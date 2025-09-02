Live voetbal

Vervelend scenario voor Ajax op transfermarkt

Volendam - Ajax
Foto: © Imago
9 reacties
Demen Bülbül
2 september 2025, 18:24   Bijgewerkt: 18:32

Ajax heeft zich volgens Hans Kraay junior en Kees Luijckx in een lastig parket gewerkt op de transfermarkt, door Brian Brobbey reeds te verkopen vóórdat er een vervanger is gestrikt voor de spits.

Volg Deadline Day in ons liveblog!

De transfer van Brobbey van Ajax naar Sunderland werd maandag wereldkundig gemaakt door beide clubs. De 23-jarige aanvaller verkaste voor minimaal 20 miljoen en maximaal 25 miljoen euro naar de Premier League-club.

Artikel gaat verder onder video

Door het vertrek van Brobbey zit Ajax plots met een spitsenprobleem, want Wout Weghorst is de enige overgebleven bewezen midvoor in de selectie van hoofdtrainer John Heitinga. Ajax onderhandelt met Anderlecht over een terugkeer van Kasper Dolberg naar de Johan Cruijff ArenA, maar die deal werd nog niet beklonken. Ook de naam van Newcastle United-speler William Osula viel in het geruchtencircuit.

“Er is de afgelopen maanden heel veel gebeurd op de transfermarkt. Wat ik het meest opmerkelijke vind, is dat Ajax nog steeds geen spits heeft. Dat is heel erg apart”, uit analist Hans Kraay junior dinsdagavond, vlak voor het verstrijken van de transferperiode, zijn verbazing bij ESPN.

“Ik zie een beetje een Will Grigg-scenario”, haakt collega-analist Kees Luijckx in. De oud-voetballer van onder meer Excelsior en AZ maakt in eerste instantie niet precies duidelijk wat hij bedoelt met de referentie aan de Noord-Ierse spits van Chesterfield FC.

Luijckx schetst vervolgens echter dat de onderhandelingspositie van Ajax relatief zwak is, door de noodzaak om een nieuwe spits aan te trekken: “Ajax móét nu die spits hebben. Als jij dat weet als verkopende club, dan kun je de prijs nog wel een beetje opvoeren. Of niet? Het lijkt mij een heel vervelend scenario als Ajax dat je nu móét. Want ze móéten een spits hebben, toch?”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hakim Ziyech Ajax

Wordt Ziyech de opvolger van Traoré bij Ajax? 'Zijn naam wordt besproken'

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Kasper Dolberg

Ronald de Boer kent grootste zwakte van Dolberg: 'Frank was zijn trainer...'

  • Gisteren, 22:33
  • Gisteren, 22:33
Brian Brobbey met Sunderland-logo

Brobbey verruilt Ajax voor Sunderland en gaat monstersalaris verdienen

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
3 9 reacties
Reageren
9 reacties
Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat wordt even extra pinnen. Graag tekenen bij het kruisje, meneer Kroes zegt Anderlecht. Kan kroes niet laten gebeuren dat er straks alleen Wout is en die jonge spits van Jong ajax.

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kroes & cooking, gast kan nog geen ei bakken. Belgen laten Ajax 12 betalen voor Dolberg. Of zweten en alsnog 10. Maar de geboden 8 van Ajax gaat het niet worden.

Copa
2.058 Reacties
722 Dagen lid
22.623 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee hoor Kees. Als Anderlecht niet wil voldoen dan heeft Ajax de keuze tussen plan B (die Deen in Engelse dienst) of C een jeugdspeler of zelf een speler uit de Ned. competitie Genoeg keuze.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa: mag waarschijnlijk niet weg bij Newcastle

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alex Kroes toch.. en volgend seizoen weer op een houtje bijten omdat er geen CL voetbal gehaald wordt. Alex je maakt het jezelf wel heel moeilijk allemaal.. triest om te zien dat zo’n club als Ajax het heel moeilijk heeft na het gedwongen vertrek van Farioli.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend eerst overmars gedwongen weg, fariola gedwongen weg, veel spelers gedwongen weg, talenten gedwongen weg, veel medewerkers gedwongen weg, bestuursleden gedwongen weg…. Who is next ? Heitinga ?

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Ajax is ziek.. doodziek. Toch bizar om zo’n club langzaam aan kapot te zien gaan. Bepaalde fans houden zich al vast aan Stewart cooking of PSV omdat ze weten dat hun club de aankomende jaren geen rol van betekenis gaat spelen.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend dat zeiden de supporters laatst ook al: doodziek. Van psv snap ik wel. Goede stabiele club, nette gezellige mensen die Brabanders, niet arrogant.

CG
2.280 Reacties
770 Dagen lid
13.262 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is nu afwachten !!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat wordt even extra pinnen. Graag tekenen bij het kruisje, meneer Kroes zegt Anderlecht. Kan kroes niet laten gebeuren dat er straks alleen Wout is en die jonge spits van Jong ajax.

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kroes & cooking, gast kan nog geen ei bakken. Belgen laten Ajax 12 betalen voor Dolberg. Of zweten en alsnog 10. Maar de geboden 8 van Ajax gaat het niet worden.

Copa
2.058 Reacties
722 Dagen lid
22.623 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee hoor Kees. Als Anderlecht niet wil voldoen dan heeft Ajax de keuze tussen plan B (die Deen in Engelse dienst) of C een jeugdspeler of zelf een speler uit de Ned. competitie Genoeg keuze.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa: mag waarschijnlijk niet weg bij Newcastle

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alex Kroes toch.. en volgend seizoen weer op een houtje bijten omdat er geen CL voetbal gehaald wordt. Alex je maakt het jezelf wel heel moeilijk allemaal.. triest om te zien dat zo’n club als Ajax het heel moeilijk heeft na het gedwongen vertrek van Farioli.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend eerst overmars gedwongen weg, fariola gedwongen weg, veel spelers gedwongen weg, talenten gedwongen weg, veel medewerkers gedwongen weg, bestuursleden gedwongen weg…. Who is next ? Heitinga ?

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Ajax is ziek.. doodziek. Toch bizar om zo’n club langzaam aan kapot te zien gaan. Bepaalde fans houden zich al vast aan Stewart cooking of PSV omdat ze weten dat hun club de aankomende jaren geen rol van betekenis gaat spelen.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend dat zeiden de supporters laatst ook al: doodziek. Van psv snap ik wel. Goede stabiele club, nette gezellige mensen die Brabanders, niet arrogant.

CG
2.280 Reacties
770 Dagen lid
13.262 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is nu afwachten !!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr.

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel