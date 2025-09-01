Ajax bereikt principeakkoord met Sunderland over Brobbey, transfersom bekend

Ajax en Sunderland zijn tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen over de transfer van , zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De Amsterdammers kunnen een vaste transfersom van twintig miljoen euro tegemoetzien. Middels eenvoudig te realiseren bonussen kan dit nog met twee miljoen euro oplopen. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews is er ook sprake van een persoonlijk akkoord.

Brobbey mag deze zomer vertrekken bij Ajax. In de laatste dagen van de transferperiode staat de aanvaller echter nog altijd onder contract bij de Amsterdammers. Volgens Romano hoopt Sunderland echter op maandag, de laatste dag voor Engelse clubs om transfers te doen, de bonkige spits nog naar Noord-Engeland te halen.

Afgelopen weekend behoorde Brobbey al niet meer tot de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel bij FC Volendam (1-1), aangezien hij met zijn hoofd met een transfer bezig was. Nu zou hij die kunnen maken, naar Sunderland. Volgens De Telegraaf verlangt Ajax nog altijd een transfersom van 25 miljoen euro voor Brobbey en zal maandag blijken of dit een realistisch bedrag is. Zondag had ook Fulham zich voor Brobbey gemeld, maar die club wilde de spits huren.

Mocht Brobbey daadwerkelijk nog vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, zal Ajax snel moeten schakelen. De Amsterdammers willen namelijk nog een alternatief voor Wout Weghorst in huis halen, maar in Nederland sluit de transferperiode op dinsdag. Daarvoor was Myron Boadu aanvankelijk in beeld, maar hij werd afgelopen weekend gepresenteerd door PSV.

Sunderland wil ook Geertruida

Overigens is Brobbey niet de enige Nederlander die op de slotdag van de transferperiode de overstap moet maken naar de Engelse promovendus. Sunderland hoopt namelijk ook Lutsharel Geertruida naar de Premier League te halen, weet het Algemeen Dagblad. De voormalig Feyenoorder leek van RB Leipzig naar Olympique Marseille te verkassen, maar Sunderland is nu voornemens die huurdeal te kapen en zou hier een goede kans op maken.

Principeakkoord tussen Ajax en Sunderland

Update 1 september 8.44 uur - Ajax en Sunderland hebben een principeakkoord bereikt voor de transfer van Brobbey. De Engelsen betalen een vaste transfersom van twintig miljoen euro, wat via eenvoudig te behalen bonussen nog kan oplopen tot 25 miljoen euro. Brobbey heeft ook een persoonlijk akkoord bereikt en gaat voor vijf seizoenen tekenen. Ook de transfer van Geertruida naar Sunderland lijkt ervan te gaan komen, aangezien David Ornstein van The Athletic melding maakt van een overeenkomst van een huurdeal met koopoptie voor de verdediger.