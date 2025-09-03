Napoli wijst bod van Ajax op spits direct naar prullenbak

Ajax heeft in de slotfase van de zomerse transferperiode een poging ondernomen om over te nemen van Napoli, zo weet Gianluca Di Marzio. De 21-jarige spits staat te boek als groot talent en Antonio Conte weigerde hem te laten gaan.

Ajax was door het late vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland in de slotfase van de transferperiode naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Uiteindelijk kwamen de Amsterdammers uit bij Kasper Dolberg, die overkwam van Anderlecht. De onderhandelingen over de terugkeer van de Deen waren niet eenvoudig, maar vlak voor het verstrijken van de deadline bereikten de partijen een akkoord.

Doordat de onderhandelingen zo moeizaam verliepen, had Ajax meerdere lijntjes uitstaan naar andere spitsen. Volgens Di Marzio was Ambrosino daar een van. De nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen zou namelijk een bod op de jongeling hebben gedaan, maar dit werd door Napoli resoluut van tafel geveegd.

Ambrosino maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de Serie A, in de wedstrijd tegen Cagliari (1-0 zege). Conte is zo gecharmeerd van hem, dat Ambrosino een nieuw contract tegemoet kan zien bij Napoli. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot komende zomer. De bedoeling is dat de rechtspoot dit seizoen de concurrentiestrijd aangaat met voormalig Ajacied Lorenzo Lucca.