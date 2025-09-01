Live voetbal

Rvc Ajax overrulet Heitinga en zet streep door transfer

John Heitinga als trainer van Ajax
Foto: © Imago
5 reacties
Dominic Mostert
1 september 2025, 20:27

De raad van commissarissen van Ajax heeft op het laatste moment een streep gezet door de tijdelijke transfer van Sean Steur naar FC Volendam. Dat schrijft De Telegraaf maandagavond.

Daarmee gaat er een streep door een deal die al rond leek, want zowel de clubleiding als trainer John Heitinga had ingestemd met een verhuur van de zeventienjarige middenvelder.

Blind wil Steur behouden

Artikel gaat verder onder video

Volgens ingewijden is met name voetbalcommissaris Danny Blind van mening dat Steur dit seizoen een rol van betekenis kan spelen in de ArenA. De jongeling maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco, en bevestigde zijn vorm opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong FC Utrecht.

Ondanks een overbezet middenveld – Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied maar mogen vertrekken – besloot de rvc de verhuur te blokkeren. Ajax had Volendam al gemeld dat er geen obstakels meer waren, maar kreeg alsnog nul op het rekest van de toezichthouders.

Door het ingrijpen van de raad van commissarissen blijft Steur voorlopig actief bij Jong Ajax. Het lijkt echter vooral een signaal van vertrouwen richting de Volendamse jeugdinternational, die tot medio 2028 vastligt in Amsterdam. Voor Ajax 1 kwam hij tot dusver één keer in actie: als invaller tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. De commissarissen zien dat aantal dit seizoen graag verder oplopen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN

Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
Leonne Stentler en Luciano Valente NOS

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
3 5 reacties
Reageren
5 reacties
Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Owjeee botert niet tussen de Rvc en de rest. 17 jarige speler mag niet weg omdat ze anders bang zijn dat er niet genoeg speler over zijn na de uitverkoop van Kroes. Heeft kroes Taylor niet kunnen verkopen ondanks de fikse korting?

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk, er heerst paniek in Amsterdam en ze gaan weer ouderwets ruzie maken met elkaar.

Copa
2.050 Reacties
721 Dagen lid
22.605 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben geen fan van Blind, maar hij doet wel waar hij voor aangesteld is. Heel goed, ..Elk jaar moeten er ten minste twee spelers opgesteld staan die zijn doorgestroomd; Konadu Steur en Bounida en?.. Blind heeft een plusje behaald.. We hebben gezien wat er helaas gebeurd is in Arnhem.. RvC is belangrijk. . Ik vrees wel voor iets dat zou kunnen gaan gebeuren elders.. Laten we allemaal hopen dat dit nimmer gebeurd.. Om jullie allemaal gek te maken Deze jongen, waar ik het zo over ga hebben is geen diepgaande speler, maar hij is zo goed en doet me denken aan Zyech en over wie heb ik het??... Ihataren Hij is nu een boze Ihataren, die moet je halen Ajax. Een boze jongen die iets wil bewijzen en het ook gaat doen, maar belazer hem niet want dan heb je een slechte aan hem.

12deman
181 Reacties
64 Dagen lid
238 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden, speelt Taylor en Fritsie met twee vingers uit de basis, dat heet kapitaalvernietiging. Ik juich het toe. Jeugdspelers opleiden en kansen geven en Ajaxkapitaal vernietigen, win win toch?

dilima1966
2.567 Reacties
812 Dagen lid
15.553 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens mij heeft blind ook de bedenkingen met heitinga keizer aan het roer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Owjeee botert niet tussen de Rvc en de rest. 17 jarige speler mag niet weg omdat ze anders bang zijn dat er niet genoeg speler over zijn na de uitverkoop van Kroes. Heeft kroes Taylor niet kunnen verkopen ondanks de fikse korting?

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk, er heerst paniek in Amsterdam en ze gaan weer ouderwets ruzie maken met elkaar.

Copa
2.050 Reacties
721 Dagen lid
22.605 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben geen fan van Blind, maar hij doet wel waar hij voor aangesteld is. Heel goed, ..Elk jaar moeten er ten minste twee spelers opgesteld staan die zijn doorgestroomd; Konadu Steur en Bounida en?.. Blind heeft een plusje behaald.. We hebben gezien wat er helaas gebeurd is in Arnhem.. RvC is belangrijk. . Ik vrees wel voor iets dat zou kunnen gaan gebeuren elders.. Laten we allemaal hopen dat dit nimmer gebeurd.. Om jullie allemaal gek te maken Deze jongen, waar ik het zo over ga hebben is geen diepgaande speler, maar hij is zo goed en doet me denken aan Zyech en over wie heb ik het??... Ihataren Hij is nu een boze Ihataren, die moet je halen Ajax. Een boze jongen die iets wil bewijzen en het ook gaat doen, maar belazer hem niet want dan heb je een slechte aan hem.

12deman
181 Reacties
64 Dagen lid
238 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden, speelt Taylor en Fritsie met twee vingers uit de basis, dat heet kapitaalvernietiging. Ik juich het toe. Jeugdspelers opleiden en kansen geven en Ajaxkapitaal vernietigen, win win toch?

dilima1966
2.567 Reacties
812 Dagen lid
15.553 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens mij heeft blind ook de bedenkingen met heitinga keizer aan het roer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel