Ajax trekt portemonnee: miljoenenakkoord over Dolberg

Ajax en Anderlecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Kasper Dolberg, zo melden diverse internationale media. De 27-jarige Deen wordt teruggehaald als opvolger van Brian Brobbey. Ajax zou een transfersom van tien miljoen euro betalen aan Anderlecht.
De laatste details, zoals eventuele bonussen en een doorverkoopclausule, moeten nog worden uitonderhandeld. Ondertussen zou de medische keuring van Dolberg al wel gepland staan voor dinsdagochtend. Ajax heeft tot dinsdag 00.00 uur om de transfer rond te krijgen.
Door het vertrek van Brobbey naar Sunderland is Dolberg de aangewezen man om hem op te volgen. Al kort nadat bekend werd dat Brobbey zou vertrekken, viel de naam van de Deense spits in Amsterdam. Dolberg speelde eerder ook al namens Ajax. In het seizoen 2016/17 beleefde hij er zijn absolute doorbraak.
Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een keer de Eredivisie en een keer de KNVB Beker.
Dolberg speelt sinds 2023 voor Anderlecht, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt. Hij speelde 96 wedstrijden voor de Belgische topclub en scoorde daarin 44 keer. Ook gaf hij 7 assists.
Kameraden dus toch een transferverlies resultaat en oplopende schulden. Nood is hoog emotie ook. 27 jaar gaan ze niet meer terug verdienen. Met Dolberg gaan ze ook geen aantrekkelijk dominant voetbal spelen en kampioen worden.
Hoi Norbert, vervelend om mijn feiten te lezen welke je als mijn waarheid interpreteert. Zijn slechts waarnemingen welke feitelijk te staven. Tja klinkt anders als Ajax heeft een topper opgeleid welke er nu al bovenuit steekt en beter is dan V Basten ooit is geweest. Sorry maar ze hebben echt Dolberg gekocht voor 10mln, wie Dolberg! Ik wist niet dat die goser nog voetbalde echt niets significants gepresteerd in zijn carrière. Dus ik ben er als twaalfde man dolgelukkig mee.
Ik zelf ben geen fan van dolberg. Wat Ajax wel goed heeft gedaan is brobbey verkocht die kreeg je echt niet meer aan de praat. Wel ben ik benieuwd als we een ander dolberg zien dan de dolberg die Ajax toen verliet we gaan het zien
Van de regen in den drup heet dat, schiet je niets mee op, ene voor de ander ingeruild. Ik begrijp de hoop heb ik ook 30 jaar gehad en er kwamen wat exotische namen voorbij en ze konden er allemaal geen flikker van. Maar goed alles beter dan Bruppie.
Valt nu wel op dat de paniek nu al uitbreekt bij de Feyenoorders, die doen kennelijk nu al in hun broek. Dolberg Deens International gaat de verdediging van de tegenstanders zoek spelen met zijn doelpunten. Met zijn 27 jaar zit die in de kracht van zijn voetballeven.
Kroes is cooking, dit zijn de betere deals door de top2. Geen 10mln neertellen voor een Borges die niet weet hoe hij met scoren. Of 7mln voor een Tengstedt die niet het vertrouwen van persie heeft. Ook niet een nietszeggende nomade uit mallorca. Nee, ajax kiest ervoor om een godenzoon terug te halen voor veel doelpunten. Vol angst bibberen ze op zuid als de godenzoon de arena gaat betreden.
Onbegrijpelijk. Zeker voor zoveel geld, als hij nou transfervrij was. Heeft het in zijn laatste 2 volledige seizoenen bij Ajax niet goed gedaan. Daarna mislukt bij Nice, Sevilla en Hoffenheim. Daar geef je dan zoveel geld voor uit, maar de benodigde 6 daar was geen geld voor en haal je een jeugdspeler voor. Dolberg komt neem ik aan voor dat geld tevens niet voor de bank. Dan ga je je spits vervangen die in 4 wedstrijden 3 doelpunten heeft gemaakt en 1 assist heeft gegeven. Een van je weinige spelers die ook echt de kar trekt. Had dan Traoré gehouden als 2e spits en alsnog een echte ervaren goede 6 aangetrokken. Zoals met Godts en Moro, je moet je zwakste spelers vervangen niet spelers voor posities waar geen speler nodig is. Een Wijndal en Gaaei zitten er nog steeds bij.
