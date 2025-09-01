Johan Derksen verwacht zeer slecht nieuws voor Alex Kroes

Johan Derksen vindt dat John Heitinga een grote fout heeft gemaakt door Liverpool afgelopen zomer in te wisselen voor Ajax. De nieuwbakken trainer van de Amsterdammers heeft zich volgens De Snor 'laten paaien', terwijl ook Alex Kroes de wind van voren krijgt.

Heitinga was het afgelopen seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool, waar hij direct de Premier League-titel veroverde. Toch leefde er bij Heitinga nog de ambitie om op eigen benen te gaan staan. Toen Ajax belde ging de voormalige verdediger met onder andere Alex Kroes in gesprek. Uiteindelijk werd Heitinga aangesteld als opvolger van Francesco Farioli. De resultaten tot dusver zijn echter nog niet overtuigend: na een gelijkspel bij Go Ahead Eagles werd afgelopen weekend ook slechts een punt gehaald bij FC Volendam.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Groeten uit Grolloo laat Derksen zich duidelijk uit over de overstap van Heitinga. "Ik denk dat Johnny Heitinga een heel verkeerde keus gemaakt heeft. Die zat heel veilig als assistent-coach bij Liverpool, dat is werkelijk een wereldbaan. Liverpool heeft namelijk een elftal waar geen enkele coach aan kapot zal gaan." Na het kampioenschap van afgelopen seizoen werd deze zomer flink ingekocht: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong en Milos Kerkez zijn de belangrijkste toevoegingen aan de selectie, terwijl Alexander Isak normaal gesproken na 1 september ook speler is van The Reds.

Derksen denkt ook dat Heitinga zijn capaciteiten als Ajax-trainer niet goed heeft ingeschat. "Hij heeft zichzelf overschat: hij heeft zichzelf weer laten paaien voor Ajax." Vervolgens krijgt ook de directie van Ajax de wind van voren. "Op de trainerspositie moest zo nodig een Ajacied komen. Ik denk dat de directeur bij Ajax dalijk valt vanwege het feit dat hij Heitinga heeft binnengehaald." Daarmee doelt Derksen hoogstwaarschijnlijk op Kroes, die het meest met de aanstelling van Heitinga wordt geassocieerd.