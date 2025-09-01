Ajax trekt portemonnee: miljoenenakkoord over Dolberg

Ajax en Anderlecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van , zo melden diverse internationale media. De 27-jarige Deen wordt teruggehaald als opvolger van Brian Brobbey. Ajax zou een transfersom van tien miljoen euro betalen aan Anderlecht.

De laatste details, zoals eventuele bonussen en een doorverkoopclausule, moeten nog worden uitonderhandeld. Ondertussen zou de medische keuring van Dolberg al wel gepland staan voor dinsdagochtend. Ajax heeft tot dinsdag 00.00 uur om de transfer rond te krijgen.

Dolberg volgt Brobbey op

Door het vertrek van Brobbey naar Sunderland is Dolberg de aangewezen man om hem op te volgen. Al kort nadat bekend werd dat Brobbey zou vertrekken, viel de naam van de Deense spits in Amsterdam. Dolberg speelde eerder ook al namens Ajax. In het seizoen 2016/17 beleefde hij er zijn absolute doorbraak.

Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een keer de Eredivisie en een keer de KNVB Beker.

Dolberg speelt sinds 2023 voor Anderlecht, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt. Hij speelde 96 wedstrijden voor de Belgische topclub en scoorde daarin 44 keer. Ook gaf hij 7 assists.