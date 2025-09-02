Live voetbal

Ajax wil snel duidelijkheid over Dolberg, Verweij onthult het alternatief

Ajax hoopt nog 'voor het middaguur' duidelijkheid te krijgen over de mogelijke komst van Kasper Dolberg, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Mochten de Amsterdammers er niet uit komen met Anderlecht, de huidige werkgever van de Deen, dan heeft Ajax een alternatief scenario klaarliggen.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Dolberg de nummer één optie voor Ajax om de spitspositie te komen versterken. Daarbij zetten de Amsterdammers in op een huurdeal met optie tot koop, zo meldt Verweij. "Op tafel ligt nu een hoge huursom voor één seizoen die na dat jaar zal worden afgetrokken van de transfersom (van circa tien miljoen euro en bonussen) die Anderlecht verlangt", aldus de clubwatcher. Daarnaast zou een directe transfer ook 'niet helemaal uitgesloten zijn', maar dat is volgens Verweij afhankelijk van de vraagprijs van Anderlecht.

Als er niet snel genoeg schot in de zaak komt, dan schakelt Ajax volgens Verweij door naar een alternatief scenario: "Mochten de Belgen te hoog in de boom zitten, dan schakelt de Amsterdamse clubleiding door naar de volgende spitsen op het lijstje en volgt waarschijnlijk een ’kale huur’ van een nummer negen van een Europese topclub", zo meldt de journalist.

Verweij schrijft dat supporters van Ajax op Deadline Day 'in principe niet hoeven te rekenen' op de komst van een extra rechtsbuiten óf een geroutineerde 'nummer zes'. "Alleen als zich een niet te weigeren buitenkansje voordoet, kan er naast Dolberg (of dus een andere spits) nog een speler komen", aldus de clubwatcher, die schrijft dat Ajax in dat optie vooral naar de beide backposities kijkt. "En niet naar Hakim Ziyech. De naam van de oud-smaakmaker werd in de Johan Cruijff ArenA neergelegd, maar is geen optie", onderschrijft Verweij de berichtgeving van Freek Jansen (Voetbal International).

13 reacties
ERIMIR
3.368 Reacties
421 Dagen lid
37.457 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Een alternatief huurdeal van speler voor 1 jaar van een topclub is ook goed.

Ome Barend
121 Reacties
2 Dagen lid
180 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR precies dat is allemaal goed hè.. ook al is het een bejaarde of niet eigen jeugd.. we weten ook nog niet wie.. maar ach het is goed om te horen. Klinkt lekker in de oortjes.

Tante Barbara
16 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KingCrimson en de achterban is weer even rustig. Wat een wanbeleid daar in Amsterdam!

12deman
186 Reacties
65 Dagen lid
239 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen alternatief voor Bruppie is ook een vooruitgang. Centen op zak houden en jeugdopleiding uit de slop trekken

Arena
374 Reacties
22 Dagen lid
1.252 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

"de slop". Man man man... Tijd om zelf eens wat vooruitgang te boeken. Bruppie? Puberale reactie.

Ome Barend
121 Reacties
2 Dagen lid
180 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Triest om die amateur kroes weer te zien spartelen. Ik ben er bang voor..

Tante Barbara
16 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KingCrimson Kroes maakt de hele club nog verder kapot. Toch schitterend om te zien?

Ome Barend
121 Reacties
2 Dagen lid
180 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Tante Barbara ik begin toch langzaam aan wat medelijden te krijgen met Ajax. Het schaart zich al tientallen jaren achter PSV.. sommige Ajax fans houden zich al meer vast aan PSV dan hun eigen club. Ajax is Ajax niet meer en een afgang zoals bij Manchester United lijkt er aan te komen. Sneu.

ERIMIR
3.368 Reacties
421 Dagen lid
37.457 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat een bedenkelijk laag niveau hebben die Feyenoorders toch allemaal.

Arena
374 Reacties
22 Dagen lid
1.252 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geen niveau. Behalve reageerder Mike. Dat is de enige die normaal reageert. De rest staat volledig op negeer. En ondertussen blijven ze maar massaal happen op Voetbalhoofdstad. Lekker man.

Ome Barend
121 Reacties
2 Dagen lid
180 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR en nu is het janken.. de zomervakantie is weer voorbij. De gehele zomer klieren in de speeltuin en nu het echte werk weer begint gaan huilen. Wat zijn we toch allemaal selectief verontwaardigd. Heerlijk 😂🤣!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
461 Reacties
1.071 Dagen lid
4.809 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Thanks @arena. Maar wat een achterlijk bericht. Als Ajax Dolberg niet kan huren met optie tot koop dan volgt de huur van een andere spits. Werkelijk, dat is het bericht. Er zijn altijd maar drie opties; huren, kopen of niets doen. Dus als Ajax bot vangt, dan gaat het.. huren. Wow. Gelukkig hebben we Verweij.

Goku2
7 Reacties
368 Dagen lid
10 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arena, jij en je vriendje doen niets anders dan afgeven op Feyenoord. Maar wij hebben slecht in gekocht en een waardeloze trainer, maar staan wel 4 plekken boven jou geweldige club, met geweldige aankopen en geweldige trainer. Maar waar de RvS wel de dienst uitmaakt over het technische beleid en een jeugdspeler de dupe van gaat worden. Maar blijft vooral lekker zagen over Feyenoord

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

