Ajax grijpt op laatste moment naast opvolger van Bertrand Traoré

Ajax heeft dinsdag op de slotdag van de zomerse transferperiode bij Lazio geïnformeerd naar . De Amsterdamse club kreeg echter een ‘nee’ te horen van de Italianen.

Volg Deadline Day in ons liveblog!

Ajax zoekt met het sluiten van de transfermarkt in zicht nog naarstig naar aanvallende versterkingen. Kasper Dolberg is op dit moment de belangrijkste gegadigde om de aanvalslinie van de Amsterdammers te komen versterken: Ajax is ‘op hoofdlijnen’ akkoord met Anderlecht over een transfer van de Deense spits.

Artikel gaat verder onder video

Een serieuze optie voor Ajax was Noslin. De 26-jarige aanvaller van Lazio verscheen dinsdagavond plots bij ESPN en solliciteerde daar opzichtig naar een transfer naar de Amsterdamse club. “Ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Het telefoonsignaal is niet heel ver”, grapte Noslin in eerste instantie toen hij werd gevraagd of hij open zou staan voor een transfer naar Ajax. Hij voegde daaraan toe: “Als het van de club mag, dan gaan we het zien.”

De naam van Noslin is op de slotdag van de zomerse transferperiode inderdaad gevallen bij Ajax, bevestigt journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad dinsdagavond. “Ajax checkte vandaag of hij haalbaar is, maar Lazio mag niet kopen en wil daarom niet verkopen”, schrijft Inan op X. Noslin was waarschijnlijk in beeld als opvolger van Bertrand Traoré, die maandag naar Sunderland verkaste.

Noslin had bij ESPN al laten doorschemeren dat een transferban Lazio momenteel parten speelt: “Lazio heeft een transferblokkade gekregen. Daarom mogen ze geen inkomende transfers meer doen, dus ze zijn zuinig op de selectiespelers die er nu zijn. Ze moeten eerst de blokkade van 100 miljoen euro moeten betalen. In januari is de blokkade waarschijnlijk al weg. Nu hebben ze er niks aan om mij te verkopen of verhuren."

Noslin werd geboren in Amsterdam, maar speelde nooit voor Ajax. Hij brak in Nederland door bij Fortuna Sittard en verdiende in de winter van 2024 voor drie miljoen euro naar Hellas Verona. Die club toucheerde een jaar later liefst 15,9 miljoen euro voor de verkoop van Noslin aan Lazio. Bij de Romeinse club kwam hij het afgelopen seizoen tot 6 doelpunten en 3 assists in 39 duels in alle competities.