Live voetbal

Johan Derksen verwacht zeer slecht nieuws voor Alex Kroes

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Talpa
9 reacties
Mingus Niesten
1 september 2025, 17:42   Bijgewerkt: 18:24

Johan Derksen vindt dat John Heitinga een grote fout heeft gemaakt door Liverpool afgelopen zomer in te wisselen voor Ajax. De nieuwbakken trainer van de Amsterdammers heeft zich volgens De Snor 'laten paaien', terwijl ook Alex Kroes de wind van voren krijgt.

Heitinga was het afgelopen seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool, waar hij direct de Premier League-titel veroverde. Toch leefde er bij Heitinga nog de ambitie om op eigen benen te gaan staan. Toen Ajax belde ging de voormalige verdediger met onder andere Alex Kroes in gesprek. Uiteindelijk werd Heitinga aangesteld als opvolger van Francesco Farioli. De resultaten tot dusver zijn echter nog niet overtuigend: na een gelijkspel bij Go Ahead Eagles werd afgelopen weekend ook slechts een punt gehaald bij FC Volendam.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Groeten uit Grolloo laat Derksen zich duidelijk uit over de overstap van Heitinga. "Ik denk dat Johnny Heitinga een heel verkeerde keus gemaakt heeft. Die zat heel veilig als assistent-coach bij Liverpool, dat is werkelijk een wereldbaan. Liverpool heeft namelijk een elftal waar geen enkele coach aan kapot zal gaan." Na het kampioenschap van afgelopen seizoen werd deze zomer flink ingekocht: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong en Milos Kerkez zijn de belangrijkste toevoegingen aan de selectie, terwijl Alexander Isak normaal gesproken na 1 september ook speler is van The Reds.

Derksen denkt ook dat Heitinga zijn capaciteiten als Ajax-trainer niet goed heeft ingeschat. "Hij heeft zichzelf overschat: hij heeft zichzelf weer laten paaien voor Ajax." Vervolgens krijgt ook de directie van Ajax de wind van voren. "Op de trainerspositie moest zo nodig een Ajacied komen. Ik denk dat de directeur bij Ajax dalijk valt vanwege het feit dat hij Heitinga heeft binnengehaald." Daarmee doelt Derksen hoogstwaarschijnlijk op Kroes, die het meest met de aanstelling van Heitinga wordt geassocieerd.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

  • Gisteren, 18:52
  • Gisteren, 18:52
Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

  • Gisteren, 12:03
  • Gisteren, 12:03
Andries Jonker en Henk Veerman in Goedemorgen Eredivisie

Jonker ziet toekomstige 'zes' voor top-drie én Oranje in de Eredivisie

  • Gisteren, 10:41
  • Gisteren, 10:41
6 9 reacties
Reageren
9 reacties
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
460 Reacties
1.070 Dagen lid
4.805 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jeez.. geef die kerel even tijd om te presteren. Het ontslaan van de trainer gaat niet gelijk het niveau van de spelers verbeteren. Teveel jonge spelers met weinig ervaring, goede spelers die zoeken naar het buitenland, en oude spelers met te weinig overwicht. Daar gaat geen trainer mee helpen.

Arena
355 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goede reactie van de enige Feyenoorder die hier normaal kan reageren.

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena 🤣😂! Iedereen mag zijn mening geven en als het je niet aanstaat moet je niet zo wauwelen. Er is niks mis met de reacties van Feyenoorders hier, ik kan er zelfs wel om lachen dat types als jij daar dagelijks druk om maken. Ga zo door zal ik zeggen.

12deman
174 Reacties
64 Dagen lid
232 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kameraden geef hem drie jaar de tijd of een contract voor het leven. Ben blij met deze echte Ajacied.

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Alex Kroes is cooking 🤣 een premium ontslag in de maak?

The all blacks
168 Reacties
868 Dagen lid
1.870 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geschreeuw op afstand, het is zo gemakkelijk. 3 wedstrijden gespeeld en de ploeg nog niet compleet. Wat wil je verwachten dan? Geef hem de tijd.

ArnoldHoeflaak08
11 Reacties
1.070 Dagen lid
17 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens, plus nieuwe trainer met andere ideeën ander systeem heeft een elftal toch tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken.

Hans Groeneweg
9 Reacties
432 Dagen lid
47 Likes
Hans Groeneweg
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Heitinga gewoon zijn ding doen en Bosz ook. Dan wordt Feyenoord gewoon kampioen.......

Arena
355 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord wordt nooit gewoon kampioen. Die worden 2 x in de 20 jaar kampioen omdat Psv en Ajax dan slechte jaren hebben. Tegen een gelijkwaardig Psv en Ajax legt Feyenoord het altijd af. Voor eeuwig derde.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
460 Reacties
1.070 Dagen lid
4.805 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jeez.. geef die kerel even tijd om te presteren. Het ontslaan van de trainer gaat niet gelijk het niveau van de spelers verbeteren. Teveel jonge spelers met weinig ervaring, goede spelers die zoeken naar het buitenland, en oude spelers met te weinig overwicht. Daar gaat geen trainer mee helpen.

Arena
355 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goede reactie van de enige Feyenoorder die hier normaal kan reageren.

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena 🤣😂! Iedereen mag zijn mening geven en als het je niet aanstaat moet je niet zo wauwelen. Er is niks mis met de reacties van Feyenoorders hier, ik kan er zelfs wel om lachen dat types als jij daar dagelijks druk om maken. Ga zo door zal ik zeggen.

12deman
174 Reacties
64 Dagen lid
232 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kameraden geef hem drie jaar de tijd of een contract voor het leven. Ben blij met deze echte Ajacied.

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Alex Kroes is cooking 🤣 een premium ontslag in de maak?

The all blacks
168 Reacties
868 Dagen lid
1.870 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geschreeuw op afstand, het is zo gemakkelijk. 3 wedstrijden gespeeld en de ploeg nog niet compleet. Wat wil je verwachten dan? Geef hem de tijd.

ArnoldHoeflaak08
11 Reacties
1.070 Dagen lid
17 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens, plus nieuwe trainer met andere ideeën ander systeem heeft een elftal toch tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken.

Hans Groeneweg
9 Reacties
432 Dagen lid
47 Likes
Hans Groeneweg
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Heitinga gewoon zijn ding doen en Bosz ook. Dan wordt Feyenoord gewoon kampioen.......

Arena
355 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord wordt nooit gewoon kampioen. Die worden 2 x in de 20 jaar kampioen omdat Psv en Ajax dan slechte jaren hebben. Tegen een gelijkwaardig Psv en Ajax legt Feyenoord het altijd af. Voor eeuwig derde.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel