Napoli wijst bod van Ajax op spits direct naar prullenbak

Ajax-directeur Alex Kroes
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
3 september 2025, 10:28

Ajax heeft in de slotfase van de zomerse transferperiode een poging ondernomen om Giuseppe Ambrosino over te nemen van Napoli, zo weet Gianluca Di Marzio. De 21-jarige spits staat te boek als groot talent en Antonio Conte weigerde hem te laten gaan.

Ajax was door het late vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland in de slotfase van de transferperiode naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Uiteindelijk kwamen de Amsterdammers uit bij Kasper Dolberg, die overkwam van Anderlecht. De onderhandelingen over de terugkeer van de Deen waren niet eenvoudig, maar vlak voor het verstrijken van de deadline bereikten de partijen een akkoord.

Doordat de onderhandelingen zo moeizaam verliepen, had Ajax meerdere lijntjes uitstaan naar andere spitsen. Volgens Di Marzio was Ambrosino daar een van. De nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen zou namelijk een bod op de jongeling hebben gedaan, maar dit werd door Napoli resoluut van tafel geveegd.

Ambrosino maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de Serie A, in de wedstrijd tegen Cagliari (1-0 zege). Conte is zo gecharmeerd van hem, dat Ambrosino een nieuw contract tegemoet kan zien bij Napoli. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot komende zomer. De bedoeling is dat de rechtspoot dit seizoen de concurrentiestrijd aangaat met voormalig Ajacied Lorenzo Lucca.

Teruglezen | Zo verliep de Deadline Day van minuut tot minuut

Teruglezen | Zo verliep de Deadline Day van minuut tot minuut

Officieel: Ajax presenteert Kasper Dolberg als vervanger van Brian Brobbey

Officieel: Ajax presenteert Kasper Dolberg als vervanger van Brian Brobbey

Kasper Dolberg en Rene van der Gijp

Van der Gijp leest met verbazing Belgische kranten over Dolberg

Waarom zou je er überhaupt een bericht van maken, vraag ik me af. Elke club gooit lijntjes uit in een transferperiode en veel clubs komen met een openingsbod. Veel van die biedingen worden meteen naast zich neergelegd. Het is gewoon een standaard verhaal zoals het heel vaak gaat. Ajax heeft nu Dolberg binnenboord gehaald die in het afgelopen seizoen 24 doelpunten maakte bij Anderlecht. Heel goed. Hopelijk kan hij iets vergelijkbaars bij Ajax brengen.

@Arena de Fcupdate site doet er alles aan om Ajax te kunnen afzeiken hier op de site dus wen er maar aan

@Hahahahaha ik weet het. Het is elke dag aan de orde en bepaalde mensen hebben hier overduidelijk een beschermde status.

Kameraden, Ambrosino klinkt als beleid. 21 jaar toptalent. Tja opleiden en met heel veel winst doorverkopen. Dolberg 10 mln 27 jaar klinkt als best we can do. Ik ben heel blij met hem voor Ajax. Succes ermee in de CL.

Ja arrogant alles op alles zetten voor de CL en je dan als een derderangs clubje naar huis laten sturen door meester Mourinho zelf. Dat is pas beleid hahahahaha!

Giuseppe Ambrosino

Giuseppe Ambrosino
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 21 jaar (10 sep. 2003)
Positie: AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
1
0
2023/2024
Catanzaro
28
3
2022/2023
Napoli
0
0
2022/2023
Como
4
1

