Ajax bereikt principeakkoord met Sunderland over Brobbey, transfersom bekend

Ajax-spits Brian Brobbey
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
1 september 2025, 08:44   Bijgewerkt: 08:58

Ajax en Sunderland zijn tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen over de transfer van Brian Brobbey, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De Amsterdammers kunnen een vaste transfersom van twintig miljoen euro tegemoetzien. Middels eenvoudig te realiseren bonussen kan dit nog met twee miljoen euro oplopen. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews is er ook sprake van een persoonlijk akkoord.

Brobbey mag deze zomer vertrekken bij Ajax. In de laatste dagen van de transferperiode staat de aanvaller echter nog altijd onder contract bij de Amsterdammers. Volgens Romano hoopt Sunderland echter op maandag, de laatste dag voor Engelse clubs om transfers te doen, de bonkige spits nog naar Noord-Engeland te halen.

Afgelopen weekend behoorde Brobbey al niet meer tot de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel bij FC Volendam (1-1), aangezien hij met zijn hoofd met een transfer bezig was. Nu zou hij die kunnen maken, naar Sunderland. Volgens De Telegraaf verlangt Ajax nog altijd een transfersom van 25 miljoen euro voor Brobbey en zal maandag blijken of dit een realistisch bedrag is. Zondag had ook Fulham zich voor Brobbey gemeld, maar die club wilde de spits huren.

Mocht Brobbey daadwerkelijk nog vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, zal Ajax snel moeten schakelen. De Amsterdammers willen namelijk nog een alternatief voor Wout Weghorst in huis halen, maar in Nederland sluit de transferperiode op dinsdag. Daarvoor was Myron Boadu aanvankelijk in beeld, maar hij werd afgelopen weekend gepresenteerd door PSV.

Sunderland wil ook Geertruida

Overigens is Brobbey niet de enige Nederlander die op de slotdag van de transferperiode de overstap moet maken naar de Engelse promovendus. Sunderland hoopt namelijk ook Lutsharel Geertruida naar de Premier League te halen, weet het Algemeen Dagblad. De voormalig Feyenoorder leek van RB Leipzig naar Olympique Marseille te verkassen, maar Sunderland is nu voornemens die huurdeal te kapen en zou hier een goede kans op maken.

Principeakkoord tussen Ajax en Sunderland

Update 1 september 8.44 uur - Ajax en Sunderland hebben een principeakkoord bereikt voor de transfer van Brobbey. De Engelsen betalen een vaste transfersom van twintig miljoen euro, wat via eenvoudig te behalen bonussen nog kan oplopen tot 25 miljoen euro. Brobbey heeft ook een persoonlijk akkoord bereikt en gaat voor vijf seizoenen tekenen. Ook de transfer van Geertruida naar Sunderland lijkt ervan te gaan komen, aangezien David Ornstein van The Athletic melding maakt van een overeenkomst van een huurdeal met koopoptie voor de verdediger.

12deman
Ben benieuwd wie Ajax kan aantrekken als vervanger.

dilima1966
Natuurlijk willen clubs op laatste moment Brobbey halen kroes staat met zijn rug tegen de muur wordt dan eens op.elke bod op Brobbey andere clubs weer de lachende op kroes

Arena
Ik ben benieuwd of een transfer van Brobbey nog gaat lukken. Voor Ajax zou het heel goed zijn. Mocht het zover komen, hoop ik dat Kroes niet moeilijk gaat doen over een paar miljoen. Ik zou zeggen, als ze 20 roepen, meteen ja zeggen. Brobbey moet echt weg bij Ajax. Maar goed, hij moet het ook zelf nog zien zitten.

Voetbalhoofdstad
angst en de blinde paniek is zichtbaar in de ogen bij de haters. Kroes doet een transfer op CL niveau en haalt een Kokcu/gimenez bedrag op voor een geblesseerde wisselspeler. Nu herinvesteren in een goed alternatief voor de toekomst. Kroes is cooking.

Geus
Ze willen blijkbaar grof betalen voor degradatie..😅 voor hem zelf zou het wel goed zijn! Kan die zich misschien eens herpakken! We zullen het allemaal nog wel zien vandaag!

Arena
Ok, dus dan heb je, laten we zeggen, ruim 20 miljoen. Prima bedrag, gezien Brobbey's faaljaar. Mag Ajax blij mee zijn. Nog even afwachten of het echt doorgaat.

Copa
Dus deze transfer is rond, als hij goedgekeurd wordt. Ik ben benieuwd wie de voetballende spits wordt. Dus niet een "" simpele" afmaker, want dat is Weghorst al. Net als Feyenoord dat in Ueda heeft. Sunderland, Brobbey en Ajax gefeliciteerd

Neesje
Wat heeft Feyenoord hier mee te maken !!!!

Copa
Jagen op een spits

dilima1966
Ik denk dat het jullie zal en gaat tegen vallen waar Brobbey voor weg zal gaan

Copa
Het bedrag wordt genoemd .Inclusief gemakkelijk te verkrijgen bonussen. Dit is een topdeal

dilima1966
@Copa we hebben gezien waar meerdere spelers voor weg gingen bij ajax

Copa
Ik baseer mijn reactie op hetgeen in het artikel staat. Voorspellingen laat ik aan Aad de Mos over

Norbert Heijmink
Dus dit jaar geen spits voor Ajax, elke enigzins presterende spits is al verkocht of te duur. Weghorst kan het gewoon weg niet. Heitinga kan degene op het veld nog niet eens op hun sterkste positie laten spelen. De gifbeker moet tot de laatste druppel leeg. Wat is er toch van Ajax terechtgekomen de laatste jaren, in en in triest.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
Kroes is cooking, weer een mooi premium bedrag genadig afgetikt. Dit zijn gewoon CL bedragen voor een steeds geblesseerde wisselspeler. Kroes acteert weer op CL niveau dat is weer eens duidelijk.

jurgen😎
het is geen 80 miljoen zoals mensen riepen maar 20 is niet slecht voor een spits met 4 goals. dan betaald Sunderland dus 5 miljoen per goal! hahahahaahahahahahahahaha

