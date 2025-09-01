Live voetbal

Ronald de Boer kent grootste zwakte van Dolberg: 'Frank was zijn trainer...'

Kasper Dolberg
Dominic Mostert
1 september 2025, 22:33

Marco van Basten en Ronald de Boer zijn nog niet overtuigd van Kasper Dolberg. Ajax hoopt de spits op de slotdag van de transferwindow terug te halen, als vervanger van de naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey. Volgens De Boer heeft Dolberg een belangrijk manco.

Maandagavond maakten meerdere internationale media melding van een akkoord tussen Ajax en Anderlecht over Dolberg. Het zou gaan om een transfersom van tien miljoen euro. De laatste details, zoals eventuele bonussen en een doorverkoopclausule, moeten nog wel worden uitonderhandeld. Ondertussen zou de medische keuring van Dolberg al wel gepland staan voor dinsdagochtend. Ajax heeft tot dinsdag 00.00 uur om de transfer rond te krijgen.

Journalist Mike Verweij noemt de berichtgeving echter 'voorbarig' en zegt dat de clubs nog met elkaar in gesprek zijn. Ondertussen wordt de mogelijke transfer al wel besproken bij Rondo. “Het was ook altijd wel een beetje in een lichtgewicht, hoor”, oordeelt Van Basten. “Ik hoop dat hij een hoop geleerd heeft.

De Boer weet nog wat zijn broer Frank meemaakte, toen hij Dolberg trainde. “Wat het bij Dolberg altijd was - Frank was volgens mij ook zijn trainer – hij had geen peper in de reet. Dat moest je erin stoppen. Het is ook een beetje zijn spel, het is een ijskonijn. De persoon is soms hoe je speelt, maar ik hoop dat-ie dat wel een beetje heeft geleerd.”

Copa
2.053 Reacties
721 Dagen lid
22.611 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als het ontbreken van peper is dan moet je hem dus niet pamperen, maar continu op zijn huid zitten. Huiswerk meegeven en overhoren. iedere keer weer. Heitinga moet net zulke lange dagen gaan maken als Farioli deed. Assistenten moeten na iedere wedsyrijd hem een paar bladzijden meegeven over de volgende tegenstander, over de verdedigers en wat hij bij elke situatie moet doen. Letterlijk overhoren, zal hij niet leuk vinden, mar maakt een man van hem. (als het zo moet dan moet het maar zo. elk mens is weer anders, dus ook de aanpak moet anders zijn)

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

