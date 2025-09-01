René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

René van der Gijp weigert nog langer naar interviews van John Heitinga te kijken. De analist laat in de podcast KieftJansenEgmondGijp weten dat hij het verschrikkelijk vindt om naar de hoofdtrainer van Ajax te luisteren. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Heitinga, reageert daar geïrriteerd op.

Volgens Van der Gijp is het sowieso al belachelijk dat Ajax heeft besloten om Heitinga aan te stellen als hoofdtrainer: "Waarom neem je als topclub een trainer die nergens iets gepresteerd heeft? Hij heeft amper leiding gegeven aan een groep. Alleen bij Jong Ajax, maar waarom doe je dat?", vraagt René van der Gijp zich hardop af.

Rob Jansen, al jaren de zaakwaarnemer van Heitinga, reageert: "Waarom je dat doet? Nou, omdat het verhaal wat jij vertelt niet klopt. Heitinga kwam door vanuit de jeugd van Ajax en werd assistent bij West Ham United en Liverpool. Dat zijn goede leerscholen op een wereldniveau. John heeft in potentie alles om hoofdtrainer te worden. Ik denk dat hij er wel gaat komen. In Nederland geven we iemand natuurlijk ook wel snel een stempel."

Dat Heitinga bekritiseerd wordt om zijn interviews, vindt Jansen ook overtrokken. Dat omdat de coach zich volgens zijn zaakwaarnemer aan het verbeteren is op dat vlak: "Hij past dat aan, leert dat interviews anders moeten en heeft dat ook gedaan. Dan moet je dat stempeltje er ook even afhalen."

Michel van Egmond grijpt in en steunt Van der Gijp in zijn kritische betoog op Heitinga: "Luister, Rob. Doe je ogen dicht en luister naar die interviews. Het is allemaal onzin. Het begin van zijn zinnen hebben niets te maken met het eind van zijn zinnen."

Van der Gijp voegt toe: "Het is wel belangrijk dat je een club naar buiten toe ook goed verkoopt en presenteert. Ieder interview van Heitinga zet ik af. Ik kan het niet meer aanzien."