echter een streep door.