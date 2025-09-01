Ronald de Boer kent grootste zwakte van Dolberg: 'Frank was zijn trainer...'

Marco van Basten en Ronald de Boer zijn nog niet overtuigd van . Ajax hoopt de spits op de slotdag van de transferwindow terug te halen, als vervanger van de naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey. Volgens De Boer heeft Dolberg een belangrijk manco.

Maandagavond maakten meerdere internationale media melding van een akkoord tussen Ajax en Anderlecht over Dolberg. Het zou gaan om een transfersom van tien miljoen euro. De laatste details, zoals eventuele bonussen en een doorverkoopclausule, moeten nog wel worden uitonderhandeld. Ondertussen zou de medische keuring van Dolberg al wel gepland staan voor dinsdagochtend. Ajax heeft tot dinsdag 00.00 uur om de transfer rond te krijgen.

Journalist Mike Verweij noemt de berichtgeving echter 'voorbarig' en zegt dat de clubs nog met elkaar in gesprek zijn. Ondertussen wordt de mogelijke transfer al wel besproken bij Rondo. “Het was ook altijd wel een beetje in een lichtgewicht, hoor”, oordeelt Van Basten. “Ik hoop dat hij een hoop geleerd heeft.

De Boer weet nog wat zijn broer Frank meemaakte, toen hij Dolberg trainde. “Wat het bij Dolberg altijd was - Frank was volgens mij ook zijn trainer – hij had geen peper in de reet. Dat moest je erin stoppen. Het is ook een beetje zijn spel, het is een ijskonijn. De persoon is soms hoe je speelt, maar ik hoop dat-ie dat wel een beetje heeft geleerd.”