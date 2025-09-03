Alex Kroes ontkent nieuws van De Telegraaf: 'Ik kan verklappen dat...'

Technisch directeur Alex Kroes ontkent dat de raad van commissarissen van Ajax zich heeft bemoeid met een huurtransfer van . Maandagavond meldde De Telegraaf dat Steur van de commissarissen – en voetbalcommissaris Danny Blind in het bijzonder – niet naar FC Volendam mocht.

Volgens ingewijden was met name Blind van mening dat Steur dit seizoen een rol van betekenis kan spelen in de ArenA. De jongeling maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco, en bevestigde zijn vorm opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks een overbezet middenveld – Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied maar mogen vertrekken – besloot de rvc de verhuur te blokkeren, zo wist journalist Mike Verweij. Ajax had Volendam al gemeld dat er geen obstakels meer waren, maar kreeg alsnog nul op het rekest.

Volgens Kroes zit de vork anders in de steel. “Er werd in de media gesuggereerd dat de rvc zich daarmee bemoeid had. Ik kan verklappen dat de rvc daar geen enkele zeggenschap en bemoeienis mee heeft gehad. Het was een interne discussie, maar we hebben uiteindelijk gezegd 'Je moet bij Ajax blijven, wij gaan jou helpen door ontwikkelen.'”

Steur sluit definitief aan bij de A-selectie. “Net als Aaron Bouwman en Rayane Bounida. Ze zullen in verschillende teams kunnen en moeten acteren. Wij denken dat we Sean in dit geval bij Ajax door kunnen laten ontwikkelen naar een toekomstige Ajax 1-basisspeler.”