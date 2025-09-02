Live voetbal

Ziyech geeft kraakhelder signaal over terugkeer bij Ajax

Hakim Ziyech met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA en het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
2 september 2025, 08:25   Bijgewerkt: 08:34

Hakim Ziyech verwijst de geruchten over een mogelijke terugkeer bij Ajax naar het rijk der fabelen, zo wordt dinsdagochtend gemeld door Voetbal International. De Marokkaans international met de fijnbesnaarde traptechniek werd maandagavond plots weer gelinkt aan de Amsterdammers, maar lijkt zijn loopbaan toch echt elders voort te gaan zetten.

Ajax deed maandag op de valreep nog goede zaken met Sunderland. Op de dag dat de transfermarkt voor Engelse clubs sloot, verkochten de Amsterdammers zowel Brian Brobbey als Bertrand Traoré nog aan de promovendus. Door het vertrek van laatstgenoemde zou Ziyech ineens weer in beeld zijn gekomen. "Ajax onderzoekt na vertrek Traoré opties op de flanken. Naam Ziyech ligt op tafel en wordt besproken, maar de vraag is of Ajax daarop doorpakt of andere keuzes maakt. Denk zelf niet dat ze het gaan doen maar wie weet", schreeft Ajax-watcher Tim van Duijn van VI laat op de avond nog op X.

Voor de spitspositie is Kasper Dolberg nadrukkelijk in beeld, zo werd maandag al duidelijk. Hoofdredacteur Freek Jansen van VI bevestigt dat de Deen, momenteel actief voor Anderlecht, bovenaan de kandidatenlijst staat. Met Dolberg zelf is Ajax er al uit, de spits zal een vierjarig contract ondertekenen mits de Amsterdammers ook met Anderlecht een overeenstemming weten te bereiken, zo meldt Jansen.

Door de mogelijke komst van Ziyech lijkt echter een streep te kunnen, afgaande op de woorden van Jansen. "Hij zou zijn aangeboden en mogelijk worden besproken. Alle gedachten over een terugkeer van de fijnbesnaarde technicus zijn zonde van de tijd voor elke Ajax-supporter: de speler zelf wijst het naar het rijk der fabelen en oriënteert zich momenteel in alle rust op zijn voetbaltoekomst", schrijft de journalist. Omdat de 32-jarige Ziyech sinds zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail transfervrij is, mag hij ook ná het verstrijken van de deadline nog tekenen bij een nieuwe club.

Arena
368 Reacties
22 Dagen lid
1.234 Likes
Arena
  • 2
    + 1
Ik zei het al: geruchten. Ajax moet Ziyech ook gewoon niet willen. Dat is een afgesloten hoofdstuk.

Kramer
2.373 Reacties
1.071 Dagen lid
18.697 Likes
Kramer
  • 2
    + 1
Gelukkig!

CG
2.276 Reacties
770 Dagen lid
13.261 Likes
CG
  • 0
    + 1
Dat scheelt weer !!

