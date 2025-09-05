Lof voor Ajax-aanwinst: 'Hij is wel een toevoeging voor dit elftal'

Kenneth Perez velt in Voetbalpraat op ESPN een positief oordeel over de terugkeer van bij Ajax. De Amsterdammers namen de 27-jarige Deen op de slotdag van de zomerse transferperiode voor minimaal tien miljoen euro over van RSC Anderlecht. Dolberg geldt in de Johan Cruijff ArenA als vervanger van de naar Sunderland vertrokken .

De soap rond Dolberg was hét verhaal van Deadline Day in Nederland, afgelopen dinsdag. Kwam hij wel? Kwam hij niet? De berichten volgden elkaar in rap tempo op, maar om 22.45 uur 's avonds, iets meer dan een uur voor het verstrijken van de deadline, plofte dan toch het verlossende persbericht van Ajax in de mailbox. Dolberg werd definitief overgenomen van de Belgische topclub, die een huurconstructie met (verplichte) optie tot koop niet zag zitten. De spits, die tussen 2015 en 2019 al onder contract stond in Amsterdam, zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2029.

Artikel gaat verder onder video

In Voetbalpraat vraagt host Yordi Yamali aan het panel, bestaande uit ESPN-commentator Vincent Schildkamp en oud-voetballers Kees Kwakman en Kenneth Perez, hoe zij tegen de terugkeer van Dolberg aan kijken. "Ajax heeft er wel een handje van om terug te grijpen op spelers die vertrokken zijn", reageert Perez. "Ik vond het altijd een heel groot talent. Hij is natuurlijk wel wat ouder geworden en hij is gerijpt in België denk ik. Wat best een lastige competitie is voor een spits."

Perez stipt aan dat Dolberg met zijn stoïcijnse gezichtsuitdrukking erg introvert overkomt. "Hij oogt ongeïnteresseerd, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kan gewoon interovert zijn. Als het lekker gaat dan was het: 'Het is een ijskonijn, stoïcijns', maar als het niet lekker liep: 'Hé, wat dacht je ervan? Interesseert het jou überhaupt?', dat is een beetje de tweestrijd bij hem. Maar: talentvolle spits, toch? En wat rijper geworden. Ik denk dat het wel een toevoeging is voor dit Ajax, eerlijk gezegd."