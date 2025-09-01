Borst ziet groot schandaal bij Heitinga: ‘Zoiets zeg je niet!’

John Heitinga legde na afloop van de blamage van Ajax bij FC Volendam (1-1) de schuld bij zijn spelers en nam hier zelf afstand van, zo zag Hugo Borst. Volgens de schrijver kun je dit niet doen als trainer en is hij zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

Ajax beleeft onder Heitinga geen goede seizoensstart. Na vier wedstrijden hebben de Amsterdammers acht punten, door zeges op Telstar (2-0) en Heracles Almelo (2-0) en gelijke spelen bij Go Ahead Eagles (2-2) en FC Volendam. Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Heitinga na afloop van het duel in het Kras Stadion aangaf dat ‘de mentaliteit niet deugt’ bij Ajax.

“De taal die hij kiest is hoogst opvallend”, gaat Borst verder. “Zijn spelers, zegt hij, ‘laten zich piepelen’. Het woord 'slap' valt uit zijn prachtige mond (dikke lippen, mooie tanden). De pratende trainer geeft af, neemt afstand.” De columnist benadrukt dat juist alleen Heitinga verantwoordelijk is voor het spel van Ajax. “Zoiets zeg je niet nu al!” Borst weet dan ook nu al zeker dat de Amsterdammers onder Heitinga geen kampioen worden.

Dat Heitinga niet zou gaan slagen bij Ajax, wist Borst van tevoren al. “In een tv-programma vatte ik het al voor de competitie kernachtig samen, want dat zijn de saaie wetten van televisie: hou het kort. ‘Heitinga is dead man walking.’ Uitleg hoefde verder niet.” Dat het aanwezige publiek hierom moest lachen, had van Borst ‘niet gehoeven’. “Het beeld was duidelijk. De veroordeelde voetbaltrainer zal straks overdrachtelijk worden geëxecuteerd. De optelsom aan fouten staat waarschijnlijk nu al op 31.”