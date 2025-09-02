‘Alex Kroes is nog erger dan Sven Mislintat’

Live voetbal

Alex Kroes is niet goed bezig bij Ajax, zo stelt Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. De verslaggever van De Telegraaf vindt de technisch directeur van de Amsterdammers nog erger dan Sven Mislintat, aangezien zijn grote aankopen nog niet renderen.

Kroes begon in april 2024 als technisch directeur van Ajax, nadat hij was geschorst als algemeen directeur wegens handel met voorkennis. De bestuurder kreeg in zijn nieuwe rol de taak om het puin achtergelaten door Mislintat te ruimen. Daar slaagde hij goed in en inmiddels is het grootste deel van de spelers aangetrokken door de Duitser vertrokken. Deze zomer had Kroes daardoor geld te besteden, wat hij onder meer uitgaf aan Oscar Gloukh (14,75 miljoen euro), Raúl Moro (11 miljoen euro) en Ko Itakura (10,5 miljoen euro).

Met name de komst van de Spaanse buitenspeler zorgt voor verbazing bij René van der Gijp, zo maakt hij maandag duidelijk bij Vandaag Inside. “Die Moro, is dat wat?”, vraagt hij aan Driessen. “Ik vind van niet, maar het kan toch ook niet niks zijn?”, gaat de oud-voetballer verder. “Het is niks”, stelt Driessen direct, waarna Van der Gijp begint te lachen. “Daar hebben ze maanden achteraan gezeten en hij kan er niks van”, gaat de goedlachse analist verder.

Dat geldt volgens Driessen niet alleen voor Moro, maar ook voor Gloukh. “Die Israëliër kan er ook niks van! Vijftien miljoen, ja echt”, lacht de journalist. Johan Derksen haakt erop in: “Kroes heeft er niks van gebakken.” Dat beaamt Driessen: “Hij is nog erger dan die Mislintat.” Derksen gaat verder: “Die man heeft een grote fout gemaakt. Toen hij geen directeur meer mocht zijn, heeft hij genoegen genomen met technisch directeur. Dat moet je nooit pikken. Dan maar niet, maar hij wilde zo graag dat baantje hebben…”

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
515 Reacties
35 Dagen lid
1.630 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij bedoelt hij te kloese aka mislintat aan de maas.

Ome Barend
125 Reacties
2 Dagen lid
182 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤣😂🤣😂!! Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in jochie 😂.

Tante Barbara
19 Reacties
1 Dag lid
5 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KingCrimson hihihihi

Ome Barend
125 Reacties
2 Dagen lid
182 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Valentijn ziet het goed. Die Moro is toch echt zo slecht niet normaal.. zo'n slechte aankoop kwam zelfs Mislintat niet mee. Maar lekker laten zitten daar, Farioli verbloemde veel vorig seizoen. Maarja leg dat een Ajacied maar uit😂.

Tante Barbara
19 Reacties
1 Dag lid
5 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Moro is nog slechter dan Forbs KingCrimson. Gloukh slechter dan Mikautatze. Sven Kroes, doet zo voort alsjeblieft!

The all blacks
170 Reacties
869 Dagen lid
1.876 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Valentijn kan alleen maar kritiek leveren. Moro gaat echt wel goed komen. Gloukh moet even wennen. Staat niet voor niks op de radar van Arsenal. Geef ze de tijd.

CG
2.276 Reacties
770 Dagen lid
13.261 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@The all blacks Zo is dat. Die valentijn heeft het (haast) altijd fout. Hij denkt dat hij de voetbalprofessor is !!

