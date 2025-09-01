Live voetbal

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

René van der Gijp John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
1 september 2025, 21:30

René van der Gijp weigert nog langer naar interviews van John Heitinga te kijken. De analist laat in de podcast KieftJansenEgmondGijp weten dat hij het verschrikkelijk vindt om naar de hoofdtrainer van Ajax te luisteren. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Heitinga, reageert daar geïrriteerd op.

Volgens Van der Gijp is het sowieso al belachelijk dat Ajax heeft besloten om Heitinga aan te stellen als hoofdtrainer: "Waarom neem je als topclub een trainer die nergens iets gepresteerd heeft? Hij heeft amper leiding gegeven aan een groep. Alleen bij Jong Ajax, maar waarom doe je dat?", vraagt René van der Gijp zich hardop af.

Artikel gaat verder onder video

Rob Jansen, al jaren de zaakwaarnemer van Heitinga, reageert: "Waarom je dat doet? Nou, omdat het verhaal wat jij vertelt niet klopt. Heitinga kwam door vanuit de jeugd van Ajax en werd assistent bij West Ham United en Liverpool. Dat zijn goede leerscholen op een wereldniveau. John heeft in potentie alles om hoofdtrainer te worden. Ik denk dat hij er wel gaat komen. In Nederland geven we iemand natuurlijk ook wel snel een stempel."

Dat Heitinga bekritiseerd wordt om zijn interviews, vindt Jansen ook overtrokken. Dat omdat de coach zich volgens zijn zaakwaarnemer aan het verbeteren is op dat vlak: "Hij past dat aan, leert dat interviews anders moeten en heeft dat ook gedaan. Dan moet je dat stempeltje er ook even afhalen."

Michel van Egmond grijpt in en steunt Van der Gijp in zijn kritische betoog op Heitinga: "Luister, Rob. Doe je ogen dicht en luister naar die interviews. Het is allemaal onzin. Het begin van zijn zinnen hebben niets te maken met het eind van zijn zinnen."

Van der Gijp voegt toe: "Het is wel belangrijk dat je een club naar buiten toe ook goed verkoopt en presenteert. Ieder interview van Heitinga zet ik af. Ik kan het niet meer aanzien."

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN

Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
Leonne Stentler en Luciano Valente NOS

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - Ajax

1 - 1
Gespeeld op 30 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel