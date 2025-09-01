Rvc Ajax overrulet Heitinga en zet streep door transfer

De raad van commissarissen van Ajax heeft op het laatste moment een streep gezet door de tijdelijke transfer van Sean Steur naar FC Volendam. Dat schrijft De Telegraaf maandagavond.
Daarmee gaat er een streep door een deal die al rond leek, want zowel de clubleiding als trainer John Heitinga had ingestemd met een verhuur van de zeventienjarige middenvelder.
Volgens ingewijden is met name voetbalcommissaris Danny Blind van mening dat Steur dit seizoen een rol van betekenis kan spelen in de ArenA. De jongeling maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco, en bevestigde zijn vorm opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong FC Utrecht.
Ondanks een overbezet middenveld – Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied maar mogen vertrekken – besloot de rvc de verhuur te blokkeren. Ajax had Volendam al gemeld dat er geen obstakels meer waren, maar kreeg alsnog nul op het rekest van de toezichthouders.
Door het ingrijpen van de raad van commissarissen blijft Steur voorlopig actief bij Jong Ajax. Het lijkt echter vooral een signaal van vertrouwen richting de Volendamse jeugdinternational, die tot medio 2028 vastligt in Amsterdam. Voor Ajax 1 kwam hij tot dusver één keer in actie: als invaller tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. De commissarissen zien dat aantal dit seizoen graag verder oplopen.
Owjeee botert niet tussen de Rvc en de rest. 17 jarige speler mag niet weg omdat ze anders bang zijn dat er niet genoeg speler over zijn na de uitverkoop van Kroes. Heeft kroes Taylor niet kunnen verkopen ondanks de fikse korting?
Ik ben geen fan van Blind, maar hij doet wel waar hij voor aangesteld is. Heel goed, ..Elk jaar moeten er ten minste twee spelers opgesteld staan die zijn doorgestroomd; Konadu Steur en Bounida en?.. Blind heeft een plusje behaald.. We hebben gezien wat er helaas gebeurd is in Arnhem.. RvC is belangrijk. . Ik vrees wel voor iets dat zou kunnen gaan gebeuren elders.. Laten we allemaal hopen dat dit nimmer gebeurd.. Om jullie allemaal gek te maken Deze jongen, waar ik het zo over ga hebben is geen diepgaande speler, maar hij is zo goed en doet me denken aan Zyech en over wie heb ik het??... Ihataren Hij is nu een boze Ihataren, die moet je halen Ajax. Een boze jongen die iets wil bewijzen en het ook gaat doen, maar belazer hem niet want dan heb je een slechte aan hem.
