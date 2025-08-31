Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

Andries Jonker sluit niet uit dat Louis van Gaal nog een nieuwe klus als trainer aan zal gaan. De inmiddels 74-jarige Van Gaal werkte jarenlang in de top van het voetbal bij clubs als Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United én als bondscoach van het Nederlands elftal. Sinds 2023 is hij als adviseur van de raad van commissarissen verbonden aan de Amsterdammers.

Op dit moment is Van Gaals derde periode als bondscoach van Oranje zijn officiële 'laatste klus' als hoofdtrainer. Op het WK in Qatar, eind 2022, leidde de ervaren trainer het Nederlands elftal naar de kwartfinales, waarin de latere winnaar Argentinië na strafschoppen te sterk was.

Artikel gaat verder onder video

De laatste jaren kampte Van Gaal met serieuze gezondheidsproblemen, maar in juli van dit jaar onthulde hij aan tafel bij Humberto dat hij inmiddels geen hindermeer ondervindt van de agressieve vorm van prostaatkanker die in 2022 bij hem werd vastgesteld. "Twee jaar geleden ben ik een paar keer geopereerd. Toen was het allemaal slecht. Maar het is uiteindelijk goed gekomen, dus ik kan het nu managen. Ik word om de paar maanden gekeurd en dat gaat goed. Ik ben steeds fitter aan het worden", sprak Van Gaal destijds.

Jonker werkte zowel in Barcelona als in München als assistent van Van Gaal en krijgt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN van Hans Kraay junior de vraag of hij Van Gaal nog weleens spreekt. "Weinig. Maar als we elkaar spreken is dat gelijk vertrouwd en vertrouwelijk", reageert de man die na het EK van afgelopen zomer vertrok als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. "We hebben niet doorgaans contact, maar hij heeft de vrouwen op de voet gevolgd, dat weet ik wel. Of hij nu gestopt is? Mijn gevoel zegt dat, als er een land voorbijkomt dat een beroep op hem doet en het is een situatie die hem aanstaat, dat hij wellicht nog te porren valt. Maar dat is mijn gevoel, ik heb het daar met hem niet over gehad", aldus Jonker.