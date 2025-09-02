ESPN: Ajax maakt jacht op Premier League-spits als alternatief Dolberg

Live voetbal

William Osula geldt als alternatief voor Ajax als de komst van Kasper Dolberg niet haalbaar blijkt, zo meldt ESPN. De 22-jarige Deen mag vertrekken bij Newcastle United en kan voor een seizoen worden gehuurd.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. Waar Anderlecht de spits graag wil verkopen, zet Ajax liever in op een huurconstructie. Volgens Sacha Tavolieri vindt om 19.30 uur een beslissend overleg plaats over de mogelijke transfer van de Deen.

Artikel gaat verder onder video

Ajax houdt er serieus rekening mee dat een terugkeer van Dolberg niet gaat lukken en heeft zich al georiënteerd op de spitsenmarkt. Volgens ESPN is Osula het volgende doelwit als zijn 27-jarige landgenoot niet naar Amsterdam komt. De 22-jarige spits mag deze zomer nog vertrekken bij Newcastle United.

Volgens bronnen van ESPN is Osula nu het 'beste alternatief' van Dolberg. Maandag leek het erop dat de spits, die vorige week nog scoorde tegen Liverpool (2-3 nederlaag), op weg was naar Eintracht Frankfurt. Die transfer ketste op het laatste moment echter af. Newcastle wil wel graag verder met de Deen, maar wil hem dit seizoen graag elders minuten laten maken. The Magpies zetten daarom in op een huurdeal zonder koopoptie.

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
avatar

Als je al eigenlijk een lange tijd er van uit gaat dat Brobbey weggaat hoezo begin je dan nu pas te kijken naar vervanging? Alex Kroes.. ik waarschuwde de fans van Ajax al..

CG
2.280 Reacties
770 Dagen lid
13.262 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend. Je zou zeggen : Beter laat dan nooit, maar in dit geval .......... !!

Norbert Heijmink
12 Reacties
921 Dagen lid
79 Likes
Norbert Heijmink
  • 0
    + 1
avatar

Erg makkelijk iets roepen en dan zeggen ik waarschuwde de fans van Ajax al. Ben zeer benieuwd of je over twee seizoenen ook openlijk je excuses aanbied. Ook Overmars was in het eerste seizoen bezig om de zaken naar zijn hand te zetten. Beetje gemakkelijk scoren zo.

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

@Norbert Heijmink niemand had verwacht dat Brubbie verkocht kon worden. Kroes ook niet, maar goed als dat dan gebeurt moet je schakelen en dan vraagt Anderlecht 12 en romen zij de topdeal af, oftewel pikken zij een graantje van mee.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@12deman premium prijs voor dolberg

Copa
2.058 Reacties
722 Dagen lid
22.623 Likes
Copa
  • 0
    + 1
avatar

Uitstekend. Anderlecht heeft de keuze. Ajax heeft het heel duidelijk gemaakt: graag of niet Schakel maar door naar plan B Is kansawierjo nou al weg en naadje en Timber enz Kloese heeft er een puinzooi van gemaakt. Ik noem Kloese om aan te geven hoe complex zaken soms liggen. Kroes daarentegen heeft duidelijk voor ogen wat hij wil en net wil. Kloese denkt alleen maar aan kopen. Best grappig dat Feyenoord een koopclub is geworden

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Copa had jij al gelezen dat het alternatief van Newcastle waarschijnlijk niet weg mag? Straks wil kroes niet dokken en zitten ze met alleen Wout en ene spits van jong Ajax. Nadje en Kasanwirjo zijn verhuurd overigens.

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

@Copa off topic? Arrogantie komt de hoek weer om kijken. Belgen hebben meer schijt aan Ajax. 10-12 anders opzouten. Is sowieso geen topaankoop en eigenlijk gewoon een slechte investering. Ben benieuwd

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

Kroes neemt duidelijk een flink risico hiermee. We gaan het zien over een paar uur hoe het uitpakt.

Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik. Dit wordt niks meer PJH.. er komen geen spelers meer dat ziet iedereen wel aankomen nu.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend ik heb begrepen dat ze Henk veerman op de korrel hebben als alternatief

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
RSC Anderlecht
Team: Anderlecht
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15
2022/2023
Sevilla
4
0

