Rvc Ajax overrulet Heitinga en zet streep door transfer

De raad van commissarissen van Ajax heeft op het laatste moment een streep gezet door de tijdelijke transfer van naar FC Volendam. Dat schrijft De Telegraaf maandagavond.

Daarmee gaat er een streep door een deal die al rond leek, want zowel de clubleiding als trainer John Heitinga had ingestemd met een verhuur van de zeventienjarige middenvelder.

Blind wil Steur behouden

Volgens ingewijden is met name voetbalcommissaris Danny Blind van mening dat Steur dit seizoen een rol van betekenis kan spelen in de ArenA. De jongeling maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco, en bevestigde zijn vorm opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong FC Utrecht.

Ondanks een overbezet middenveld – Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied maar mogen vertrekken – besloot de rvc de verhuur te blokkeren. Ajax had Volendam al gemeld dat er geen obstakels meer waren, maar kreeg alsnog nul op het rekest van de toezichthouders.

Door het ingrijpen van de raad van commissarissen blijft Steur voorlopig actief bij Jong Ajax. Het lijkt echter vooral een signaal van vertrouwen richting de Volendamse jeugdinternational, die tot medio 2028 vastligt in Amsterdam. Voor Ajax 1 kwam hij tot dusver één keer in actie: als invaller tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. De commissarissen zien dat aantal dit seizoen graag verder oplopen.