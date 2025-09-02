ESPN: Ajax maakt jacht op Premier League-spits als alternatief Dolberg

William Osula geldt als alternatief voor Ajax als de komst van Kasper Dolberg niet haalbaar blijkt, zo meldt ESPN. De 22-jarige Deen mag vertrekken bij Newcastle United en kan voor een seizoen worden gehuurd.
Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. Waar Anderlecht de spits graag wil verkopen, zet Ajax liever in op een huurconstructie. Volgens Sacha Tavolieri vindt om 19.30 uur een beslissend overleg plaats over de mogelijke transfer van de Deen.
Ajax houdt er serieus rekening mee dat een terugkeer van Dolberg niet gaat lukken en heeft zich al georiënteerd op de spitsenmarkt. Volgens ESPN is Osula het volgende doelwit als zijn 27-jarige landgenoot niet naar Amsterdam komt. De 22-jarige spits mag deze zomer nog vertrekken bij Newcastle United.
Volgens bronnen van ESPN is Osula nu het 'beste alternatief' van Dolberg. Maandag leek het erop dat de spits, die vorige week nog scoorde tegen Liverpool (2-3 nederlaag), op weg was naar Eintracht Frankfurt. Die transfer ketste op het laatste moment echter af. Newcastle wil wel graag verder met de Deen, maar wil hem dit seizoen graag elders minuten laten maken. The Magpies zetten daarom in op een huurdeal zonder koopoptie.
Erg makkelijk iets roepen en dan zeggen ik waarschuwde de fans van Ajax al. Ben zeer benieuwd of je over twee seizoenen ook openlijk je excuses aanbied. Ook Overmars was in het eerste seizoen bezig om de zaken naar zijn hand te zetten. Beetje gemakkelijk scoren zo.
@Norbert Heijmink niemand had verwacht dat Brubbie verkocht kon worden. Kroes ook niet, maar goed als dat dan gebeurt moet je schakelen en dan vraagt Anderlecht 12 en romen zij de topdeal af, oftewel pikken zij een graantje van mee.
Uitstekend. Anderlecht heeft de keuze. Ajax heeft het heel duidelijk gemaakt: graag of niet Schakel maar door naar plan B Is kansawierjo nou al weg en naadje en Timber enz Kloese heeft er een puinzooi van gemaakt. Ik noem Kloese om aan te geven hoe complex zaken soms liggen. Kroes daarentegen heeft duidelijk voor ogen wat hij wil en net wil. Kloese denkt alleen maar aan kopen. Best grappig dat Feyenoord een koopclub is geworden
@Copa had jij al gelezen dat het alternatief van Newcastle waarschijnlijk niet weg mag? Straks wil kroes niet dokken en zitten ze met alleen Wout en ene spits van jong Ajax. Nadje en Kasanwirjo zijn verhuurd overigens.
