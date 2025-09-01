Live voetbal

Borst ziet groot schandaal bij Heitinga: ‘Zoiets zeg je niet!’

Ajax-trainer John Heitinga en Hugo Borst
Niels Hassfeld
1 september 2025, 12:21

John Heitinga legde na afloop van de blamage van Ajax bij FC Volendam (1-1) de schuld bij zijn spelers en nam hier zelf afstand van, zo zag Hugo Borst. Volgens de schrijver kun je dit niet doen als trainer en is hij zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

Ajax beleeft onder Heitinga geen goede seizoensstart. Na vier wedstrijden hebben de Amsterdammers acht punten, door zeges op Telstar (2-0) en Heracles Almelo (2-0) en gelijke spelen bij Go Ahead Eagles (2-2) en FC Volendam. Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Heitinga na afloop van het duel in het Kras Stadion aangaf dat ‘de mentaliteit niet deugt’ bij Ajax.

“De taal die hij kiest is hoogst opvallend”, gaat Borst verder. “Zijn spelers, zegt hij, ‘laten zich piepelen’. Het woord 'slap' valt uit zijn prachtige mond (dikke lippen, mooie tanden). De pratende trainer geeft af, neemt afstand.” De columnist benadrukt dat juist alleen Heitinga verantwoordelijk is voor het spel van Ajax. “Zoiets zeg je niet nu al!” Borst weet dan ook nu al zeker dat de Amsterdammers onder Heitinga geen kampioen worden.

Dat Heitinga niet zou gaan slagen bij Ajax, wist Borst van tevoren al. “In een tv-programma vatte ik het al voor de competitie kernachtig samen, want dat zijn de saaie wetten van televisie: hou het kort. ‘Heitinga is dead man walking.’ Uitleg hoefde verder niet.” Dat het aanwezige publiek hierom moest lachen, had van Borst ‘niet gehoeven’. “Het beeld was duidelijk. De veroordeelde voetbaltrainer zal straks overdrachtelijk worden geëxecuteerd. De optelsom aan fouten staat waarschijnlijk nu al op 31.”

Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN

Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

Leonne Stentler en Luciano Valente NOS

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

Zadkine
280 Reacties
604 Dagen lid
3.064 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het kan nog, Heitinga eruit ten Hag erin, Ziyech en Promes terug.

Gusa
1.090 Reacties
1.070 Dagen lid
6.229 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Promes zit voorlopig even op het (straf)bankje.

Gusa
1.090 Reacties
1.070 Dagen lid
6.229 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het was echt een toonbeeld van zwakte en Danny Blind deed het gisteren bij Rondo nog even dunnetjes over. ''We hadden gehoopt dat de spelers verder zouden zijn.'' Lekker Domme Johnny uit de wind houden.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blijf maar lekker lang trainer daar.. van mij mag Ajax winnen tegen PEC dan sluimert de crisis er wat langzamer in als bij Steijn/Mislintat.

Volendam - Ajax

1 - 1
Gespeeld op 30 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

