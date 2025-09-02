ESPN: Ajax maakt jacht op Premier League-spits als alternatief Dolberg

geldt als alternatief voor Ajax als de komst van niet haalbaar blijkt, zo meldt ESPN. De 22-jarige Deen mag vertrekken bij Newcastle United en kan voor een seizoen worden gehuurd.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. Waar Anderlecht de spits graag wil verkopen, zet Ajax liever in op een huurconstructie. Volgens Sacha Tavolieri vindt om 19.30 uur een beslissend overleg plaats over de mogelijke transfer van de Deen.

Artikel gaat verder onder video

Ajax houdt er serieus rekening mee dat een terugkeer van Dolberg niet gaat lukken en heeft zich al georiënteerd op de spitsenmarkt. Volgens ESPN is Osula het volgende doelwit als zijn 27-jarige landgenoot niet naar Amsterdam komt. De 22-jarige spits mag deze zomer nog vertrekken bij Newcastle United.

Volgens bronnen van ESPN is Osula nu het 'beste alternatief' van Dolberg. Maandag leek het erop dat de spits, die vorige week nog scoorde tegen Liverpool (2-3 nederlaag), op weg was naar Eintracht Frankfurt. Die transfer ketste op het laatste moment echter af. Newcastle wil wel graag verder met de Deen, maar wil hem dit seizoen graag elders minuten laten maken. The Magpies zetten daarom in op een huurdeal zonder koopoptie.