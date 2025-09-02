‘Alex Kroes is nog erger dan Sven Mislintat’

Alex Kroes is niet goed bezig bij Ajax, zo stelt Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. De verslaggever van De Telegraaf vindt de technisch directeur van de Amsterdammers nog erger dan Sven Mislintat, aangezien zijn grote aankopen nog niet renderen.

Kroes begon in april 2024 als technisch directeur van Ajax, nadat hij was geschorst als algemeen directeur wegens handel met voorkennis. De bestuurder kreeg in zijn nieuwe rol de taak om het puin achtergelaten door Mislintat te ruimen. Daar slaagde hij goed in en inmiddels is het grootste deel van de spelers aangetrokken door de Duitser vertrokken. Deze zomer had Kroes daardoor geld te besteden, wat hij onder meer uitgaf aan Oscar Gloukh (14,75 miljoen euro), Raúl Moro (11 miljoen euro) en Ko Itakura (10,5 miljoen euro).

Met name de komst van de Spaanse buitenspeler zorgt voor verbazing bij René van der Gijp, zo maakt hij maandag duidelijk bij Vandaag Inside. “Die Moro, is dat wat?”, vraagt hij aan Driessen. “Ik vind van niet, maar het kan toch ook niet niks zijn?”, gaat de oud-voetballer verder. “Het is niks”, stelt Driessen direct, waarna Van der Gijp begint te lachen. “Daar hebben ze maanden achteraan gezeten en hij kan er niks van”, gaat de goedlachse analist verder.

Dat geldt volgens Driessen niet alleen voor Moro, maar ook voor Gloukh. “Die Israëliër kan er ook niks van! Vijftien miljoen, ja echt”, lacht de journalist. Johan Derksen haakt erop in: “Kroes heeft er niks van gebakken.” Dat beaamt Driessen: “Hij is nog erger dan die Mislintat.” Derksen gaat verder: “Die man heeft een grote fout gemaakt. Toen hij geen directeur meer mocht zijn, heeft hij genoegen genomen met technisch directeur. Dat moet je nooit pikken. Dan maar niet, maar hij wilde zo graag dat baantje hebben…”

VIDEO: Driessen, Van der Gijp en Derksen zijn kritisch op Kroes