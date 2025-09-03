VI komt met heel ander geluid over Álvarez en Ajax

De terugkeer van naar Ajax was niet zo onmogelijk als andere media deden beweren, zo stelt clubwatcher Tim van Duijn in de liveshow van Voetbal International op Deadline Day. Doordat de Amsterdammers verschillende spelers nog niet hadden verkocht, konden ze zich niet voor de Mexicaan melden. Hadden ze dat wel gedaan, was zijn komst ‘veel realistischer’.

Álvarez was bij West Ham United op een zijspoor beland en met het oog op het aanstaande WK in eigen land wilde de Mexicaan op zoek naar speeltijd. Zijn belangenbehartigers boden hem aan bij Ajax, dat op zoek was naar een verdedigende middenvelder. Financieel bleek de transfer echter een ingewikkeld verhaal en maakte Álvarez uiteindelijk de stap naar Fenerbahçe.

Toen de transfer naar de Turkse club bijna rond was, schetste De Telegraaf dat Ajax zich ‘gebruikt’ voelde door de entourage van de middenvelder. Binnen de club zou namelijk al direct duidelijk zijn geweest dat Álvarez onhaalbaar was, mede door zijn forse salaris. Ajax kreeg het gevoel dat de naam van de club is ‘gebruikt om andere belangstellenden tot spoed te manen’.

Terugkeer Álvarez was 'niet zo kansloos als het overkomt'

Van Duijn stelt echter dat de komst van Álvarez ‘echt niet zo kansloos was als hoe ze het nu willen laten overkomen’, maakt hij duidelijk bij de liveshow van VI. “Op een gegeven moment sijpelde het door, toen hebben we het gecheckt en zeiden ze: het is nog niet aan de orde, want er moeten eerst spelers weg.” Daarbij vielen de namen van Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en Brian Brobbey, die allen pas later in de transferperiode vertrokken. “Het duurde allemaal iets te lang, dus konden ze zich niet melden.”

Had Ajax zich wel gemeld, hadden ze de prijs die West Ham vroeg volgens Van Duijn kunnen drukken. “Dan was het veel realistischer geweest”, geeft de clubwatcher aan. “Er is ook gewoon met Álvarez gesproken. We hebben er meerdere mensen over gesproken en er is niemand die heeft gezegd: vergeet het, want het is kansloos.”