Vervelend scenario voor Ajax op transfermarkt

Ajax heeft zich volgens Hans Kraay junior en Kees Luijckx in een lastig parket gewerkt op de transfermarkt, door reeds te verkopen vóórdat er een vervanger is gestrikt voor de spits.

De transfer van Brobbey van Ajax naar Sunderland werd maandag wereldkundig gemaakt door beide clubs. De 23-jarige aanvaller verkaste voor minimaal 20 miljoen en maximaal 25 miljoen euro naar de Premier League-club.

Door het vertrek van Brobbey zit Ajax plots met een spitsenprobleem, want Wout Weghorst is de enige overgebleven bewezen midvoor in de selectie van hoofdtrainer John Heitinga. Ajax onderhandelt met Anderlecht over een terugkeer van Kasper Dolberg naar de Johan Cruijff ArenA, maar die deal werd nog niet beklonken. Ook de naam van Newcastle United-speler William Osula viel in het geruchtencircuit.

“Er is de afgelopen maanden heel veel gebeurd op de transfermarkt. Wat ik het meest opmerkelijke vind, is dat Ajax nog steeds geen spits heeft. Dat is heel erg apart”, uit analist Hans Kraay junior dinsdagavond, vlak voor het verstrijken van de transferperiode, zijn verbazing bij ESPN.

“Ik zie een beetje een Will Grigg-scenario”, haakt collega-analist Kees Luijckx in. De oud-voetballer van onder meer Excelsior en AZ maakt in eerste instantie niet precies duidelijk wat hij bedoelt met de referentie aan de Noord-Ierse spits van Chesterfield FC.

Luijckx schetst vervolgens echter dat de onderhandelingspositie van Ajax relatief zwak is, door de noodzaak om een nieuwe spits aan te trekken: “Ajax móét nu die spits hebben. Als jij dat weet als verkopende club, dan kun je de prijs nog wel een beetje opvoeren. Of niet? Het lijkt mij een heel vervelend scenario als Ajax dat je nu móét. Want ze móéten een spits hebben, toch?”