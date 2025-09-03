Live voetbal

Alex Kroes ontkent nieuws van De Telegraaf: 'Ik kan verklappen dat...'

Ajax-directeur Alex Kroes
Foto: © Imago
Dominic Mostert
3 september 2025, 18:37

Technisch directeur Alex Kroes ontkent dat de raad van commissarissen van Ajax zich heeft bemoeid met een huurtransfer van Sean Steur. Maandagavond meldde De Telegraaf dat Steur van de commissarissen – en voetbalcommissaris Danny Blind in het bijzonder – niet naar FC Volendam mocht.

Volgens ingewijden was met name Blind van mening dat Steur dit seizoen een rol van betekenis kan spelen in de ArenA. De jongeling maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco, en bevestigde zijn vorm opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong FC Utrecht.

Ondanks een overbezet middenveld – Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied maar mogen vertrekken – besloot de rvc de verhuur te blokkeren, zo wist journalist Mike Verweij. Ajax had Volendam al gemeld dat er geen obstakels meer waren, maar kreeg alsnog nul op het rekest.

Volgens Kroes zit de vork anders in de steel. “Er werd in de media gesuggereerd dat de rvc zich daarmee bemoeid had. Ik kan verklappen dat de rvc daar geen enkele zeggenschap en bemoeienis mee heeft gehad. Het was een interne discussie, maar we hebben uiteindelijk gezegd 'Je moet bij Ajax blijven, wij gaan jou helpen door ontwikkelen.'”

Steur sluit definitief aan bij de A-selectie. “Net als Aaron Bouwman en Rayane Bounida. Ze zullen in verschillende teams kunnen en moeten acteren. Wij denken dat we Sean in dit geval bij Ajax door kunnen laten ontwikkelen naar een toekomstige Ajax 1-basisspeler.”

ERIMIR
3.401 Reacties
423 Dagen lid
37.535 Likes
ERIMIR
  • 3
    + 1
Is ook niet de taak van de RVC maar de directie om daarover te beslissen. RVC moet bezig houden met de controle van het te voeren beleid.

Copa
2.068 Reacties
723 Dagen lid
22.650 Likes
Copa
  • 2
    + 1
Ermir, klopt volledig. Wat de RvC wel mag gaan doen is iets aan de waarde van het aandeel. Ondanks, forse verlaging van de salariskosten, omdanks inkomsten uit transfers en CL inkomsten zie ik de koers niet stijgen. Wel is het zo dat deze nu stabiliseert

Voetbalanalist
66 Reacties
17 Dagen lid
67 Likes
Voetbalanalist
  • 0
    + 1
Dus Kroes zegt: het is niet waar, dan moeten we hem geloven. Maar als ten Kloese zegt: het is niet waar, dan liegt die, want de media heeft het geroepen. Maar bij Kroes toch ook ???? vreemd....

Copa
2.068 Reacties
723 Dagen lid
22.650 Likes
Copa
  • 3
    + 1
Nee hoor je MOET NIETS. Maar als je logisch nadenkt dan kan je bedenken dat de RvC niets hebben in te brengen als de technische staf besluit een speler uit te lenen. Ik kan me voorstellen dat Blind, van Gaal, Sjaak Swart of zo hun persoonlijke mening geven en zeggen; ik zou hem houden, hij kan en gelet op de vele wedstrijden nog waardevol zijn dit seizoen. maar dat is wat ik denk

ERIMIR
3.401 Reacties
423 Dagen lid
37.535 Likes
ERIMIR
  • 3
    + 1
Copa, dat denkniveau van sommige feyenoorders moet je niet te hoog inschatten.

Arena
416 Reacties
23 Dagen lid
1.356 Likes
Arena
  • 4
    + 1
Geloof lekker wat je wil joh. Het boeit niemand wat.

Kokkie81
6 Reacties
1.073 Dagen lid
0 Likes
Kokkie81
  • 0
    + 1
Lekker boeiend wie het tegengehouden heeft het is goed dat hij blijft. De jeugd moet ook kansen krijgen dus prima beslissing

