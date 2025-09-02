Ziyech geeft kraakhelder signaal over terugkeer bij Ajax

verwijst de geruchten over een mogelijke terugkeer bij Ajax naar het rijk der fabelen, zo wordt dinsdagochtend gemeld door Voetbal International. De Marokkaans international met de fijnbesnaarde traptechniek werd maandagavond plots weer gelinkt aan de Amsterdammers, maar lijkt zijn loopbaan toch echt elders voort te gaan zetten.

Ajax deed maandag op de valreep nog goede zaken met Sunderland. Op de dag dat de transfermarkt voor Engelse clubs sloot, verkochten de Amsterdammers zowel Brian Brobbey als Bertrand Traoré nog aan de promovendus. Door het vertrek van laatstgenoemde zou Ziyech ineens weer in beeld zijn gekomen. "Ajax onderzoekt na vertrek Traoré opties op de flanken. Naam Ziyech ligt op tafel en wordt besproken, maar de vraag is of Ajax daarop doorpakt of andere keuzes maakt. Denk zelf niet dat ze het gaan doen maar wie weet", schreeft Ajax-watcher Tim van Duijn van VI laat op de avond nog op X.

Artikel gaat verder onder video

Voor de spitspositie is Kasper Dolberg nadrukkelijk in beeld, zo werd maandag al duidelijk. Hoofdredacteur Freek Jansen van VI bevestigt dat de Deen, momenteel actief voor Anderlecht, bovenaan de kandidatenlijst staat. Met Dolberg zelf is Ajax er al uit, de spits zal een vierjarig contract ondertekenen mits de Amsterdammers ook met Anderlecht een overeenstemming weten te bereiken, zo meldt Jansen.

Door de mogelijke komst van Ziyech lijkt echter een streep te kunnen, afgaande op de woorden van Jansen. "Hij zou zijn aangeboden en mogelijk worden besproken. Alle gedachten over een terugkeer van de fijnbesnaarde technicus zijn zonde van de tijd voor elke Ajax-supporter: de speler zelf wijst het naar het rijk der fabelen en oriënteert zich momenteel in alle rust op zijn voetbaltoekomst", schrijft de journalist. Omdat de 32-jarige Ziyech sinds zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail transfervrij is, mag hij ook ná het verstrijken van de deadline nog tekenen bij een nieuwe club.