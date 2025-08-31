Live voetbal 1

Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'
Frank Hoekman
31 augustus 2025, 12:03

Andries Jonker sluit niet uit dat Louis van Gaal nog een nieuwe klus als trainer aan zal gaan. De inmiddels 74-jarige Van Gaal werkte jarenlang in de top van het voetbal bij clubs als Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United én als bondscoach van het Nederlands elftal. Sinds 2023 is hij als adviseur van de raad van commissarissen verbonden aan de Amsterdammers.

Op dit moment is Van Gaals derde periode als bondscoach van Oranje zijn officiële 'laatste klus' als hoofdtrainer. Op het WK in Qatar, eind 2022, leidde de ervaren trainer het Nederlands elftal naar de kwartfinales, waarin de latere winnaar Argentinië na strafschoppen te sterk was.

De laatste jaren kampte Van Gaal met serieuze gezondheidsproblemen, maar in juli van dit jaar onthulde hij aan tafel bij Humberto dat hij inmiddels geen hindermeer ondervindt van de agressieve vorm van prostaatkanker die in 2022 bij hem werd vastgesteld. "Twee jaar geleden ben ik een paar keer geopereerd. Toen was het allemaal slecht. Maar het is uiteindelijk goed gekomen, dus ik kan het nu managen. Ik word om de paar maanden gekeurd en dat gaat goed. Ik ben steeds fitter aan het worden", sprak Van Gaal destijds.

Jonker werkte zowel in Barcelona als in München als assistent van Van Gaal en krijgt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN van Hans Kraay junior de vraag of hij Van Gaal nog weleens spreekt. "Weinig. Maar als we elkaar spreken is dat gelijk vertrouwd en vertrouwelijk", reageert de man die na het EK van afgelopen zomer vertrok als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. "We hebben niet doorgaans contact, maar hij heeft de vrouwen op de voet gevolgd, dat weet ik wel. Of hij nu gestopt is? Mijn gevoel zegt dat, als er een land voorbijkomt dat een beroep op hem doet en het is een situatie die hem aanstaat, dat hij wellicht nog te porren valt. Maar dat is mijn gevoel, ik heb het daar met hem niet over gehad", aldus Jonker.

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

van Gaal kan al 25 jaar niet meer. Is hij trouwens ooit kampioen geworden in Engeland?

ERIMIR
3.324 Reacties
420 Dagen lid
37.342 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nee Omaatje, wel de Champions league gewonnen met wie anders dan Ajax. Maar ik vind ook wel dat die achter de geraniums moet zitten net als jij.

Zozo
419 Reacties
748 Dagen lid
3.268 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mijn gevoel zegt dat meneer eens pas op de plaats moet maken en niet steeds alle aandacht naar zich toe moet trekken.

Quarlon
666 Reacties
1.069 Dagen lid
3.431 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had hij dan al eerder moeten doen. Hij heeft altijd de deur open gehouden voor de absolute top maar hij, en zijn vrienden evenmin, zien niet in dat die echt niet meer voor Van Gaal gaan komen

Pietjanhendrik
165 Reacties
39 Dagen lid
202 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon: de echte top niet, subtop ook niet, daaronder ook niet, maar een club als Ajax wel. Hij gaat straks Heitinga opvolgen die straks op straat staat

Arena
328 Reacties
20 Dagen lid
1.132 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Voor mij hoeft ie het niet meer te doen, maar ik kan me voorstellen dat het achter je laten van de voetballerij moeilijk is. Maar wat een status heeft deze held: 1 x CL, 1 x kampioen in Duitsland, 2 x kampioen in Spanje, 2 x EUFA supercup, 1 keer Engelse beker, Spaanse beker, Duitse supercup, 4 x Eredivisie, 1 x NL beker, 3 x NL supercup + 1 x wereldbeker. Beste Nederlandse trainer ooit. De rest mag zijn veters nog niet strikken en blijft in zijn schaduw staan.

JMP
50 Reacties
755 Dagen lid
352 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geen hoofdtrainer meer worden, maar geef hem bij Ajax een wat nadrukkelijker rol dan het adviseurschap wat ie nu doet Een soort Ferguson-light zeg maar. De huidige staf heeft zo iemand hard nodig.

Arena
328 Reacties
20 Dagen lid
1.132 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat ben ik met je eens.

