Ajax trekt portemonnee: miljoenenakkoord over Dolberg

Anderlecht-spits Kasper Dolberg
Foto: © Imago
Dominic Mostert
1 september 2025, 20:14   Bijgewerkt: 20:20

Ajax en Anderlecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Kasper Dolberg, zo melden diverse internationale media. De 27-jarige Deen wordt teruggehaald als opvolger van Brian Brobbey. Ajax zou een transfersom van tien miljoen euro betalen aan Anderlecht.

De laatste details, zoals eventuele bonussen en een doorverkoopclausule, moeten nog worden uitonderhandeld. Ondertussen zou de medische keuring van Dolberg al wel gepland staan voor dinsdagochtend. Ajax heeft tot dinsdag 00.00 uur om de transfer rond te krijgen.

Dolberg volgt Brobbey op

Door het vertrek van Brobbey naar Sunderland is Dolberg de aangewezen man om hem op te volgen. Al kort nadat bekend werd dat Brobbey zou vertrekken, viel de naam van de Deense spits in Amsterdam. Dolberg speelde eerder ook al namens Ajax. In het seizoen 2016/17 beleefde hij er zijn absolute doorbraak.

Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een keer de Eredivisie en een keer de KNVB Beker.

Dolberg speelt sinds 2023 voor Anderlecht, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt. Hij speelde 96 wedstrijden voor de Belgische topclub en scoorde daarin 44 keer. Ook gaf hij 7 assists.

Copa
2.050 Reacties
721 Dagen lid
22.605 Likes
Copa
  • 1
    + 1
avatar

Uitstekend. een voetballende spits,.Ik ben benieuwd wat Kenneth Perez er van vindt.. Goede, nee uitstekende analist net als Karim El Ahmadi. IK zie hem trouwens niet meer. Vreemd

Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
  • 2
    + 1
avatar

Ow jee, dat zal Wout niet leuk vinden! Als Johnny dat maar goed gaat managen …

12deman
181 Reacties
64 Dagen lid
238 Likes
12deman
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden dus toch een transferverlies resultaat en oplopende schulden. Nood is hoog emotie ook. 27 jaar gaan ze niet meer terug verdienen. Met Dolberg gaan ze ook geen aantrekkelijk dominant voetbal spelen en kampioen worden.

dilima1966
2.567 Reacties
812 Dagen lid
15.553 Likes
dilima1966
  • 1
    + 1
avatar

In iedere geval minder dan die verkocht is verkocht 20.8 miljien aan nice hopelijk maakt hij her nu waar en hij kent ajax

Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
avatar

Ueda maakte er meer in België overigens. Nog maar zien hoe dolberg het gaat doen

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
avatar

Paniekaankoop. Weer een klein licht mannetje..

Voetbalanalist
55 Reacties
15 Dagen lid
62 Likes
Voetbalanalist
  • 1
    + 1
avatar

Niets geleerd van Brobbey...

Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalanalist: minder scoren is bijna onmogelijk

Norbert Heijmink
11 Reacties
920 Dagen lid
77 Likes
Norbert Heijmink
  • 1
    + 1
avatar

12deman, lekkere 12 man ben jij, zulke supporters kun je missen als kiespijn. Altijd negatief en jou mening als waarheid verkondigen. Eerst eens zien voetballen en dan pas oordelen.

12deman
181 Reacties
64 Dagen lid
238 Likes
12deman
  • 1
    + 1
avatar

Hoi Norbert, vervelend om mijn feiten te lezen welke je als mijn waarheid interpreteert. Zijn slechts waarnemingen welke feitelijk te staven. Tja klinkt anders als Ajax heeft een topper opgeleid welke er nu al bovenuit steekt en beter is dan V Basten ooit is geweest. Sorry maar ze hebben echt Dolberg gekocht voor 10mln, wie Dolberg! Ik wist niet dat die goser nog voetbalde echt niets significants gepresteerd in zijn carrière. Dus ik ben er als twaalfde man dolgelukkig mee.

Henk Postulart
90 Reacties
957 Dagen lid
915 Likes
Henk Postulart
  • 0
    + 1
avatar

Ik zelf ben geen fan van dolberg. Wat Ajax wel goed heeft gedaan is brobbey verkocht die kreeg je echt niet meer aan de praat. Wel ben ik benieuwd als we een ander dolberg zien dan de dolberg die Ajax toen verliet we gaan het zien

12deman
181 Reacties
64 Dagen lid
238 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

Van de regen in den drup heet dat, schiet je niets mee op, ene voor de ander ingeruild. Ik begrijp de hoop heb ik ook 30 jaar gehad en er kwamen wat exotische namen voorbij en ze konden er allemaal geen flikker van. Maar goed alles beter dan Bruppie.

Henk Postulart
90 Reacties
957 Dagen lid
915 Likes
Henk Postulart
  • 0
    + 1
avatar

@12deman Precies beter dan brobbey wat wel een verschil is dat dolberg meer ervaring heeft opgedaan en meer volwassenheid bij zich draagt. Weghorst echt nummer 1 aanhouden die moet gewoon de 1ste spits blijven

ERIMIR
3.361 Reacties
421 Dagen lid
37.430 Likes
ERIMIR
  • 3
    + 1
avatar

Valt nu wel op dat de paniek nu al uitbreekt bij de Feyenoorders, die doen kennelijk nu al in hun broek. Dolberg Deens International gaat de verdediging van de tegenstanders zoek spelen met zijn doelpunten. Met zijn 27 jaar zit die in de kracht van zijn voetballeven.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
505 Reacties
35 Dagen lid
1.617 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 3
    + 1
avatar

Kroes is cooking, dit zijn de betere deals door de top2. Geen 10mln neertellen voor een Borges die niet weet hoe hij met scoren. Of 7mln voor een Tengstedt die niet het vertrouwen van persie heeft. Ook niet een nietszeggende nomade uit mallorca. Nee, ajax kiest ervoor om een godenzoon terug te halen voor veel doelpunten. Vol angst bibberen ze op zuid als de godenzoon de arena gaat betreden.

CG
2.273 Reacties
770 Dagen lid
13.261 Likes
CG
  • 1
    + 1
avatar

Lijkt mij heel verstandig met de terugkeer van Dolberg !!

jabadabadoe
8 Reacties
36 Dagen lid
7 Likes
jabadabadoe
  • 0
    + 1
avatar

Dit is nou echt een gevalletje "boord op schoot scouting" tot de macht 2. Dit is het failliet van het zogenaamde netwerk van Kroes. Wat een beperkte

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
964 Reacties
1.071 Dagen lid
5.409 Likes
Allback
  • 0
    + 1
avatar

Onbegrijpelijk. Zeker voor zoveel geld, als hij nou transfervrij was. Heeft het in zijn laatste 2 volledige seizoenen bij Ajax niet goed gedaan. Daarna mislukt bij Nice, Sevilla en Hoffenheim. Daar geef je dan zoveel geld voor uit, maar de benodigde 6 daar was geen geld voor en haal je een jeugdspeler voor. Dolberg komt neem ik aan voor dat geld tevens niet voor de bank. Dan ga je je spits vervangen die in 4 wedstrijden 3 doelpunten heeft gemaakt en 1 assist heeft gegeven. Een van je weinige spelers die ook echt de kar trekt. Had dan Traoré gehouden als 2e spits en alsnog een echte ervaren goede 6 aangetrokken. Zoals met Godts en Moro, je moet je zwakste spelers vervangen niet spelers voor posities waar geen speler nodig is. Een Wijndal en Gaaei zitten er nog steeds bij.

Quarlon
678 Reacties
1.071 Dagen lid
3.441 Likes
Quarlon
  • 0
    + 1
avatar

Brobbey er uit, Dolberg er in. Daar wordt je als team niet slechter van natuurlijk

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
RSC Anderlecht
Team: Anderlecht
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15
2022/2023
Sevilla
4
0

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
6
11
14
2
Sint-Truiden
6
7
14
3
Mechelen
6
2
11
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9

Complete Stand

