Driessen kraakt ‘pathetische taferelen’ bij Ajax

Valentijn Driessen heeft dit weekend met verbazing teruggekeken op de hosanna die vorige week heerste bij Ajax na de zege op Heracles Almelo (2-0). Dit weekend bleek op bezoek bij FC Volendam (1-1) dat het lek nog altijd niet boven is. FC Twente krijgt dezelfde kritiek voor de kiezen.

Afgelopen weekend barstte van de verrassingen in de Eredivisie. Ajax worstelde zich op bezoek bij Volendam naar een punt toe, terwijl PSV in eigen huis met 0-2 verloor van Telstar. FC Twente stond in Rotterdam zeventig minuten lang met een man meer tegen Excelsior, maar ging met 1-0 onderuit.

“Bij PSV kunnen ze het nog afdoen als incident”, begint Driessen in zijn column in De Telegraaf. De Eindhovenaren begonnen het seizoen met drie overwinningen, op Sparta (6-1), FC Twente (0-2) en FC Groningen (4-2). “Weliswaar een onverteerbaar incident, maar bij Ajax en FC Twente is sprake van een structureel probleem”, wijst hij naar de andere verrassingen van het weekend.

Een week eerder boekte Twente de eerste zege van het seizoen, door met 0-2 te winnen bij sc Heerenveen. Ajax wist in eigen huis met goed voetbal Heracles Almelo te verslaan: 2-0. “Daar dachten ze een week geleden na de gehypete zeges op het beroerde Heracles Almelo en het armoedige Heerenveen het lek boven te hebben”, gaat Driessen verder. “Niets is minder waar en daarom deden de hosannataferelen, zeker achteraf bezien, pathetisch aan bij trainers en spelers van Ajax en FC Twente.”