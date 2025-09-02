Live voetbal

Sparta kan twee sterspelers behouden dankzij Ajax

Sparta Rotterdam-spits Tobias Lauritsen
Dominic Mostert
2 september 2025, 20:40

Sparta Rotterdam kan naar alle waarschijnlijkheid ook na middernacht nog beschikken over Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano. De twee smaakmakers staan nog maar een jaar onder contract, maar toch heeft Sparta besloten om ze in Rotterdam te houden. Dat kon mede dankzij de transfer die Jorrel Hato maakte van Ajax naar Chelsea.

Met name Lauritsen werd geregeld met een transfer in verband gebracht. Meerdere analisten koppelden hem aan de drie traditionele Nederlandse topclubs, die allemaal op spitsenjacht waren. “Er was best wel interesse, alleen niet dusdanig dat de partijen bij elkaar konden komen”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp tegen ESPN.

"Je kunt het vanuit de club beredeneren, maar er is ook nog een andere partij die de speler graag wil hebben. Ook heel belangrijk is wat de speler zelf wil. Dat moet allemaal bij elkaar komen en dat is niet gebeurd”, verklaart Nijkamp.

Ondanks de aflopende contracten van Lauritsen en Kitolano liet Sparta zich niet onder druk zetten om ze te verkopen. “Sparta kan het zich veroorloven als zij transfervrij vertrekken. We hebben natuurlijk al in het begin een aantal mooie transfers gemaakt. Dan vergeten we nog dat we in dit boekjaar Mo Nassoh ook van de hand hebben gedaan en Djevencio van der Kust.”

Transfer Jorrel Hato

“Daarnaast heeft Hato natuurlijk een mooie transfer gemaakt”, weet Nijkamp. “Hij stond niet meer bij ons onder contract, maar we hebben in een eerder stadium wel een mooi doorverkooppercentage bedongen.” Door een opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage én doorverkooppercentage hield Sparta een significant bedrag over aan de toptransfer die Hato voor 44 miljoen euro maakte. In een eerder stadium wilde Nijkamp niet vertellen om hoeveel geld het gaat, maar bevestigde hij desgevraagd wel dat het meer dan een miljoen euro is.

“Dat geeft ons heel veel comfort, waardoor het niet noodzakelijk is en waardoor we dus ook de sportieve ambitie die we hebben voorop hebben gesteld. We wilden Tobias of Joshua niet voor elke prijs wegdoen”, aldus de beleidsbepaler.

Joshua Kitolano

Joshua Kitolano
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 24 jaar (3 aug. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
4
1
2024/2025
Sparta
27
0
2023/2024
Sparta
24
5
2022/2023
Sparta
38
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
PEC
3
1
6
8
Groningen
4
0
6
9
Sparta
4
-5
6
10
Fortuna
3
0
4
11
Volendam
4
0
4

