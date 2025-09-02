Ajax wil snel duidelijkheid over Dolberg, Verweij onthult het alternatief

Ajax hoopt nog 'voor het middaguur' duidelijkheid te krijgen over de mogelijke komst van Kasper Dolberg, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Mochten de Amsterdammers er niet uit komen met Anderlecht, de huidige werkgever van de Deen, dan heeft Ajax een alternatief scenario klaarliggen.
Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Dolberg de nummer één optie voor Ajax om de spitspositie te komen versterken. Daarbij zetten de Amsterdammers in op een huurdeal met optie tot koop, zo meldt Verweij. "Op tafel ligt nu een hoge huursom voor één seizoen die na dat jaar zal worden afgetrokken van de transfersom (van circa tien miljoen euro en bonussen) die Anderlecht verlangt", aldus de clubwatcher. Daarnaast zou een directe transfer ook 'niet helemaal uitgesloten zijn', maar dat is volgens Verweij afhankelijk van de vraagprijs van Anderlecht.
Als er niet snel genoeg schot in de zaak komt, dan schakelt Ajax volgens Verweij door naar een alternatief scenario: "Mochten de Belgen te hoog in de boom zitten, dan schakelt de Amsterdamse clubleiding door naar de volgende spitsen op het lijstje en volgt waarschijnlijk een ’kale huur’ van een nummer negen van een Europese topclub", zo meldt de journalist.
Verweij schrijft dat supporters van Ajax op Deadline Day 'in principe niet hoeven te rekenen' op de komst van een extra rechtsbuiten óf een geroutineerde 'nummer zes'. "Alleen als zich een niet te weigeren buitenkansje voordoet, kan er naast Dolberg (of dus een andere spits) nog een speler komen", aldus de clubwatcher, die schrijft dat Ajax in dat optie vooral naar de beide backposities kijkt. "En niet naar Hakim Ziyech. De naam van de oud-smaakmaker werd in de Johan Cruijff ArenA neergelegd, maar is geen optie", onderschrijft Verweij de berichtgeving van Freek Jansen (Voetbal International).
@Tante Barbara ik begin toch langzaam aan wat medelijden te krijgen met Ajax. Het schaart zich al tientallen jaren achter PSV.. sommige Ajax fans houden zich al meer vast aan PSV dan hun eigen club. Ajax is Ajax niet meer en een afgang zoals bij Manchester United lijkt er aan te komen. Sneu.
Thanks @arena. Maar wat een achterlijk bericht. Als Ajax Dolberg niet kan huren met optie tot koop dan volgt de huur van een andere spits. Werkelijk, dat is het bericht. Er zijn altijd maar drie opties; huren, kopen of niets doen. Dus als Ajax bot vangt, dan gaat het.. huren. Wow. Gelukkig hebben we Verweij.
Arena, jij en je vriendje doen niets anders dan afgeven op Feyenoord. Maar wij hebben slecht in gekocht en een waardeloze trainer, maar staan wel 4 plekken boven jou geweldige club, met geweldige aankopen en geweldige trainer. Maar waar de RvS wel de dienst uitmaakt over het technische beleid en een jeugdspeler de dupe van gaat worden. Maar blijft vooral lekker zagen over Feyenoord
@Tante Barbara ik begin toch langzaam aan wat medelijden te krijgen met Ajax. Het schaart zich al tientallen jaren achter PSV.. sommige Ajax fans houden zich al meer vast aan PSV dan hun eigen club. Ajax is Ajax niet meer en een afgang zoals bij Manchester United lijkt er aan te komen. Sneu.
Thanks @arena. Maar wat een achterlijk bericht. Als Ajax Dolberg niet kan huren met optie tot koop dan volgt de huur van een andere spits. Werkelijk, dat is het bericht. Er zijn altijd maar drie opties; huren, kopen of niets doen. Dus als Ajax bot vangt, dan gaat het.. huren. Wow. Gelukkig hebben we Verweij.
Arena, jij en je vriendje doen niets anders dan afgeven op Feyenoord. Maar wij hebben slecht in gekocht en een waardeloze trainer, maar staan wel 4 plekken boven jou geweldige club, met geweldige aankopen en geweldige trainer. Maar waar de RvS wel de dienst uitmaakt over het technische beleid en een jeugdspeler de dupe van gaat worden. Maar blijft vooral lekker zagen over Feyenoord